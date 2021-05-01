عجينة بيتي فور العيد الهش والناعم وتحضيره بمكونات قليلة مثل الجاهز

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عجينة بيتي فور العيد، يعتبر بسكوت البيتي فور هو من أهم البسكوت الذي يعد في الأعياد الرسمية كعيد الفطر وعيد الاضحي وايضاً المناسبات وأعياد الميلاد، وهي من الحلويات أللذيذه الذي يفضلها الكثير من الأشخاص، وهي من الحلويات التي تقدم مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة التركي على حسب رغبة الشخص وهي يعد تحضيرها بطرق مختلفة ونكهات كثيرة ومختلفة مثل تحضيرها بالشكولاته والمكسرات أو مربي الفاكهه فهي لها العديد من الطرق، يتميز هذه البسكوت بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة الموجودة في كل منزل وتسعي ربه المنزل للحفاظ على صحة أفراد العائلة فتقوم بتحضير جميع الحلويات في البيت وخاصة بسكوت العيد لمكونات مضمونة وأفضل من الجاهزة، ويوجد طريقتين للبيتي فور الأولي بيتي فور عادي، والطريقة الثانية بيتي فور بالشكولاته.عجينة بيتي فور العيد
هذه الطريقة الأولي التي تكون عجينة بيتي فور سادة بدون إضافات أو إضافة شكولاته وكاكاو وتتكون مكوناتها من:
المكونات:
- 3 أكواب دقيق أبيض.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- كوب من الزبدة الطرية الباردة.
- نص كوب من السمن البلدي.
- 2 بيضة متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- رشه من الملح.
- مربي للتزين حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونقوم بوضع كلا من الدقيق والملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيداً.
- في وعاء أخر نحضر السكر والزبدة والسمن ونخلطهم مع بعض جيداً ونضيفهم الي خليط الدقيق بالتدريج ونقلبهم حتى يصبح القوام مناسب، نضيف البيض والفانيليا ونخلطهم مع بعض بجميع المكونات وتصبح لدينا عجينة طرية.
- نقوم بوضع العجينة في ماكينة صنع البيتي فور أو ممكن ان نصنع بغطاء زجاجة بلاستيك ان نقوم بتشكيل الغطاء على شكل وردة وان نضع العجينة باداخل الزجاجة، ونشكلها حسب الذوق والرغبة.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة وان نقوم برص عجينة البسكويت ونضعها في الفرن لمدة 12 دقيقة لا أكثر حتى لا تحترق.
- هذا البسكوت يعد من مخبوزات العيد وتحدثنا سابقا عن طريقة بسكوت النشادر اللذيذة.
- من الممكن ان نقوم بحشي كل بسكوت بأي نوع مربي حسب الرغبة.
- نحضر طبق التقديم ونقوم برص البسكوت ونقدمه وبجانبه باقي مخبوزات العيد ويقدم صباح أو يوم العيد.
وهذه هي الطريقة الثانية وتعد هذه من أفضل الوصفات الذي يفضلها الكثير من الأشخاص لأنها كلها شكولاته ويفضل بعض الأشخاص الشكولاته بكل مكوناتها وجميع وصفاتها وهذه الوصفة مكوناتها عبارة عن:
المكونات:
- 2 كوب من الدقيق.
- 1 كوب من الزبدة الطرية.
- نص كوب من السمن البلدي.
- نص كوب من السكر الأبيض الناعم.
- 3 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من الفانليا.
- رشه صغيرة من الملح.
- بيضه واحدة حجم كبير.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق والكاكاو والملح ونخلطهم مع بعض.
- نخضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فيه الزبدة والسكر البودرة والسمن البلدي ثم نخلطهم مع بعض حتى يصبح كريمي القوام.
- نضع البيض والفانيليا إلي خليط الخلاط الكهربائي ونخلطهم مرة أخري حتى تتجانس كل المكونات.
- نضيف خليط الموجود في الخلاط الكهربائي الي خليط الطحين والملح في الوعاء ونخلطهم مع بعض جيداً.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالقيل من الزبدة ونقوم بوضع العجينة في ماكينة البيتي فور أو استبداله بطرق أخري ونقوم برص البسكوت في الصينية ونضعه في الفرن ونتركه لمدة 10 دقائق.
- نخرج البسكوت من الفرن نقوم بتركه حتى يبرد وممكن أن نصنع القليل من صوص الشكولاته لتزين البيتي فور والقليل من حلويات الألوان الصغيرة.
- وهناك طرق أخري للحلويات التي تعد في أيام العيد من حلوي المدلعة اللذيذة والمقرمشة وهذه حلوي مشهورة جداً وبفضلها بعض الأشخاص.
- ممكن أن لا نضع أي مكونات فوق البسكوت ويتناول وهو سادة هكذا.
- نحضر طبق التقديم ونقوم بوضع القليل من البيتي فور السادة والبيتي فور بالكاكاو وتقد وبجانبها المشروب المفضل.
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عجينة بيتي فور العيد، يعتبر بسكوت البيتي فور هو من أهم البسكوت الذي يعد في الأعياد الرسمية كعيد الفطر وعيد الاضحي وايضاً المناسبات وأعياد الميلاد، وهي من الحلويات أللذيذه الذي يفضلها الكثير من الأشخاص، وهي من الحلويات التي تقدم مع كوب من الشاي أو كوب من القهوة التركي على حسب رغبة الشخص وهي يعد تحضيرها بطرق مختلفة ونكهات كثيرة ومختلفة مثل تحضيرها بالشكولاته والمكسرات أو مربي الفاكهه فهي لها العديد من الطرق، يتميز هذه البسكوت بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة الموجودة في كل منزل وتسعي ربه المنزل للحفاظ على صحة أفراد العائلة فتقوم بتحضير جميع الحلويات في البيت وخاصة بسكوت العيد لمكونات مضمونة وأفضل من الجاهزة، ويوجد طريقتين للبيتي فور الأولي بيتي فور عادي، والطريقة الثانية بيتي فور بالشكولاته.عجينة بيتي فور العيد
هذه الطريقة الأولي التي تكون عجينة بيتي فور سادة بدون إضافات أو إضافة شكولاته وكاكاو وتتكون مكوناتها من:
المكونات:
- 3 أكواب دقيق أبيض.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- كوب من الزبدة الطرية الباردة.
- نص كوب من السمن البلدي.
- 2 بيضة متوسطة الحجم.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- رشه من الملح.
- مربي للتزين حسب الرغبة.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء ونقوم بوضع كلا من الدقيق والملح والبيكنج بودر ونقلبهم مع بعض جيداً.
- في وعاء أخر نحضر السكر والزبدة والسمن ونخلطهم مع بعض جيداً ونضيفهم الي خليط الدقيق بالتدريج ونقلبهم حتى يصبح القوام مناسب، نضيف البيض والفانيليا ونخلطهم مع بعض بجميع المكونات وتصبح لدينا عجينة طرية.
- نقوم بوضع العجينة في ماكينة صنع البيتي فور أو ممكن ان نصنع بغطاء زجاجة بلاستيك ان نقوم بتشكيل الغطاء على شكل وردة وان نضع العجينة باداخل الزجاجة، ونشكلها حسب الذوق والرغبة.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة وان نقوم برص عجينة البسكويت ونضعها في الفرن لمدة 12 دقيقة لا أكثر حتى لا تحترق.
- هذا البسكوت يعد من مخبوزات العيد وتحدثنا سابقا عن طريقة بسكوت النشادر اللذيذة.
- من الممكن ان نقوم بحشي كل بسكوت بأي نوع مربي حسب الرغبة.
- نحضر طبق التقديم ونقوم برص البسكوت ونقدمه وبجانبه باقي مخبوزات العيد ويقدم صباح أو يوم العيد.
وهذه هي الطريقة الثانية وتعد هذه من أفضل الوصفات الذي يفضلها الكثير من الأشخاص لأنها كلها شكولاته ويفضل بعض الأشخاص الشكولاته بكل مكوناتها وجميع وصفاتها وهذه الوصفة مكوناتها عبارة عن:
المكونات:
- 2 كوب من الدقيق.
- 1 كوب من الزبدة الطرية.
- نص كوب من السمن البلدي.
- نص كوب من السكر الأبيض الناعم.
- 3 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو.
- ملعقة صغيرة من الفانليا.
- رشه صغيرة من الملح.
- بيضه واحدة حجم كبير.
طريقة التحضير:
- نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الدقيق والكاكاو والملح ونخلطهم مع بعض.
- نخضر وعاء الخلاط الكهربائي ونضع فيه الزبدة والسكر البودرة والسمن البلدي ثم نخلطهم مع بعض حتى يصبح كريمي القوام.
- نضع البيض والفانيليا إلي خليط الخلاط الكهربائي ونخلطهم مرة أخري حتى تتجانس كل المكونات.
- نضيف خليط الموجود في الخلاط الكهربائي الي خليط الطحين والملح في الوعاء ونخلطهم مع بعض جيداً.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالقيل من الزبدة ونقوم بوضع العجينة في ماكينة البيتي فور أو استبداله بطرق أخري ونقوم برص البسكوت في الصينية ونضعه في الفرن ونتركه لمدة 10 دقائق.
- نخرج البسكوت من الفرن نقوم بتركه حتى يبرد وممكن أن نصنع القليل من صوص الشكولاته لتزين البيتي فور والقليل من حلويات الألوان الصغيرة.
- وهناك طرق أخري للحلويات التي تعد في أيام العيد من حلوي المدلعة اللذيذة والمقرمشة وهذه حلوي مشهورة جداً وبفضلها بعض الأشخاص.
- ممكن أن لا نضع أي مكونات فوق البسكوت ويتناول وهو سادة هكذا.
- نحضر طبق التقديم ونقوم بوضع القليل من البيتي فور السادة والبيتي فور بالكاكاو وتقد وبجانبها المشروب المفضل.
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