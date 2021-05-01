هنا طريقة كحك العيد الدايب دوب وسر قوامه الناعم بمقادير الكوباية احلي من الجاهز

هنا طريقة كحك العيد الدايب دوب وسر قوامه الناعم كحك العيد الذي يعتبر من أبرز الطقوس الاحتفالية بعيد الفطر المبارك والكثير من المناسبات، وعلى الرغم من ذلك تتجه الكثير من السيدات من القيام بشرائها من الخارج ولكن لا تضمن مدى جودته وجودة المكونات المضافة له، كما أن يوجد العديد من المنازل المصرية تهتم في أن تستقبل العيد بالقيام بعمل كحك العيد الدايب بالمنزل بعدة طرق ونكهات متنوعة، لذا حرصنا أن نوفر لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كحك العيد في المنزل بدلا من الشراء باسعار باهظة تعالي معنا لتتعرفي عليها بنفسك.

هنا طريقة كحك العيد الدايب دوب وسر قوامه الناعم

سوف نتحدث اليوم عن طريقة عمل كحك العيد بطعم رائع وناعم يدوب في الفم من خلال الآتي:

كيلو واحد من الدقيق.

نصف كوب من السمن.

ثلث كوب من النشا.

ملعقتين من ريحة الكحك.

ملعقة من الخميرة.

رشة ملح.

ملعقة سكر.

5 ملاعق من السمسم.