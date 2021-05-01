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البيتي فور الناعم بطريقة سالي فؤاد أحلى وأجمل طعم بيتي ، يُقبل علينا شهر رمضان الكريم كل عام بنسماته و أطعمته الجميلة ذو المذاق الحلو المميز، التي يُقبل عليها جميع البلدان بكافة شعوبها، ويرتبط شهر رمضان بحلول عيد الفطر المبارك المشهور بحلوياته من كحك وبسكويت وبيتي فور وغريبة.
البيتي فور هو طبق حلويات يتميز بطعمه الشهي المحبوب لدى الكثيرين من كافة الشعوب العربية وخاصة في عيد الفطر المبارك، فهو طبق فرنسي الأصل، يتم تناوله مع الشاى بعد الوجبات الغذائية.البيتي فور الناعم بطريقة سالي فؤاد أحلى وأجمل طعم بيتي
يتكون البيتي فور من البيض و الزبد والدقيق والسكر والفانيليا و البيكنج بودر، وتوجد أنواع عدة البيتي فور وهى كالتالي:
- البيتي فور المالح الذي يُقدم في الحفلات و البرفيهات.
- البيتي فور المثلج المُغطى بالإكليل أو التارت.
- البيتي فور الجاف مثل البسكويت.
القيمة الغذائية لقطعة البيتي فور الـ 30 جرام تتكون من الآتي:
- الدهون 5
- السعرات الحرارية 83
- الكوليسترول 14
- الدهون المشبعة 3
- البروتينات 1
- الكربوهيدرات 8
فقد تم صنع البيتي فور للمرة الأولى بصورة تقليدية في القرن الثامن عشر خلال عملية تبريد الأفران المصنوعة من الطوب للاستفادة من النار المشتعلة فيها.طريقة عمل البيتي فور الناعم لسالي فؤاد
يُقبل الكثيرون على عمل البيتي فور في المنزل لمذاقه الشهى الجميل، فقد قدمت خبيرة التغذية سالي فؤاد أحلى وأجمل وصفة لعمل البيتي فور الناعم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للحصول على الطعم الحلو.
المكونات
- نصف كوب سكر بودرة.
- فانيليا.
- 2 صفار بيض.
- 2 كوب دقيق حلويات.
- كوب زبدة طرية.
- لبن حسب الاحتياج.
- كاكاو خام ( لبيتي فور الشيكولاتة ).
للتنزين
- مربى مشمش وفراولة.
- شيكولاتة سائلة.
طريقة عمل البيتي فور الناعم
- يتم خلط السكر مع الزبدة جيدًا حتى تمام التماسك، ثم يتم إضافة صفار البيض والفانيليا بالتدريج.
- وبعد ذلك يتم وضع الدقيق مع رشة ملح بسيطة واستمري في التقليب حتى يتم امتزاج المكونات مع بعضها البعض.
- ومن الممكن استخدام كيس الحلواني لعمل أشكال مختلفة من البيتي فور الناعم أو من الممكن استخدام الآلة الخاصة بعمل البيتي فور وذلك حسب المتاح لديك.
- ثم يتم ادخال العجين الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180
- وبعد تمام النضج يتم تزيين البيتي فور بالمربى والشيكولاتة على حسب الرغبة.
الوسوم
البيتي فور الناعم بطريقة سالي فؤاد أحلى وأجمل طعم بيتي ، يُقبل علينا شهر رمضان الكريم كل عام بنسماته و أطعمته الجميلة ذو المذاق الحلو المميز، التي يُقبل عليها جميع البلدان بكافة شعوبها، ويرتبط شهر رمضان بحلول عيد الفطر المبارك المشهور بحلوياته من كحك وبسكويت وبيتي فور وغريبة.
البيتي فور هو طبق حلويات يتميز بطعمه الشهي المحبوب لدى الكثيرين من كافة الشعوب العربية وخاصة في عيد الفطر المبارك، فهو طبق فرنسي الأصل، يتم تناوله مع الشاى بعد الوجبات الغذائية.البيتي فور الناعم بطريقة سالي فؤاد أحلى وأجمل طعم بيتي
يتكون البيتي فور من البيض و الزبد والدقيق والسكر والفانيليا و البيكنج بودر، وتوجد أنواع عدة البيتي فور وهى كالتالي:
- البيتي فور المالح الذي يُقدم في الحفلات و البرفيهات.
- البيتي فور المثلج المُغطى بالإكليل أو التارت.
- البيتي فور الجاف مثل البسكويت.
القيمة الغذائية لقطعة البيتي فور الـ 30 جرام تتكون من الآتي:
- الدهون 5
- السعرات الحرارية 83
- الكوليسترول 14
- الدهون المشبعة 3
- البروتينات 1
- الكربوهيدرات 8
فقد تم صنع البيتي فور للمرة الأولى بصورة تقليدية في القرن الثامن عشر خلال عملية تبريد الأفران المصنوعة من الطوب للاستفادة من النار المشتعلة فيها.طريقة عمل البيتي فور الناعم لسالي فؤاد
يُقبل الكثيرون على عمل البيتي فور في المنزل لمذاقه الشهى الجميل، فقد قدمت خبيرة التغذية سالي فؤاد أحلى وأجمل وصفة لعمل البيتي فور الناعم في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للحصول على الطعم الحلو.
المكونات
- نصف كوب سكر بودرة.
- فانيليا.
- 2 صفار بيض.
- 2 كوب دقيق حلويات.
- كوب زبدة طرية.
- لبن حسب الاحتياج.
- كاكاو خام ( لبيتي فور الشيكولاتة ).
للتنزين
- مربى مشمش وفراولة.
- شيكولاتة سائلة.
طريقة عمل البيتي فور الناعم
- يتم خلط السكر مع الزبدة جيدًا حتى تمام التماسك، ثم يتم إضافة صفار البيض والفانيليا بالتدريج.
- وبعد ذلك يتم وضع الدقيق مع رشة ملح بسيطة واستمري في التقليب حتى يتم امتزاج المكونات مع بعضها البعض.
- ومن الممكن استخدام كيس الحلواني لعمل أشكال مختلفة من البيتي فور الناعم أو من الممكن استخدام الآلة الخاصة بعمل البيتي فور وذلك حسب المتاح لديك.
- ثم يتم ادخال العجين الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180
- وبعد تمام النضج يتم تزيين البيتي فور بالمربى والشيكولاتة على حسب الرغبة.
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