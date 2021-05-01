 حضري كعك العيد في المنزل بخطوات سهلة و طريقة مبتكرة بدلاً من شرائه جاهزاً

حضري كعك العيد في المنزل بخطوات سهلة و طريقة مبتكرة، مع إقتراب عيد الفطر المبارك وارتفاع أسعار الكعك والبسكويت، سنذكر لحضراتكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كعك العيد في المنزل بدلاً من شرائه جاهزاً من المحلات، فهو يحضر بطريقة سهلة ولا يحتاج لبذل مجهود، حيث يعد البسكويت من أفضل الحلويات الشرقية والغربية المشهورة بشكل كبير حول العالم، فهو مرتبط بشكل كبير بالأعياد والمناسبات حيث يحتوي على العديد من السكريات والكربوهيدرات اللازمة لبناء الجسم، يمكن تحضيره بحشوات مختلفة مثل الكعك بالملبن أو الكعك بالمكسرات أو بالتمر، في هذا المقال سوف نذكر لكم طريقة عمل كعك العيد في المنزل بخطوات سهلة. طريقة عمل كعك العيد في المنزل طريقة عمل كعك العيد في المنزل المكونات: كيلو من الدقيق.

نصف كوب حليب دافئ.

رشة ملح.

ثلاث ملاعق سمسم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

2 كوب من الزبدة.

ملبن أو تمر للحشو. طريقة التحضير: يحضر كوب من الماء الدافئ يوضع فيه السكر والخميرة، وتترك لمدة خمس دقائق حتى تختمر.

يحمر السمسم على نار هادئة ثم يرفع ويترك جانباً، يحضر إناء ويوضع فيه الدقيق ثم يضاف إليه الزبدة ويعجن بواسطة اليد جيداً حتى يتشرب الدقيق الزبدة بالكامل.

يضاف السمسم والملح للخليط مع إضافة الحليب وتعجن المكونات بشكل متجانس، بعد ذلك يتم إضافة الخميرة والماء مع الاستمرار بالعجن للحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

تترك العجينة في مكان دافئ وتغطى لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها وتختمر، تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم تفتح من المنتصف وتحشى بالعجوة أو الملبن ثم تغلق مرة أخرى على شكل كرة.

ثم تشكل بواسطة منقاش الكعك، ثم يحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ثم يرص فيها الكعك، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبياً.

يخرج من الفرن ويترك ليبرد، ثم يرص في طبق التقديم ويرش بالسكر البودر ثم يقدم. طريقة التحضير: الوسوم

حضري كعك العيد في المنزل بخطوات سهلة و طريقة مبتكرة، مع إقتراب عيد الفطر المبارك وارتفاع أسعار الكعك والبسكويت، سنذكر لحضراتكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير كعك العيد في المنزل بدلاً من شرائه جاهزاً من المحلات، فهو يحضر بطريقة سهلة ولا يحتاج لبذل مجهود، حيث يعد البسكويت من أفضل الحلويات الشرقية والغربية المشهورة بشكل كبير حول العالم، فهو مرتبط بشكل كبير بالأعياد والمناسبات حيث يحتوي على العديد من السكريات والكربوهيدرات اللازمة لبناء الجسم، يمكن تحضيره بحشوات مختلفة مثل الكعك بالملبن أو الكعك بالمكسرات أو بالتمر، في هذا المقال سوف نذكر لكم طريقة عمل كعك العيد في المنزل بخطوات سهلة. طريقة عمل كعك العيد في المنزل طريقة عمل كعك العيد في المنزل المكونات: كيلو من الدقيق.

نصف كوب حليب دافئ.

رشة ملح.

ثلاث ملاعق سمسم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة.

2 كوب من الزبدة.

ملبن أو تمر للحشو. طريقة التحضير: يحضر كوب من الماء الدافئ يوضع فيه السكر والخميرة، وتترك لمدة خمس دقائق حتى تختمر.

يحمر السمسم على نار هادئة ثم يرفع ويترك جانباً، يحضر إناء ويوضع فيه الدقيق ثم يضاف إليه الزبدة ويعجن بواسطة اليد جيداً حتى يتشرب الدقيق الزبدة بالكامل.

يضاف السمسم والملح للخليط مع إضافة الحليب وتعجن المكونات بشكل متجانس، بعد ذلك يتم إضافة الخميرة والماء مع الاستمرار بالعجن للحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

تترك العجينة في مكان دافئ وتغطى لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها وتختمر، تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم تفتح من المنتصف وتحشى بالعجوة أو الملبن ثم تغلق مرة أخرى على شكل كرة.

ثم تشكل بواسطة منقاش الكعك، ثم يحضر صينية فرن وتدهن بالسمن ثم يرص فيها الكعك، ثم يدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبياً.

يخرج من الفرن ويترك ليبرد، ثم يرص في طبق التقديم ويرش بالسكر البودر ثم يقدم. طريقة التحضير:

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