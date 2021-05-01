طريقة عمل كحك العيد الدايب وسر قوامة الناعم زي المحلات بمذاق رائع

تزامنًا مع انتهاء الشهر المبارك تبدأ مراسم الاحتفال بالعيد المبارك، ومن أهم طقوس وممارسات الشعب المصري في العيد الكعك، وبالرجوع لعادتنا القديمة كان المنزل يملأه الفرح بالتجمع وتجهيز وعمل الكعك بالمنزل، وإلى كم طريقة عمل الكعك بأسهل الطرق وأقل التكلفة، دون الحاجة إلى شرائه جاهزًا من الخارج، وخاصة في تلك الأيام.

طريقة عمل كحك العيد الدايب وسر قوامة الناعم زي المحلات

المكونات

(1) كيلو دقيق فاخر للمخبوزات.

(2) كوب من السمن البلدي.

(نصف) كوب من الزبدة.

(1) كوب من الماء الدافئ للعجن.

(3) ملاعق كبيرة من السمسم.

(2) معلقة صغيرة مُحلى أو أي رائحة تفضليها.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

سكر بودرة مطحون للتزيين حسب الرغبة.

رشه صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

في وعاء عميق قومي بوضع الدقيق والخميرة والسمسم ورشه الملح، قومي بوضع السمن والزبدة معًا في الإناء علي النار مباشرة، إلى أن يمتزجا ويذوبا معًا، بعد إذابتهما أحضري وعاء المكونات الجافة وضعيهم معًا مع التقليب، حتى يمتزجوا واتركيهم جانبًا إلى أن تقل درجة حرارتهم تدريجيًا، بعد قليل من الوقت قومي بعجن الخليط مرة أخرى ليمتزج الزبد والسمن مع الخليط جيدًا ويصبح العجين مُتجانس، احضري كوب الماء وقومي بمزج السكر والخميرة بداخلة، واتركيهم إلى أن يتضاعف حجمهم وتصبح جاهزة للاستخدام، ضعي الخميرة مع الخليط السابق وقومي بالعجن مع الدقيق مرة أخرى، وقلبي جيدًا إلى أن يصل العجين لدرجة التماسك و يصبح ناعمًا، اتركي العجين مُغطي في مكان دافئ لمدة لا تقل عن (30 دقيقة) إلى أن يتضاعف حجمه، قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة (180) مئوية، وضعي الشبكة في المنتصف، قطعي العجين إلى حبات صغيرة وقومي بنقشها بالشكل الذي تحبينه، واحضري صاج بحواف مُنخفضة، رصي الكعك بمسافات لا تقل عن (2) سم بين الكعكة والأخرى، ضعيه فالفرن لمدة من (15 : 20) دقيقة، إلى أن تلاحظي النضج وتغير الشكل والحجم، قومي بإخراجه واتركيه يبرد، وتستطيعين تزيينه بالسكر كما يحلو لكِ.

يجب الالتزام بكمية اللبن أو الماء الوضحة بالمقادير للكحك حتي لا تتشقق العجينة.

يجب عمل كحك العيد على البارد ليصبح لونه فاتح وجميل ولا يميل لون الغامق.

إذا كنتي تستخدمي السكر البودرة قومي بطحنه جيداً في البيت لأن في بعض الأحيان يكون مضاف علية نشا.

سر نجاح كحك العيد بالبيت