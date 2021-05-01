طريقة عمل تشيكن موتزاريلا جربي تحضير أكلة شهية وسريعة

تعد وصفة تشيكن موتزاريلا من أشهى الوصفات والتي اشتهرت كثيراً في الفترة الاخيرة وهي عبارة عن قطع دجاج مقلية ومحشية بالجبنة الموتزاريلا الرائعة ،تحضر تلك الأكلة في أفضل المطاعم ومحلات الأكلات السريعة وتقدم بأسعار كبيرة لذلك بدلاً من شرائها جربي أن تحضريها بنفسك في منزلك فتابعينا لتعرفي الطريقة. تشيكن موتزاريلا المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصل واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

ملعقة صغيرة من البيكنغ بودر.

كوب من الجبنة موزاريلا المبشورة. تشيكن موتزاريلا المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الغلاف:

كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث حبات كبيرة من البيض.

يس من البقسماط المطحون ناعم.

ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات الدجاج.

رشة من الشطة حسب الرغبة. خطوات تحضير تشيكن موتزاريلا: قومي بتقطيع البصلة إلى مكعبات. قطعي الدجاج إلى شرائح وافرميها مع البصل. أضيفي الثوم والأوريجانو والبقسماط. تبلي الخليط بالملح والفلفل وباقي التوايل وافرمي. ضعي العجينة في ورق استرتش ثم أدخليها المبرد لمدة نصف ساعة لتتماسك. أخرجي الدجاج المفروم وشكلي قطع من العجين في يديك ثم ضعي بها القليل من الجبنة الموتزاريلا. شكليها على شكل أصابع ثم اغمسيها في الدقيق ثم البيض المخفوق ثم البقسماط المخلوط بتوابل الغلاف. اتركي الأصابع المغلفة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك. يتم قلي أصابع الدجاج في الزيت الساخن الغزير حتى تحمر من كل الجهات. ضعي تشيكن موتزاريلا على مناديل ورقية لتتشرب الزيت ثم قدميها ساخنة مع الكاتشب. خطوات تحضير تشيكن موتزاريلا: الوسوم

تعد وصفة تشيكن موتزاريلا من أشهى الوصفات والتي اشتهرت كثيراً في الفترة الاخيرة وهي عبارة عن قطع دجاج مقلية ومحشية بالجبنة الموتزاريلا الرائعة ،تحضر تلك الأكلة في أفضل المطاعم ومحلات الأكلات السريعة وتقدم بأسعار كبيرة لذلك بدلاً من شرائها جربي أن تحضريها بنفسك في منزلك فتابعينا لتعرفي الطريقة. تشيكن موتزاريلا المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصل واحدة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو.

ملعقة صغيرة من البيكنغ بودر.

كوب من الجبنة موزاريلا المبشورة. تشيكن موتزاريلا المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الغلاف:

كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث حبات كبيرة من البيض.

يس من البقسماط المطحون ناعم.

ملعقة من الملح والفلفل الأسود.

نصف ملعقة من بهارات الدجاج.

رشة من الشطة حسب الرغبة. خطوات تحضير تشيكن موتزاريلا: قومي بتقطيع البصلة إلى مكعبات. قطعي الدجاج إلى شرائح وافرميها مع البصل. أضيفي الثوم والأوريجانو والبقسماط. تبلي الخليط بالملح والفلفل وباقي التوايل وافرمي. ضعي العجينة في ورق استرتش ثم أدخليها المبرد لمدة نصف ساعة لتتماسك. أخرجي الدجاج المفروم وشكلي قطع من العجين في يديك ثم ضعي بها القليل من الجبنة الموتزاريلا. شكليها على شكل أصابع ثم اغمسيها في الدقيق ثم البيض المخفوق ثم البقسماط المخلوط بتوابل الغلاف. اتركي الأصابع المغلفة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك. يتم قلي أصابع الدجاج في الزيت الساخن الغزير حتى تحمر من كل الجهات. ضعي تشيكن موتزاريلا على مناديل ورقية لتتشرب الزيت ثم قدميها ساخنة مع الكاتشب. خطوات تحضير تشيكن موتزاريلا:

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