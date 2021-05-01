طريقة عمل كيكة قدرة قادر بطريقة سريعة وسهلة ومكونات موجودة في كل بيت لفاطمة أبوحاتي

كيكة قدرة قادر ، من الحلويات اللذيذة والرائعة التي يحبها الجميع ويقبل عليها الكبير والصغير وترضى كل الاذواق، وهي من الحلويات الفلسطينية الأصل وتتكون من ثلاث طبقات مختلفة الطبقة الأولى من الكراميل والثانية من الكريم كراميل والثالثة من الكيك، وتتميز الأكلات والحلويات الفلسطينية بالطعم الجميل والمذاق الخاص والمحبب لدي الجميع، ومن الحلويات الفلسطينية أيضا الكنافة النابلسية والكلاج بالجبن النابلسي والحلبة الفلسطينية، وكذلك الأكلات الشرقية عموما تتمتع بمذاق جميل ومحبب أيضا كبلح الشام ولقمة القاضي والأرز باللبن والكنافة بالكريمة وغيرها الكثير. وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كيكة قدرة قادر بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي. مقادير كيكة قدرة قادر مقادير كيكة قدرة قادر تتكون كيكة قدرة قادر من مكونات متوفر في أغلب البيوت وهى كالتالى: كوب وربع دقيق.

ربع كوب كاكاو خام.

2بيضة.

نصف كوب زيت.

نصف كوب لبن.

كوب إلا ربع سكر.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

3معالق لبن بودرة

معلقة صغيرة فانيليا.

ذرة ملح. مقادير الكريم كراميل نص كيلو من اللبن (2 كوب).

نص كوب سكر للكراميل.

4 بيضات. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير قدرة قادر سهلة وبسيطة ولا تتضمن أي تعقيد وهي كتالي: نضع نصف كوب السكر في إناء على النار، ثم نضيف اليه ربع كوب ماء ونقلبه جيدا حتى يأخذ الكراميل لونا ذهبيا غامقا.

ثم نقوم بسكبه في الصينية التي سنعد فيها الكيك.

نقوم بخلط اللبن البودرة ونصف كوب السكر وال 4 بيضات وملعقة الفانيليا ونصف كيلو اللبن في الخلاط جيدا، ثم نقوم بسكبهم في الصينية فوق الكراميل الذي وضعناه في الصينية مسبقا.

نقوم بضرب البيض مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي إلى أن يأخذ القوام الكريمي، ثم نضيف إليه الزيت ونصف كوب من اللبن ونخلطهم جيدا.

نقوم بخلط الكاكاو مع الدقيق، ثم نضيف الدقيق المخلوط بالكاكاو الى خليط البيض واللبن ونضربهم مع بعضهم البعض جيدا في المضرب الكهربائي، ثم نقوم بسكب الخليط على الصينية التي وضعنا فيها الكراميل والكريم كراميل مسبقا.

أثناء تحضير عجينة الكيك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة ساعة كاملة، ثم نقوم بإخراجها وبعدما تبرد نقوم بإدخالها في الثلاجة وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل. الوسوم

كيكة قدرة قادر ، من الحلويات اللذيذة والرائعة التي يحبها الجميع ويقبل عليها الكبير والصغير وترضى كل الاذواق، وهي من الحلويات الفلسطينية الأصل وتتكون من ثلاث طبقات مختلفة الطبقة الأولى من الكراميل والثانية من الكريم كراميل والثالثة من الكيك، وتتميز الأكلات والحلويات الفلسطينية بالطعم الجميل والمذاق الخاص والمحبب لدي الجميع، ومن الحلويات الفلسطينية أيضا الكنافة النابلسية والكلاج بالجبن النابلسي والحلبة الفلسطينية، وكذلك الأكلات الشرقية عموما تتمتع بمذاق جميل ومحبب أيضا كبلح الشام ولقمة القاضي والأرز باللبن والكنافة بالكريمة وغيرها الكثير. وسنتناول في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل كيكة قدرة قادر بطريقة الشيف فاطمة أبو حاتي. مقادير كيكة قدرة قادر مقادير كيكة قدرة قادر تتكون كيكة قدرة قادر من مكونات متوفر في أغلب البيوت وهى كالتالى: كوب وربع دقيق.

ربع كوب كاكاو خام.

2بيضة.

نصف كوب زيت.

نصف كوب لبن.

كوب إلا ربع سكر.

معلقة كبيرة بكينج بودر.

3معالق لبن بودرة

معلقة صغيرة فانيليا.

ذرة ملح. مقادير الكريم كراميل نص كيلو من اللبن (2 كوب).

نص كوب سكر للكراميل.

4 بيضات. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير قدرة قادر سهلة وبسيطة ولا تتضمن أي تعقيد وهي كتالي: نضع نصف كوب السكر في إناء على النار، ثم نضيف اليه ربع كوب ماء ونقلبه جيدا حتى يأخذ الكراميل لونا ذهبيا غامقا.

ثم نقوم بسكبه في الصينية التي سنعد فيها الكيك.

نقوم بخلط اللبن البودرة ونصف كوب السكر وال 4 بيضات وملعقة الفانيليا ونصف كيلو اللبن في الخلاط جيدا، ثم نقوم بسكبهم في الصينية فوق الكراميل الذي وضعناه في الصينية مسبقا.

نقوم بضرب البيض مع السكر والفانيليا بالمضرب الكهربائي إلى أن يأخذ القوام الكريمي، ثم نضيف إليه الزيت ونصف كوب من اللبن ونخلطهم جيدا.

نقوم بخلط الكاكاو مع الدقيق، ثم نضيف الدقيق المخلوط بالكاكاو الى خليط البيض واللبن ونضربهم مع بعضهم البعض جيدا في المضرب الكهربائي، ثم نقوم بسكب الخليط على الصينية التي وضعنا فيها الكراميل والكريم كراميل مسبقا.

أثناء تحضير عجينة الكيك نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة ساعة كاملة، ثم نقوم بإخراجها وبعدما تبرد نقوم بإدخالها في الثلاجة وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة قدرة قادر بطريقة سريعة وسهلة ومكونات موجودة في كل بيت لفاطمة أبوحاتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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