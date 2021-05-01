هل التمر يقوي المناعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

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عبد الرحمن الحاج السبت,01 آيار (مايو) 2021 - 13:03
يكثر تناول التمر في شهر رمضان المبارك، تطبيقا للسنة النبوية، ولما للتمر من فوائد جمة، سواء في رمضان أو غير رمضان، وفي ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد والمستمرة للعام الثاني على التوالي، وازدياد شراسة الفيروس في موجاته المتتالية، هل يساعد التمر في تقوية المناعة للوقاية من فيروس كورونا؟
دور مناعة الجسم في مقاومة فيروس كورونا
في البداية يجب التنويه إلى أن العلماء قدموا عدة لقاحات لفيروس كورونا، ولا يزالون في طور التجارب لفهم آلية تحور الفيروس وطريقة انتشاره وسبل علاجه تماما والقضاء عليه، لكن المؤكد أن لمناعة الجسم دور كبير في مقاومة الفيروس، ومن هنا ينصح بالبحث عن كل الأغذية والسبل التي تقوي مناعة الجسم.
هل التمر يقوي المناعة للوقاية من فيروس كورونا
ولا يوجد دليل حتى الآن على دور التمر في الوقاية من فيروس كورونا تحديدا، ولكن بما أن النصيحة المستمرة دوت الخليج تقوية جهاز المناعة من خلال الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، خاصة التي تحتوي على فيتامينات أ وسب ود وإي، بالإضافة إلى المعادن المهمة من الزنك والسلينيوم والمغنسيوم، ومن هنا تأتي فوائد التمر كمعزز للمناعة بشكل عام، بسبب احتواء التمر على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب تفاعلات ضارة في الجسم، قد تؤدي إلى الأمراض، ومن أقوى مضادات الأكسدة الموجودة في التمر الفلافونويد، الكاروتينات، حمض الفينول، ومن المعادن الموجودة في التمر: البوتاسيوم، المغنسيوم، النحاس، والحديد.
فوائد التمر
- التمر فيه نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وعلاج الالتهابات وتسكين الألم.
- التمر يساعد على الحد من الإصابة بالأمراض السرطانية
- تناول التمر يحد من خطر الإصابة بمرض السكر.
- يحافظ التمر على صحة الدماغ والجهاز العصبي ويحمي من خطر الزهايمر والخرف.
- تناول التمر يعمل على تعزيز صحة الجسم ويمده بالطاقة.
- الفيتامينات والعناصر الغذائية في التمر تعمل على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والتهاب المفاصل.
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