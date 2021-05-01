طريقة عمل وصفة الثوم والبصل لتكثيف الشعر الخفيف خلال أيام معدودة

تعد وصفة الثوم والبصل ، من أقوي الوصفات التي يمكن عملها لتقوية الشعر، وزيادة كثافته بطريقة سريعة وملحوظة جداً، فنجد كثير من النساء يبحثن عن الطرق الطبيعية لزيادة كثافة الشعر الذي هو زينة المرأة، وتعد هذه الوصفة هي الأفضل والأقوى ونتيجتها فعالة وهي مفيدة جداً لفروة الرأس، وهي من الوصفات التي تساعد على إنبات الشعر بشكل ملحوظ، ففي خلال شهر واحد تظهر نتيجتها وتساعد أيضاً في منع تساقط الشعر، ولكن الكثير لا يرغب في رائحة التي تسببها الوصفة، لكن توجد طرق كثيرة ومتنوعة للتخلص من هذه الرائحة وبكل سهولة سنذكر بعض منها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل وصفة الثوم والبصل لتكثيف الشعر بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل وصفة الثوم والبصل لتكثيف الشعر الخفيف

تعتبر مكونات هذه الوصفة طبيعية جداً وليس لها أضرار وهي كما يلي:ـ

بصلة مقطعة إلي أربع أجزاء.

4 فصوص من الثوم.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ماء حوالي لتر تقريباً.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة تحضير وصفة الثوم والبصل للشعر من أبسط الطرق التي نقوم بها داخل المنزل وهي كما يلي:ـ

نضع إناء على النار ونضيف إليه كمية الماء، ثم تضاف البصلة المقطعة إلى أجزاء ونضيف معها الثوم. يترك الخليط يغلي على النار حتي يتحول للون الأصفر يرفع الخليط من على النار، ويترك لكي يبرد تماماً ثم يصفي. يضاف زيت جوز الهند إلى الماء المغلي ونقلب المكونات حتي تتجانس تماماً، وتصبح جاهزة للاستخدام.

طريقة تطبيق الوصفة على الشعر

يتم تطبيق الوصفة على الشعر بخطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

يتم تدليك الشعر وفروة الرأس بالخليط باستخدام أصابع اليد، بحركات دائرية حتي تصل إلي جميع فروة الرأس. يترك الخليط لمدة ساعتين على الشعر، بعدها يتم غسل الشعر باستخدام شامبو طبيعي. تكرر الوصفة مرة كل أسبوع لمدة شهر للحصول على نتيجة فعالة، كما أنه يمكن المداومة عليها للحفاظ على قوة الشعر ولمعانه.

إزالة رائحة الثوم والبصل بالبقدونس

تعتبر رائحة الثوم والبصل من الروائح التي تسبب الازعاج لكثير من الناس ولكن يتم التخلص منها بكل سهولة كما يلي:ـ