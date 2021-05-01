خطوات تحضير عيش التورتيلا للساندوتشات في دقائق

تسائلت العديد من السيدات وربات المنزل عن الطريقة الأصلية لعمل عيش التورتيلا للساندوتشات في المنزل والذي أصبح من أفضل وألذ أنواع الخبز وأكثرها طلباً حيث يستخدم لتحضير ألذ شاورما لحم ودجاج ويقدم في أفضل المطاعم، تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة الطريقة الصحيحة لعمل هذا الخبز بمقادير بسيطة.

عيش التورتيلا للساندوتشات

تألقي في مطبخك واصنعي ألذ ساندوتش شاروما بمختلف الحشوات والنكهات ولن يحتاج أولاك إلى شرائها من الخارج بعد الآن.

المقادير اللازمة لتحضير الخبز:

تحتاجين إلى:

أربع أكواب من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

رشة من الملح الأبيض الناعم.

رشة من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب وربع من الماء.

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة به. ضعي الدقيق في وعاء عميق ثم أضيفي السكر والملح وقلبي. يضاف السكر وقلبي المكونات جيداً حتى يتشرب الدقيق الزيت. أبدأي بإضافة الماء بشكل تدريجي حتى تبدأ العجينة في التكون. اعجني المكونات جيداً بيديك حتى تحصلي على عجينة طرية للغاية وملساء. يمكن أن تختلف كمية الماء المضافة على حسب نوع العجين لذلك يجب إضافة الماء بشكل تدريجي وبحرص لمنع إضافة كمية زائدة. قومي بتقسيم العجينة إلى أجواء متوسطة في الحجم ومتساوية. شكلي كل قطعة على شكل كرة وادهنيها بالزيت من كل الجهات. أحضري وعاء وادهنيه بالزيت ثم ضعي الكرات به. اتركي العجين يهدأ لمدة ساعة كاملة. قومي بتنظيف سطح أملس وادهنية بالزيت. تفرد كل كرة من العجين على هذا السطح مع بل يديك بالزيت حتى يصبح العجين رقيق للغاية. سخني صاجة أو طاسة على النار ثم ضعي الرغيف عليها برفق حتى ينضج ويحمر من جهه. يقلب الخبز على الجانب الآخر ثم يرفع من على النار ويغطى بقطعة قماش ليبرد ثم يستخدم.

خطوات تحضير عيش التورتيلا للساندوتشات: