طريقة عمل المعمول السعودي لعيد الفطر المبارك بالمقادير والخطوات

اقترب موعد حلول عيد الفطر المبارك، وتختلف مظاهر العيد من بلد إلي بلد، كما تختلف حلوى العيد باختلاف المكان، ففي مصر يتميز عيد الفطر بكحك العيد والبسكويت والبيتي فور، أما في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية فتتميز بأطباق الحلوى اللذيذة ومنها الدبيازة السعودية والمعمول السعودي وحلوى الفتيت والمطبق بالموز، وسنتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل المعمول السعودي المميز لعيد الفطر وعادات المملكة العربية السعودية المتوارثة في الأعياد. طريقة عمل المعمول السعودي طريقة عمل المعمول السعودي مقادير العمل: 2.50 كوب من الطحين المنخول جيدا.

1 كيلو من التمر منزوع النوى.

عدد 1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

فانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

0.50 كوب من الزبدة.

0.25 كوب من السمن.

0.50 كوب من السكر البودر.

ملعقة من ماء الزهر.

رشة ملح. خطوات عمل المعمول السعودي في وعاي يتم خلط المكونات الجافة كلها من طحين وبيكنج بودر والملح والهيل المطحون والسكر البودر وتقليبهما جيدا.

يضاف بعد ذلك السمن والزبدة علي الخليط السابق ويتم العجن جيدا.

تضاف البيضة والفانيليا ونخلط جيدا مع العجين حتى يصبح متماسك.

على طاولة نظيفة يتم عجن الكمية مرة أخري لبضعة دقائق حتى يصبح العجين كتلة واحدة متماسكة سهلة التشكيل.

في وعاء نظيف يتم وضع التمر منزوع النوى وعجنه بماء الزهر جيدا حتي الحصول علي عجينة التمر.

يتم تقسيا العجينة إلي قطع صغيرة حسب الرغبة وحشو كل واحدة منها بقطعة من التمر وتشكل علي هيئة كرات.

توضع كل كرة في قالب التزيين ويتم تشكيلها بالشكل المناسب، للحصول علي أشكال مزخرفة للمعمول.

يرص المعمول بعد تشكيله في صواني الفرن.

تدخل الصواني إلى الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى الحصول علي اللون الذهبي المميز

يقدم المعمول السعودي مع القهوة العربية كضيافة مميزة في عيد الفطر المبارك. خطوات عمل المعمول السعودي يعتبر المعمول من الحلوى الصحية اللذيذة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية لاحتواءها علي جميع العناصر الغدائية التي تفيد الجسم بعد فترة صيام كبيرة، وسنتعرف على طرق عمل حلوى العيد المميزة الأخرى تباعا. الوسوم

اقترب موعد حلول عيد الفطر المبارك، وتختلف مظاهر العيد من بلد إلي بلد، كما تختلف حلوى العيد باختلاف المكان، ففي مصر يتميز عيد الفطر بكحك العيد والبسكويت والبيتي فور، أما في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية فتتميز بأطباق الحلوى اللذيذة ومنها الدبيازة السعودية والمعمول السعودي وحلوى الفتيت والمطبق بالموز، وسنتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل المعمول السعودي المميز لعيد الفطر وعادات المملكة العربية السعودية المتوارثة في الأعياد. طريقة عمل المعمول السعودي طريقة عمل المعمول السعودي مقادير العمل: 2.50 كوب من الطحين المنخول جيدا.

1 كيلو من التمر منزوع النوى.

عدد 1 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

فانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الهيل المطحون.

0.50 كوب من الزبدة.

0.25 كوب من السمن.

0.50 كوب من السكر البودر.

ملعقة من ماء الزهر.

رشة ملح. خطوات عمل المعمول السعودي في وعاي يتم خلط المكونات الجافة كلها من طحين وبيكنج بودر والملح والهيل المطحون والسكر البودر وتقليبهما جيدا.

يضاف بعد ذلك السمن والزبدة علي الخليط السابق ويتم العجن جيدا.

تضاف البيضة والفانيليا ونخلط جيدا مع العجين حتى يصبح متماسك.

على طاولة نظيفة يتم عجن الكمية مرة أخري لبضعة دقائق حتى يصبح العجين كتلة واحدة متماسكة سهلة التشكيل.

في وعاء نظيف يتم وضع التمر منزوع النوى وعجنه بماء الزهر جيدا حتي الحصول علي عجينة التمر.

يتم تقسيا العجينة إلي قطع صغيرة حسب الرغبة وحشو كل واحدة منها بقطعة من التمر وتشكل علي هيئة كرات.

توضع كل كرة في قالب التزيين ويتم تشكيلها بالشكل المناسب، للحصول علي أشكال مزخرفة للمعمول.

يرص المعمول بعد تشكيله في صواني الفرن.

تدخل الصواني إلى الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، أو حتى الحصول علي اللون الذهبي المميز

يقدم المعمول السعودي مع القهوة العربية كضيافة مميزة في عيد الفطر المبارك. خطوات عمل المعمول السعودي يعتبر المعمول من الحلوى الصحية اللذيذة التي تتميز بها المملكة العربية السعودية لاحتواءها علي جميع العناصر الغدائية التي تفيد الجسم بعد فترة صيام كبيرة، وسنتعرف على طرق عمل حلوى العيد المميزة الأخرى تباعا.

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