طريقة عمل الغريبة السعودي الهشة والخطيرة في المنزل ، تعتبر هي من أفضل المخبوزات في التي تقدم العيد، وتشتهر جداً في السعودية ومصر وباقي الدول العربية، وتحتوي علي سعرات حرارية وفيتامينات، ويوجد الكثير من الناس يفضل شرائها خوف من ان يكون عملها صعب بالعكس هي من أسهل المخبوزات التي يمكن عملها في المنزل وباقل تكاليف، وتحتوي علي السكريات، والمواد الغذائية التي تعطي الجسم طاقة سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن افضل طريقة عمل الغريبة السعودي الهشة والخطيرة في المنزل وتقدم في العيد زي الجاهزة. مكونات طريقة عمل الغريبة السعودي الهش والخطيرة في المنزل مكونات طريقة عمل الغريبة السعودي الهش والخطيرة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل الغريبة السعودي الهش وهي كالاتي:- 4 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السمنة.

معلقة من الهيل.

كوب من السكر البودرة الناعم.

كوب من المربي.

كوب من اللوز محمص أو بندق علي حسب لرغبة في التزين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير الغريبة السعودي الهش وفي المنزل وهي كالتالي:- نقوم بإحضار إناء كبير ونضع بداخلة السمنة والسكر البودرة ونخفق المكونات جيداً حتي يتجانس جيدا حتي لا يوجد أي من التكتلات. ونستمر في خفق السكر والسمنة حتي يتكون لدينا خليط متجانس، ونقلب الدقيق والهيل جيد ثم نضيفهم للخليط ونستمر في العجن حتي نحصل علي عجينة متجانسة ومتماسكة حتي لا تلصق في اليد. ثم نحضر صينية وندهنها بالسمنة، ونقطع العجينة ألي كرات صغيرة، وحتي ننتهي من الكمية، ونرص علي الصينية، ونصنع فجوة داخل كل كورة، ونضع فوق كل كورة من كرات العجين القليل من المربي ثم حبة ومن اللوز أو البندق. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية 180 درجة وننتظر حتي تسخن وندخل الصينية الفرن وننتظر حتي تنضج تماماً، وثم نخرجها وننتظر حتي تبرد وتقدم بإلف هنا وشفا. أسرار نجاح الغريبة السعودي في المنزل مثل الجاهزة سوف نتعرف علي أسرار نجاح الغريبة السعودي في المنزل وهي كما يلي:- يجب ان تكون السمنة في درجة حرارة الغرفة ولا نستخدم الزبدة.

نضرب السمنة والسكر بشكل جيدا جدا للغاية.

لا نضع البيض الغريبة لا تحتاج ألي البيض.

ونقطعها كرات متوسطة ومتساوية.

نشغل الفرن قبل ادخل الصينية علي الأقل بنصف ساعة.

نتركها تبرد ولا تقدم ساخنة. الوسوم

طريقة عمل الغريبة السعودي الهشة والخطيرة في المنزل ، تعتبر هي من أفضل المخبوزات في التي تقدم العيد، وتشتهر جداً في السعودية ومصر وباقي الدول العربية، وتحتوي علي سعرات حرارية وفيتامينات، ويوجد الكثير من الناس يفضل شرائها خوف من ان يكون عملها صعب بالعكس هي من أسهل المخبوزات التي يمكن عملها في المنزل وباقل تكاليف، وتحتوي علي السكريات، والمواد الغذائية التي تعطي الجسم طاقة سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن افضل طريقة عمل الغريبة السعودي الهشة والخطيرة في المنزل وتقدم في العيد زي الجاهزة. مكونات طريقة عمل الغريبة السعودي الهش والخطيرة في المنزل مكونات طريقة عمل الغريبة السعودي الهش والخطيرة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل الغريبة السعودي الهش وهي كالاتي:- 4 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من السمنة.

معلقة من الهيل.

كوب من السكر البودرة الناعم.

كوب من المربي.

كوب من اللوز محمص أو بندق علي حسب لرغبة في التزين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير الغريبة السعودي الهش وفي المنزل وهي كالتالي:- نقوم بإحضار إناء كبير ونضع بداخلة السمنة والسكر البودرة ونخفق المكونات جيداً حتي يتجانس جيدا حتي لا يوجد أي من التكتلات. ونستمر في خفق السكر والسمنة حتي يتكون لدينا خليط متجانس، ونقلب الدقيق والهيل جيد ثم نضيفهم للخليط ونستمر في العجن حتي نحصل علي عجينة متجانسة ومتماسكة حتي لا تلصق في اليد. ثم نحضر صينية وندهنها بالسمنة، ونقطع العجينة ألي كرات صغيرة، وحتي ننتهي من الكمية، ونرص علي الصينية، ونصنع فجوة داخل كل كورة، ونضع فوق كل كورة من كرات العجين القليل من المربي ثم حبة ومن اللوز أو البندق. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية 180 درجة وننتظر حتي تسخن وندخل الصينية الفرن وننتظر حتي تنضج تماماً، وثم نخرجها وننتظر حتي تبرد وتقدم بإلف هنا وشفا. أسرار نجاح الغريبة السعودي في المنزل مثل الجاهزة سوف نتعرف علي أسرار نجاح الغريبة السعودي في المنزل وهي كما يلي:- يجب ان تكون السمنة في درجة حرارة الغرفة ولا نستخدم الزبدة.

نضرب السمنة والسكر بشكل جيدا جدا للغاية.

لا نضع البيض الغريبة لا تحتاج ألي البيض.

ونقطعها كرات متوسطة ومتساوية.

نشغل الفرن قبل ادخل الصينية علي الأقل بنصف ساعة.

نتركها تبرد ولا تقدم ساخنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الغريبة السعودي الهشة والخطيرة في المنزل وتقدم في العيد زي الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.