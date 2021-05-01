البطاطس المنفوخة طريقة جديدة ورائعة لتحضير أصابع البطاطس المقرمشة

اشتهر العديد من محلات الوجبات السريعة والمطاعم بتحضير البطاطس المنفوخة بدلاً من تقديم أصابع البطاطس أو البطاطس الشيبسي بالطريقة التقليدية يتم تقديمها وهي منتفخة لتعطي شكل رائع ومميز وفاتح للشهية خاصة للأطفال، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة عمل هذه البطاطس بالتفصيل.

البطاطس المنفوخة

ابهري أولادك بتحضير بطاطس تشبه التي تقدم لهم في المطاعم مع صوص الكاتشب أو صوص الجنبة السائلة.

نصف كيلو من بطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من البيكنغ بودر.

ملعقة ونصف من الملح الأبيض الناعم.

نصف كوب من مكعبات الثلج.

كمية كافية من الماء البارد.

قومي بغسل البطاطس من الطين والأتربة. قومي بتقشير البطاطس ثم قطيعيها على شكل أصابع متوسطة الطول. اغلي البطاطس مرة اخرى بالماء ثم اتركيها في مصفاة لتجف. أضيفي البيكنج بودر وقلبي جيداً حتى يتوزع على كل الأصابع. اتركي البطاطس منقوعة في البيكنج بودر لمدة عشر دقائق على الأقل. ضعي البطاطس في وعاء وأضيفي إليها الماء ومكعبات التلج. أضيفي الملح وقلبي ثم أدخلي الطبق الثلاجة لمدة ثلاث ساعات. أخرجي البطاطس من الثلاجة ثم صفيها جيدا من الماء وجففيها بالمحارم الورقية. ضعي كمية من الزيت غزيرة في طاسة عميق على نار متوسطة حتى يسخن. ضعي البطاطس بهدوء في الزيت. حالولي وضع أقل كمية ممكنة من البطاطس في الزيت حتى تنتفخ وتتحمر بشكل أفضل. اتركي البطاطس حتى تنتفخ وتحمر من كل الجهات. قومي بتصفية البطاطس من الزيت ثم ضعيها على مناديل ورقية حتى تتشرب الزيت الزائد. بعد أن تنتهي من كل الكمية ضعيها في أطباق التقديم مع رشة من الكمون والكزبرة عليها. تقدم البطاطس مع الكاتشب أو صوص الجبنة.

المقادير اللازمة لتحضير الوصفة:خطوات تحضير البطاطس المنفوخة: