أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة بالمنزل أحسن من محلات الحلويات

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البسبوسة بالقشطة ، من الحلويات الشرقية اللذيذة الطعم، ويعشقها الكبار والصغار بلا استثناء، وتتميز بمذاقها الرائع وطعمها الجميل، ويتم عملها في المناسبات والأفراح، وخلال شهر رمضان المعظم، لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية تعوض ما فقده الجسم خلال يوم الصيام، وطريقة إعدادها في المنزل سهلة وبسيطة، وتستطيع أي سيدة عملها لأبنائها حتى تضمن نظافتها، وخلوها من مواد تضر بصحة أسرتها، ويوجد منها أنواع مختلفة، مثل البسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بالزبادي، وكلها أنواع رائعة المذاق، وشهية الطعم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بالمنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف.
مكونات البسبوسة بالقشطة
يحتوي هذا النوع من الحلويات الشرقية على بعض المكونات البسيطة والتي يمكن شرائها من الأسواق بكل سهولة وهى كما يلي:-
- 1 علبة من القشطة.
- كوب ونصف من السميد.
- نصف كوب من السكر.
- 1 كوب من اللبن.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور المجفف.
- 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من الماء.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- كوب وثلاثة أرباع الكوب من السكر.
- لوز مقطع نصفين.
سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير شربات البسبوسة بالقشطة بأبسط الخطوات وفي أقل وقت ممكن وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير ونضع فيه الماء، وكوب ثلاثة أرباع الكوب من السكر، وماء الورد، ثم نقوم بوضعه على النار.
- نقوم بتحريك الخليط مدة ثلاثة دقائق حتى يبدأ في الغليان، ثم نقوم برفعه من على النار، ونضعه جانبًا لحين الاستخدام.
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة
تعتبر من أسهل أنواع الحلويات في عملية التحضير ولا تستغرق منا وقت ولا جهد في إعدادها من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- نحضر إناء ونضع فيه السميد، ونصف كوب السكر، واللبن، وجوز الهند، والزيت، والبيكنج بودر، ونخلط جميع المكونات خلطًا جيدًا، ونترك المزيج جانبًا لمدة 30 دقيقة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- نقوم بوضع نصف كمية خليط السميد في صينية تكون مدهونة بالزبدة.
- نقوم بوضع طبقة من القشطة ونفردها داخل الصينية على خليط السميد.
- نضع طبقة ثانية من خليط السميد، ثم نقوم بتقطيع صينية البسبوسة على شكل مربعات، ثم نضع اللوز المقطع إلى نصفين فوق كل مربع.
- نضع الصينية في الفرن مدة 20 دقيقة، ثم نقوم بتحميص الوجه حتى يصبح ذهبي اللون مدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى ثلاثة دقائق.
- نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها القطر وهى ساخنة حتى تتشرب الشربات جيدًا.
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البسبوسة بالقشطة ، من الحلويات الشرقية اللذيذة الطعم، ويعشقها الكبار والصغار بلا استثناء، وتتميز بمذاقها الرائع وطعمها الجميل، ويتم عملها في المناسبات والأفراح، وخلال شهر رمضان المعظم، لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية تعوض ما فقده الجسم خلال يوم الصيام، وطريقة إعدادها في المنزل سهلة وبسيطة، وتستطيع أي سيدة عملها لأبنائها حتى تضمن نظافتها، وخلوها من مواد تضر بصحة أسرتها، ويوجد منها أنواع مختلفة، مثل البسبوسة بالمكسرات، والبسبوسة بالزبادي، وكلها أنواع رائعة المذاق، وشهية الطعم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بالمنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف.
مكونات البسبوسة بالقشطة
يحتوي هذا النوع من الحلويات الشرقية على بعض المكونات البسيطة والتي يمكن شرائها من الأسواق بكل سهولة وهى كما يلي:-
- 1 علبة من القشطة.
- كوب ونصف من السميد.
- نصف كوب من السكر.
- 1 كوب من اللبن.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور المجفف.
- 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب ونصف من الماء.
- 2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- كوب وثلاثة أرباع الكوب من السكر.
- لوز مقطع نصفين.
سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير شربات البسبوسة بالقشطة بأبسط الخطوات وفي أقل وقت ممكن وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء صغير ونضع فيه الماء، وكوب ثلاثة أرباع الكوب من السكر، وماء الورد، ثم نقوم بوضعه على النار.
- نقوم بتحريك الخليط مدة ثلاثة دقائق حتى يبدأ في الغليان، ثم نقوم برفعه من على النار، ونضعه جانبًا لحين الاستخدام.
طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة
تعتبر من أسهل أنواع الحلويات في عملية التحضير ولا تستغرق منا وقت ولا جهد في إعدادها من خلال إتباع الخطوات التالية:-
- نحضر إناء ونضع فيه السميد، ونصف كوب السكر، واللبن، وجوز الهند، والزيت، والبيكنج بودر، ونخلط جميع المكونات خلطًا جيدًا، ونترك المزيج جانبًا لمدة 30 دقيقة.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- نقوم بوضع نصف كمية خليط السميد في صينية تكون مدهونة بالزبدة.
- نقوم بوضع طبقة من القشطة ونفردها داخل الصينية على خليط السميد.
- نضع طبقة ثانية من خليط السميد، ثم نقوم بتقطيع صينية البسبوسة على شكل مربعات، ثم نضع اللوز المقطع إلى نصفين فوق كل مربع.
- نضع الصينية في الفرن مدة 20 دقيقة، ثم نقوم بتحميص الوجه حتى يصبح ذهبي اللون مدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى ثلاثة دقائق.
- نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها القطر وهى ساخنة حتى تتشرب الشربات جيدًا.
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