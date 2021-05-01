سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة علي اصولها وسر التسويه الصح بدون ما يفك ولا يعجن

سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة علي اصولها من أشهر الأكلات المصرية والأصعب على الإطلاق، حيث أنها تأخذ الكثير من الوقت والجهد لتحضيرها، وعلى الرغم من ذلك تهتم الكثير من ربات البيوت من تحضيرها من حين لآخر بالمنزل ويتم تقديمها لأفراد الأسرة، حيث أن المحشي بأنواعه المختلفة له مذاق خاص ويحمل الكثير من الفوائد الهامة لأنها تحتوي على الكثير من المكونات والعناصر الغذائية، لذا حرصنا اليوم أن نوفر لكي سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة بالمنزل بطعم رائع ومميز.

سر تتبيلة خلطة المحشي الجبارة علي اصولها

إليكم اليوم الخلطة السحرية التي تتناسب مع جميع أنواع المحاشي وتمنحك طعم مميز:

كيلو واحد من الأرز النقي المغسول.

3 حبات من البصل المفروم.

فصان من الثوم المهروس.

كوب واحد من الزيت.

بقدونس مفروم.

كزبرة مفرومة.

شبت مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

شطة.

نعناع جاف.

مرقة دجاج.

ببريكا.

ليمون.

عصير طماطم.

ملعقتين من صلصة الطماطم.