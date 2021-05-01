اسرار بسكويت الزبدة الفاخر بتاع زمان بالمقادير المظبوطة جدا احلي من الجاهز

اسرار بسكويت الزبدة الفاخر بتاع زمان بالمقادير المظبوطة حيث أنه من أهم أنواع الحلويات الغربية ويتم تقديمه في الدول الأجنبية في العديد من الأعياد والمناسبات التي يمرون بها، مما جعل ربات البيوت يتسألون فيما بينهم عن طريقة عمل بسكويت الزبدة للعيد نظراً لاقتراب عيد الفطر المبارك وكثرة التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التحضيرات الخاصة باستقباله وتجهيز أنواع متعددة من الحلوى، ومن بينها بسكويت الزبدة الهش والمقرمش، الذي لا يحتاج لمجهود كبير ولا وقت طويل، كما أنه غير مكلف إطلاقاً، لذلك حرصنا اليوم أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الزبدة للعيد في المنزل.اسرار بسكويت الزبدة الفاخر بتاع زمان بالمقادير المظبوطة
في هذا المقال سوف نطرح عليكم طريقة عمل بسكويت الزبدة للعيد بطعم رائع وقوام هش ومقرمش:المكونات:
- 3 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- كوب من الزبدة.
- بيضة واحدة.
- القليل من الفانيليا.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- 6 ملاعق من مسحوق الكاكاو.
- ربع ملعقة من الملح.
- 4/3 كوب من الشوكولاتة المذابة.
- في إناء عميق نقوم بخفق الزبدة جيداً بالمضرب الكهربائي بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام أبيض كريمي.
- من ثم نقوم بإضافة السكر للزبد وتخفق من جديد حتى تمام التجانس للمكونات سوياً.
- بعد ذلك عليك بإضافة البيضة والفانيليا مع مراعاة الخفق دون توقف حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.
- في إناء أخر نقوم بمزج الدقيق مع البكينج بودر والملح وتقلب المكونات معاً وتضاف تدريجياً على الخليط السائل مع الاستمرار في الضرب.
- نقوم بتقسيم عجينة البسكويت لنصفين ونأخذ فسم منها ونضيف الكاكاو والشوكولاتة المذابة للخلاط الكهربائي حتى تتجانس معاً ونضيفه لقسم من العجين.
- نقوم بتقسيم كل قسم من العجين لثلاث أقسام وتغلف بالنايلون وتترك بالثلاجة لمدة ثلث ساعة.
- ونأخذ كل قسم ونفرده على سطح أملس ونشكل مربعات ونأخذ مربع سادة ومربع أخر شوكولاتة ونضعهم فوق بعض ونفرد بالنشابة.
- وتشكل على هيئة اسطوانات وتدخل الثلاجة.
- نخرجها ونقطع لثلاث قطه وترص بالصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تخرج من الفرم وتترك جانباً حتى تبرد.
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اسرار بسكويت الزبدة الفاخر بتاع زمان بالمقادير المظبوطة حيث أنه من أهم أنواع الحلويات الغربية ويتم تقديمه في الدول الأجنبية في العديد من الأعياد والمناسبات التي يمرون بها، مما جعل ربات البيوت يتسألون فيما بينهم عن طريقة عمل بسكويت الزبدة للعيد نظراً لاقتراب عيد الفطر المبارك وكثرة التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التحضيرات الخاصة باستقباله وتجهيز أنواع متعددة من الحلوى، ومن بينها بسكويت الزبدة الهش والمقرمش، الذي لا يحتاج لمجهود كبير ولا وقت طويل، كما أنه غير مكلف إطلاقاً، لذلك حرصنا اليوم أن نوفر لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الزبدة للعيد في المنزل.اسرار بسكويت الزبدة الفاخر بتاع زمان بالمقادير المظبوطة
في هذا المقال سوف نطرح عليكم طريقة عمل بسكويت الزبدة للعيد بطعم رائع وقوام هش ومقرمش:المكونات:
- 3 كوب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- كوب من الزبدة.
- بيضة واحدة.
- القليل من الفانيليا.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- 6 ملاعق من مسحوق الكاكاو.
- ربع ملعقة من الملح.
- 4/3 كوب من الشوكولاتة المذابة.
- في إناء عميق نقوم بخفق الزبدة جيداً بالمضرب الكهربائي بشكل جيد حتى أن نحصل على قوام أبيض كريمي.
- من ثم نقوم بإضافة السكر للزبد وتخفق من جديد حتى تمام التجانس للمكونات سوياً.
- بعد ذلك عليك بإضافة البيضة والفانيليا مع مراعاة الخفق دون توقف حتى تمتزج المكونات بشكل جيد.
- في إناء أخر نقوم بمزج الدقيق مع البكينج بودر والملح وتقلب المكونات معاً وتضاف تدريجياً على الخليط السائل مع الاستمرار في الضرب.
- نقوم بتقسيم عجينة البسكويت لنصفين ونأخذ فسم منها ونضيف الكاكاو والشوكولاتة المذابة للخلاط الكهربائي حتى تتجانس معاً ونضيفه لقسم من العجين.
- نقوم بتقسيم كل قسم من العجين لثلاث أقسام وتغلف بالنايلون وتترك بالثلاجة لمدة ثلث ساعة.
- ونأخذ كل قسم ونفرده على سطح أملس ونشكل مربعات ونأخذ مربع سادة ومربع أخر شوكولاتة ونضعهم فوق بعض ونفرد بالنشابة.
- وتشكل على هيئة اسطوانات وتدخل الثلاجة.
- نخرجها ونقطع لثلاث قطه وترص بالصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج ثم تخرج من الفرم وتترك جانباً حتى تبرد.
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