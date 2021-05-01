هنا طريقة كحك العيد الدايب دوب وسر قوامه الناعم بمقادير الكوباية احلي من الجاهز

- 1/2
- 2/2
هنا طريقة كحك العيد الدايب دوب وسر قوامه الناعم كحك العيد الذي يعتبر من أبرز الطقوس الاحتفالية بعيد الفطر المبارك والكثير من المناسبات، وعلى الرغم من ذلك تتجه الكثير من السيدات من القيام بشرائها من الخارج ولكن لا تضمن مدى جودته وجودة المكونات المضافة له، كما أن يوجد العديد من المنازل المصرية تهتم في أن تستقبل العيد بالقيام بعمل كحك العيد الدايب بالمنزل بعدة طرق ونكهات متنوعة، لذا حرصنا أن نوفر لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كحك العيد في المنزل بدلا من الشراء باسعار باهظة تعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك.هنا طريقة كحك العيد الدايب دوب وسر قوامه الناعم
سوف نتحدث اليوم عن طريقة عمل كحك العيد بطعم رائع وناعم يدوب في الفم من خلال الآتي:المكونات:
- كيلو واحد من الدقيق.
- نصف كوب من السمن.
- ثلث كوب من النشا.
- ملعقتين من ريحة الكحك.
- ملعقة من الخميرة.
- رشة ملح.
- ملعقة سكر.
- 5 ملاعق من السمسم.
- نقوم بقدح السمن على النار في البداية حتى يغلي تماماً.
- في كوب أخر نقوم بإذابة السكر والخميرة مع الماء وتقلب المكونات معاً وتترك جانباً.
- في إناء يتمكن من تحمل الحرارة نقوم بخلط الدقيق مع النشا ويضاف لها رائحة الكحك والقليل من الملح ويرش عليه السمسم.
- من ثم نقوم بصب السمن المقدوح فوق السمسم مباشرة حتى يحمص ويخرج زيتيه.
- خطوة بس الكحك مع السمن من أهم الخطوات التي تساعد على نجاح الكحك نقوم بفرك الدقيق بالسمن بشكل جيد حتى يتشرب الكحك السمن بطريقة جيدة.
- بعد ذلك قومي بإضافة خليط الخميرة ونقوم بلم العجين سوياً ولا تفرطي بوضع الماء للحصول على القوام المطلوب.
- يتم تكوير العجين نقوم بحشوه بالعجمية والمكسرات والملبن والعجوة ونقوم بنفش الكحك بالشكل المرغوب به أو بالطابعات.
- نرص الكحك في الصواني وتدخل الفرن حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي.
- نقوم برصه داخل أواني برفق حتى لا يتكسر.
الوسوم
هنا طريقة كحك العيد الدايب دوب وسر قوامه الناعم كحك العيد الذي يعتبر من أبرز الطقوس الاحتفالية بعيد الفطر المبارك والكثير من المناسبات، وعلى الرغم من ذلك تتجه الكثير من السيدات من القيام بشرائها من الخارج ولكن لا تضمن مدى جودته وجودة المكونات المضافة له، كما أن يوجد العديد من المنازل المصرية تهتم في أن تستقبل العيد بالقيام بعمل كحك العيد الدايب بالمنزل بعدة طرق ونكهات متنوعة، لذا حرصنا أن نوفر لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كحك العيد في المنزل بدلا من الشراء باسعار باهظة تعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك.هنا طريقة كحك العيد الدايب دوب وسر قوامه الناعم
سوف نتحدث اليوم عن طريقة عمل كحك العيد بطعم رائع وناعم يدوب في الفم من خلال الآتي:المكونات:
- كيلو واحد من الدقيق.
- نصف كوب من السمن.
- ثلث كوب من النشا.
- ملعقتين من ريحة الكحك.
- ملعقة من الخميرة.
- رشة ملح.
- ملعقة سكر.
- 5 ملاعق من السمسم.
- نقوم بقدح السمن على النار في البداية حتى يغلي تماماً.
- في كوب أخر نقوم بإذابة السكر والخميرة مع الماء وتقلب المكونات معاً وتترك جانباً.
- في إناء يتمكن من تحمل الحرارة نقوم بخلط الدقيق مع النشا ويضاف لها رائحة الكحك والقليل من الملح ويرش عليه السمسم.
- من ثم نقوم بصب السمن المقدوح فوق السمسم مباشرة حتى يحمص ويخرج زيتيه.
- خطوة بس الكحك مع السمن من أهم الخطوات التي تساعد على نجاح الكحك نقوم بفرك الدقيق بالسمن بشكل جيد حتى يتشرب الكحك السمن بطريقة جيدة.
- بعد ذلك قومي بإضافة خليط الخميرة ونقوم بلم العجين سوياً ولا تفرطي بوضع الماء للحصول على القوام المطلوب.
- يتم تكوير العجين نقوم بحشوه بالعجمية والمكسرات والملبن والعجوة ونقوم بنفش الكحك بالشكل المرغوب به أو بالطابعات.
- نرص الكحك في الصواني وتدخل الفرن حتى تمام النضج ويصبح لونها ذهبي.
- نقوم برصه داخل أواني برفق حتى لا يتكسر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا طريقة كحك العيد الدايب دوب وسر قوامه الناعم بمقادير الكوباية احلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.