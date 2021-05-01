طريقة عمل المسبحة السورية طبق يقدم بجانب المشاوي

يعد طبق المسبحة السورية من أشهى الأطباق الجانبية على الإطلاق فهو طبق يشبه أطباق الصوصات التي تحضر من الزبادي وتقدم بجانب الوجبات الرئيسية للتغميس، يمكنك أن تحضري هذا الطبق في دقائق معدودة وبخطوات بسيطة والمقادير متوفرة في كل منزل فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. المسبحة السورية المسبحة السورية حضري هذا الطبق وقدميه بجانب الأطباق المشوية كالكفتة المشوية أو قطع الدجاج المشوي وبجانب الشاورما والمقليات أيضاً. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كل ما تحتاجينه هو: كوب واحد من حبوب الحمص.

فصان كبيران من الثوم.

ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة البيضاء.

ملح ناعم حسب الرغبة.

رشة من الكمون المطحون ناعم.

مجموعة من المكسرات المحمصة للتزيين.

القليل من زيت الزيتون للوجه. خطوات تحضير المسبحة السورية: أحضري الحمص وضعيه في صينية الفرن. أدخلي الحمص الفرن الساخن لمدة عشر دقائق حتى يتحمص. يقلب حتى تصله الحرارة ويتحمص من كل الجهات. أخرجي الحمص من الفرن واتركيه قليلاً ليبرد. أحضري المطحنة أو الخلاط الكهربائي وقومي بطحن الحمص فيه. أضيفي الزبادي والطحينة البيضاء واخلطي. قومي بتقشير الثوم ثم فرمه حتى يصبح ناعم. أضيفي الثوم المفروم لى باقي المكونات واخلطي. يضاف الملح وعصير الليمون مع الخلط. تحققس من الطعم حتى تحصلي على النكهة المناسبة وتتأكدي من أن الخليط أصبح ناعم. ضعي المسبحة في أطباق التقديم مع رش القليل من المكسرات على الوجه. رشي القليل من زيت الزيتون على الوجه ثم يقدم بجانب الوجبات. يمكن تناول هذه السلطة مع الخبز أيضاً أو معجنات الثوم لتعطي طعم شهي. يمكنك استخدام المكسرات المفضلة لديك السوداني أو اللوز او الفستق. يوضع الطبق في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل التقديم. خطوات تحضير المسبحة السورية: الوسوم

يعد طبق المسبحة السورية من أشهى الأطباق الجانبية على الإطلاق فهو طبق يشبه أطباق الصوصات التي تحضر من الزبادي وتقدم بجانب الوجبات الرئيسية للتغميس، يمكنك أن تحضري هذا الطبق في دقائق معدودة وبخطوات بسيطة والمقادير متوفرة في كل منزل فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. المسبحة السورية المسبحة السورية حضري هذا الطبق وقدميه بجانب الأطباق المشوية كالكفتة المشوية أو قطع الدجاج المشوي وبجانب الشاورما والمقليات أيضاً. المقادير اللازمة لتحضير الطبق: المقادير اللازمة لتحضير الطبق: كل ما تحتاجينه هو: كوب واحد من حبوب الحمص.

فصان كبيران من الثوم.

ملعقة كبيرة من الزبادي البلدي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقتان كبيرتان من الطحينة البيضاء.

ملح ناعم حسب الرغبة.

رشة من الكمون المطحون ناعم.

مجموعة من المكسرات المحمصة للتزيين.

القليل من زيت الزيتون للوجه. خطوات تحضير المسبحة السورية: أحضري الحمص وضعيه في صينية الفرن. أدخلي الحمص الفرن الساخن لمدة عشر دقائق حتى يتحمص. يقلب حتى تصله الحرارة ويتحمص من كل الجهات. أخرجي الحمص من الفرن واتركيه قليلاً ليبرد. أحضري المطحنة أو الخلاط الكهربائي وقومي بطحن الحمص فيه. أضيفي الزبادي والطحينة البيضاء واخلطي. قومي بتقشير الثوم ثم فرمه حتى يصبح ناعم. أضيفي الثوم المفروم لى باقي المكونات واخلطي. يضاف الملح وعصير الليمون مع الخلط. تحققس من الطعم حتى تحصلي على النكهة المناسبة وتتأكدي من أن الخليط أصبح ناعم. ضعي المسبحة في أطباق التقديم مع رش القليل من المكسرات على الوجه. رشي القليل من زيت الزيتون على الوجه ثم يقدم بجانب الوجبات. يمكن تناول هذه السلطة مع الخبز أيضاً أو معجنات الثوم لتعطي طعم شهي. يمكنك استخدام المكسرات المفضلة لديك السوداني أو اللوز او الفستق. يوضع الطبق في الثلاجة لمدة ربع ساعة قبل التقديم. خطوات تحضير المسبحة السورية:

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