صابونة الأرز لتبيض وتفتيح الوجه يجهلها الكثيرين وطريقة تحضيرها أكثر من سهلة

صابونة الأرز ، لها مميزات كثيرة والأرز بوجه عام له فوائد عديدة، ومن أكثر البلدان الذين يدخلون الأرز في مستحضرات التجميل هم الاسيويين لذلك تجد بشرتهم أكثر صفاء ونقاء من غيرهم، ومن المستحضرات التي تساعد على تبييض الوجه وتنقيته وتفتيحه وترطيبه أيضا هي صابونة الأرز وهى سهلة التحضير ومكوناتها أيضا معظمها تكون متوفرة في كل منزل.

وهذه الصابونة مفيدة لجميع أنواع البشرة ولجميع ألوان البشرة سواء البيضاء أو السمراء أو الصفراء، وهى توحد لون البشرة وتزيل آثار التعرض المفرط لأشعة الشمس وتزيل خطوط الوجه وتزيل الحبوب وآثار الحبوب، وتكسب البشرة المزيد من الصفاء والنقاء والترطيب. وسنقدم لكم في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل صابونة الأرز.

صابونة جلسرين أو صابونة غار.

حبة ليمون أو نصف حبة برتقال أو ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة عسل أبيض.

ملعقتان من زيت الزيتون.

نصف كوب من الأرز المطحون والمنخول.

نقوم ببشر صابونة الجلسرين أو صابونة الغار جيدا.

نقوم بتسخين بشر الصابون على نار هادئة بحيث يذوب ولا يحترق.

نقوم بعصر حبة الليمون على الصابون المذاب وإن كانت البشرة تتحسس من الليمون يمكننا استخدام عصير البرتقال بدلا منه أو ماء الورد.

نضيف على الخليط ملعقة من العسل الأبيض لأنه عنصر مضاد للأكسدة.

نقوم بإضافة ملعقتين من زيت الزيتون.

نقوم بخلط المكونات جيدا على النار الهادئة.

نقوم بإضافة نصف كوب من الأرز المطحون والمنخول جيدا على الخليط ونقوم بالخلط جيدا حتى تتجانس المكونات.

نقوم بجلب قالب او علبة بلاستيكية أو طبق صغير وندهنه بقطرات من زيت الزيتون ونقوم بصب الخليط في القالب أو العلبة.

نقوم بوضعها في الثلاجة إلى أن تتماسك جيدا.

طريقة الاستعمال

نقوم بغسل الوجه بصابونة الأرز ونترك الرغوة لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى تتشرب البشرة الفوائد، ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ونكرر العملية يوميا.

ويمكن استعمال صابون الأرز للرقبة ولليدين ولجميع أجزاء الجسم بأن نترك الرغوة على الرقبة أو اليد أو أي جزء من الجسم لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بشطفها.

مكونات صابونة الأرزطريقة التحضير