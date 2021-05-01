طريقة عمل شركسية كفتة الدجاج في المنزل، تحب الكثير من سيدات المنزل تجهيز أشهي الأكلات في المنزل بطريقة شهية ولذيذة مثل التي يتم تناولها بشكل دائم في المطاعم والتي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، وبالتالي تعتبر الشركسية كفته الدجاج من الأكلات الشهية هي التي يحب تناولها الكبار والصغار، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على الطريقة الصحيحة والمكونات الخطوات المطلوبة لتجهيز شركسية كفتة الدجاج في المنزل مثل المطاعم بطريقة شهية ولذيذة. طريقة عمل شركسية كفته الدجاج طريقة عمل شركسية كفته الدجاج المكونات، نصف كيلو دجاج مفروم

كوب حليب كامل الدسم

2 كوب شوربة الدجاج

نصف ملعقة ملح

ربع ملعقة فلفل أسود

10 توست أبيض

نصف ملعقة ثوم بودر

ملعقة ثوم مفروم

ملعقة كزبرة ناشفة

كوب عين جمل

حبة بصل مفرومة

زيت نصف حزمة

بقدونس مفروم

كوب أرز. طريقه تجهيز شركسية كفته الدجاج في الخطوة الأولى يتم التخلص من حواف التوست بالسكين ثم يتم نقع التوست في الحليب ثم نقوم بتجهيز ونقوم بإضافة الدجاج المفروم ونضع عليه الفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل والملح. وتقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس بعد ذلك يتم تشكيل الخليط على هيئة كرات صغيرة الحجم. في الخطوة التالية يتم خلط التوست مع عين الجمل في طاسة على نار متوسطة ثم نقوم بإضافة الشوربة وتقلب المكونات ثم نضع الكفتة في الطاسة على النار. ثم نضع جميع المكونات على نار متوسطة حتى تنضج ونقوم بإضافة الكزبرة والملح والفلفل الأسود، بعد ذلك نبدأ بتجهيز الطوشة ونضعه في وعاء متوسط على النار نضع الزبدة والزيت. ثم نقوم بإضافة الثوم والكزبرة الناشفة ونقوم بوضعها على الصوص مع الكفتة وبعد ذلك يتم تقديمها مع الأرز الأبيض وبالهناء والشفاء. طريقه تجهيز شركسية كفته الدجاج الوسوم

طريقة عمل شركسية كفتة الدجاج في المنزل، تحب الكثير من سيدات المنزل تجهيز أشهي الأكلات في المنزل بطريقة شهية ولذيذة مثل التي يتم تناولها بشكل دائم في المطاعم والتي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، وبالتالي تعتبر الشركسية كفته الدجاج من الأكلات الشهية هي التي يحب تناولها الكبار والصغار، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على الطريقة الصحيحة والمكونات الخطوات المطلوبة لتجهيز شركسية كفتة الدجاج في المنزل مثل المطاعم بطريقة شهية ولذيذة. طريقة عمل شركسية كفته الدجاج طريقة عمل شركسية كفته الدجاج المكونات، نصف كيلو دجاج مفروم

كوب حليب كامل الدسم

2 كوب شوربة الدجاج

نصف ملعقة ملح

ربع ملعقة فلفل أسود

10 توست أبيض

نصف ملعقة ثوم بودر

ملعقة ثوم مفروم

ملعقة كزبرة ناشفة

كوب عين جمل

حبة بصل مفرومة

زيت نصف حزمة

بقدونس مفروم

كوب أرز. طريقه تجهيز شركسية كفته الدجاج في الخطوة الأولى يتم التخلص من حواف التوست بالسكين ثم يتم نقع التوست في الحليب ثم نقوم بتجهيز ونقوم بإضافة الدجاج المفروم ونضع عليه الفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل والملح. وتقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس بعد ذلك يتم تشكيل الخليط على هيئة كرات صغيرة الحجم. في الخطوة التالية يتم خلط التوست مع عين الجمل في طاسة على نار متوسطة ثم نقوم بإضافة الشوربة وتقلب المكونات ثم نضع الكفتة في الطاسة على النار. ثم نضع جميع المكونات على نار متوسطة حتى تنضج ونقوم بإضافة الكزبرة والملح والفلفل الأسود، بعد ذلك نبدأ بتجهيز الطوشة ونضعه في وعاء متوسط على النار نضع الزبدة والزيت. ثم نقوم بإضافة الثوم والكزبرة الناشفة ونقوم بوضعها على الصوص مع الكفتة وبعد ذلك يتم تقديمها مع الأرز الأبيض وبالهناء والشفاء. طريقه تجهيز شركسية كفته الدجاج

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