سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة علي اصولها وسر التسويه الصح بدون ما يفك ولا يعجن

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سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة علي اصولها من أشهر الأكلات المصرية والأصعب على الإطلاق، حيث أنها تأخذ الكثير من الوقت والجهد لتحضيرها، وعلى الرغم من ذلك تهتم الكثير من ربات البيوت من تحضيرها من حين لآخر بالمنزل ويتم تقديمها لأفراد الأسرة، حيث أن المحشي بأنواعه المختلفة له مذاق خاص ويحمل الكثير من الفوائد الهامة لأنها تحتوي على الكثير من المكونات والعناصر الغذائية، لذا حرصنا اليوم أن نوفر لكي سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة بالمنزل بطعم رائع ومميز.سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة علي اصولها
إليكم اليوم الخلطة السحرية التي تتناسب مع جميع أنواع المحاشي وتمنحك طعم مميز:المكونات:
- كيلو واحد من الأرز النقي المغسول.
- 3 حبات من البصل المفروم.
- فصان من الثوم المهروس.
- كوب واحد من الزيت.
- بقدونس مفروم.
- كزبرة مفرومة.
- شبت مفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كمون.
- شطة.
- نعناع جاف.
- مرقة دجاج.
- ببريكا.
- ليمون.
- عصير طماطم.
- ملعقتين من صلصة الطماطم.
- نضع قدر على النار ونضع به كمية من الزيت ونضع به البصل المفروم ويضاف له الثوم وتقلب المكونات معاً حتى أن تذبل ويصبح لونها ذهبي.
- من ثم نقوم بإضافة الصلصة وتقلب مع البصل والثوم ونضيف ها عصير الطماطم تدريجياً وتترك حتى تسبك على النار قليلاً.
- من ثم نقوم بإضافة الملح والفلل الأسود والكمون والشطة والبهارات التي أحضرتيها وتترك مرة أخرى لتتسبك ويثقل القوام.
- في هذه الأثناء قومي بغسل الأرز وتصفيته من الماء بشكل جيد.
- ونقوم بوضعه على خلطة المحشي وتقلب بشكل جيد، ومن ثم ترفع من على النار ويضاف لها كلاً من البقدونس والكزبرة والشبت وتقلب المكونات معاً.
- وتترك حتى تبرد قليلاً وبإمكانك استخدامها في تحضير كافة أنواع المحاشي لورق العنب والملفوف الباذنجان والفلفل والكوسة وكما ترغبين وسوف تكون نجاحة وتمنحك طعم لا مثيل به وبألف هنا وشفا.
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سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة علي اصولها من أشهر الأكلات المصرية والأصعب على الإطلاق، حيث أنها تأخذ الكثير من الوقت والجهد لتحضيرها، وعلى الرغم من ذلك تهتم الكثير من ربات البيوت من تحضيرها من حين لآخر بالمنزل ويتم تقديمها لأفراد الأسرة، حيث أن المحشي بأنواعه المختلفة له مذاق خاص ويحمل الكثير من الفوائد الهامة لأنها تحتوي على الكثير من المكونات والعناصر الغذائية، لذا حرصنا اليوم أن نوفر لكي سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة بالمنزل بطعم رائع ومميز.سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة علي اصولها
إليكم اليوم الخلطة السحرية التي تتناسب مع جميع أنواع المحاشي وتمنحك طعم مميز:المكونات:
- كيلو واحد من الأرز النقي المغسول.
- 3 حبات من البصل المفروم.
- فصان من الثوم المهروس.
- كوب واحد من الزيت.
- بقدونس مفروم.
- كزبرة مفرومة.
- شبت مفروم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كمون.
- شطة.
- نعناع جاف.
- مرقة دجاج.
- ببريكا.
- ليمون.
- عصير طماطم.
- ملعقتين من صلصة الطماطم.
- نضع قدر على النار ونضع به كمية من الزيت ونضع به البصل المفروم ويضاف له الثوم وتقلب المكونات معاً حتى أن تذبل ويصبح لونها ذهبي.
- من ثم نقوم بإضافة الصلصة وتقلب مع البصل والثوم ونضيف ها عصير الطماطم تدريجياً وتترك حتى تسبك على النار قليلاً.
- من ثم نقوم بإضافة الملح والفلل الأسود والكمون والشطة والبهارات التي أحضرتيها وتترك مرة أخرى لتتسبك ويثقل القوام.
- في هذه الأثناء قومي بغسل الأرز وتصفيته من الماء بشكل جيد.
- ونقوم بوضعه على خلطة المحشي وتقلب بشكل جيد، ومن ثم ترفع من على النار ويضاف لها كلاً من البقدونس والكزبرة والشبت وتقلب المكونات معاً.
- وتترك حتى تبرد قليلاً وبإمكانك استخدامها في تحضير كافة أنواع المحاشي لورق العنب والملفوف الباذنجان والفلفل والكوسة وكما ترغبين وسوف تكون نجاحة وتمنحك طعم لا مثيل به وبألف هنا وشفا.
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