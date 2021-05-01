أسرار طريقة عمل الغريبة الدايبة في المنزل اعرفيها الآن

طريقة عمل الغربية من الطرق الهامة التي تبحث عنها كل الأمهات خلال هذه الأيام، وذلك لأن الغربية من حلوي العيد المميزة التي يفضل الكل تناولها، كما تعد حلوى مميزة للأطفال، ولكن يجب عدم تناولها بكثرة لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، وتزيد من طاقة الجسم لما تحتويه من سعرات حرارية.

طريقة عمل الغريبة

الغريبة من الحلوى اللذيذة التي تناسب جميع المناسبات ولها مذاق متميز ورائع، ولها نكهة طيبة، ولذا سنقوم بعرض كل أفضل الطرق لعمل الغربية.

كيلو من الدقيق الأبيض

كوبان ونصف من السكر الناعم

3 كوب من السمن

بياض بيضة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة من الملح

نضع السمنة في وعاء و نبدأ بخفق حتى تعطي لون كريمي أبيض، ثم نضيف إليها السكر ونستمر بالخفق لكي نحصل على تجانس بين المكونات.

نضيف البيضة المخفوقة مضاف إليها الفانيليا ونستمر بالخفق مرة أخرى، ونقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي حتي تتماسك العجينة وتصبح هشة وطرية.

نبدأ بتشكيل العجينة ونبدأ هذا التشكيل في الصينية، ونقوم بتزينها بوضع لوز أو فستق أو خرز الغريبة في منتصف العجينة.

تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وندخل الصينية الفرن حتى يتغير لونها وتتماسك.

يتم إخراج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلًٰا، وتوضع في طبق التقديم.

تقدم باردة مع الشاي أو القهوة وهذا الشكل يكون لدينا أفضل طريقة عمل الغريبة.

كما يوجد بعض الأنواع الأخرى الغريبة مثل طريقة الغريبة بالسميد، طريقة عمل الغريبة بالزبدة.

كلا من هذه الطريقتين تتشابه مع الطريقة الأخرى، ولكن لكل منهما مذاق وطعم مميز ومذاق رائع.

مقادير الغريبة الناعمةمكسرات للتزيينطريقة تحضير الغريبةتنبيه هام

لابد من الإكثار من تناول الغريبة خاصةً مع الخروج من الشهر الكريم لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، ولذلك يجب تجنبها خوفًا من زيادة الوزن أيضًا.