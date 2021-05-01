طريقة عمل ستيك الكباب المشوي في البيت وأسرار التتبيلة

طريقة عمل ستيك الكباب وهو الأطباق اللذيذة التي يحبها الكثيرون في كل صغارًا أو كبارًا، والعديد من ربات البيوت يبحثون عن طريقة عمله، حيث من السهل أن يتم تحضيره ويمكن تقديمه في شهر رمضان والمناسبات، وسنعرض لكم الطريقة التي يمكن تحضيره بها مكونات عمل ستيك الكباب في البيت طريقة تحضير ستيك الكباب في البيت نقوم في البداية بتحضير التتبيلة حيث نضع كل مكوناتها في وعاء ونقوم بخلطهم جيدا نأتي بشرائح اللحم ثم نقوم بوضعها في وعاء ونضع عليها التتبيلة ونتأكد أنها قد غطت كل شرائح اللحم ونغطي الوعاء جيداً ثم نترك شرائح اللحم في التتبيلة حتي تتشربها كل جزء في اللحم ونضعه داخل الثلاجة مدة لا تقل عن ست ساعات. نقوم بتسخين شواية الفرن على درجة حرارة عالية نقوم برش الزيت على الخضار، وبعدها نقوم بتقليبه حتي نتأكد أن حتى يتغطى. نقوم برش الثوم المفروم على الخضار، وبعد ذلك نتبله بالملح وبالفلفل الأسود. نوزع شرائح اللحم التي قمنا بتتبيلها وأيضا الخضار على الأسياخ الشوي ثم نضع أسياخ الكباب على شواية الفرن وذلك لمدة عشر دقائق، ونقبها كل خمس دقائق حتي تستوي. مكونات عمل ستيك الكباب في البيت طريقة تحضير ستيك الكباب في البيت الوسوم

طريقة عمل ستيك الكباب وهو الأطباق اللذيذة التي يحبها الكثيرون في كل صغارًا أو كبارًا، والعديد من ربات البيوت يبحثون عن طريقة عمله، حيث من السهل أن يتم تحضيره ويمكن تقديمه في شهر رمضان والمناسبات، وسنعرض لكم الطريقة التي يمكن تحضيره بها مكونات عمل ستيك الكباب في البيت طريقة تحضير ستيك الكباب في البيت نقوم في البداية بتحضير التتبيلة حيث نضع كل مكوناتها في وعاء ونقوم بخلطهم جيدا نأتي بشرائح اللحم ثم نقوم بوضعها في وعاء ونضع عليها التتبيلة ونتأكد أنها قد غطت كل شرائح اللحم ونغطي الوعاء جيداً ثم نترك شرائح اللحم في التتبيلة حتي تتشربها كل جزء في اللحم ونضعه داخل الثلاجة مدة لا تقل عن ست ساعات. نقوم بتسخين شواية الفرن على درجة حرارة عالية نقوم برش الزيت على الخضار، وبعدها نقوم بتقليبه حتي نتأكد أن حتى يتغطى. نقوم برش الثوم المفروم على الخضار، وبعد ذلك نتبله بالملح وبالفلفل الأسود. نوزع شرائح اللحم التي قمنا بتتبيلها وأيضا الخضار على الأسياخ الشوي ثم نضع أسياخ الكباب على شواية الفرن وذلك لمدة عشر دقائق، ونقبها كل خمس دقائق حتي تستوي. مكونات عمل ستيك الكباب في البيت طريقة تحضير ستيك الكباب في البيت

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