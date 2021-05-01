اسرار بسكويت الزبدة الفاخر بتاع زمان بالمقادير المظبوطة جدا احلي من الجاهز

اسرار بسكويت الزبدة الفاخر بتاع زمان بالمقادير المظبوطة حيث أنه من أهم أنواع الحلويات الغربية ويتم تقديمه في الدول الأجنبية في العديد من الأعياد والمناسبات التي يمرون بها، مما جعل ربات البيوت يتسألون فيما بينهم عن طريقة عمل بسكويت الزبدة للعيد نظراً لاقتراب عيد الفطر المبارك وكثرة التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التحضيرات الخاصة باستقباله وتجهيز أنواع متعددة من الحلوى، ومن بينها بسكويت الزبدة الهش والمقرمش، الذي لا يحتاج لمجهود كبير ولا وقت طويل، كما أنه غير مكلف إطلاقاً، لذلك حرصنا اليوم أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الزبدة للعيد في المنزل.

في هذا المقال سوف نطرح عليكم طريقة عمل بسكويت الزبدة للعيد بطعم رائع وقوام هش ومقرمش:

3 كوب من الدقيق.

كوب من السكر.

كوب من الزبدة.

بيضة واحدة.

القليل من الفانيليا.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

6 ملاعق من مسحوق الكاكاو.

ربع ملعقة من الملح.

4/3 كوب من الشوكولاتة المذابة.