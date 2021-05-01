طريقة عمل بيتي فور محشي على طريقة منال العالم، تعتبر من أكثر الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة ولا يحتاج الكثير من الوقت أو المجهود بجانب مذاقه الشهي واللذيذ ويتم تناوله بجانب الشاي أو القهوة أو الحليب، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على الطريقة الصحيحة التي تساعدك على طريقة عمل بيتي فور المحشي على طريقة منال العالم في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل بيتي فور محشي المكونات، كوب دقيق

ربع ملعقة ملح

نصف كوب زبدة سائحة

نصف كوب سكر بودر

حبة كبيرة صفار بيض

ربع كوب حليب

ربع ملعقة فانيليا

ربع كوب نشا. طريقه تجهيز بيتي فور محشي قبل أن نبدأ بتجهيز البيتي فور نقوم بتسخين الفرن أولا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بتجهيز الصواني الخاصة بالبيتيفور ونضع عليها ورق الزبدة بعد ذلك نقوم بتجهيز كيس التزيين. ثم نبدأ بتجهيز وعاء ونضع في الدقيق والملح والنشا وتقلب المكونات مع بعضها ونتركها جانباً. الخطوة الثانية تجهيز وعاء آخر نضع في الزبدة والسكر ونقوم بتقليبه بواسطة المضرب حتى يصبح الخليط متجانس وفاتح ثم نضع صفار البيض والحليب والاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس المكونات. ثم نضع الدقيق والاستمرار في التقليب حتى تصبح عجينة متجانسة مع بعضها ثم نضعها في كيس التزيين ونضيف إليها حبات الفستق. بعد ذلك نبدأ بتشكيل العجينة على هيئة كرات ونضع فوق حبة الفستق ويتم تكرار هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية الموجودة لديك. ويمكن أيضا اضافة الكرز أو المشمش المجفف أو الفول السوداني أو الزبيب وذلك على حسب الرغبة. ويتم تركه في الفرن لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي، بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن ووضع في أطباق التقديم وتناول وبالهناء والشفاء. طريقة عمل بيتي فور محشيطريقه تجهيز بيتي فور محشي الوسوم

طريقة عمل بيتي فور محشي على طريقة منال العالم، تعتبر من أكثر الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة ولا يحتاج الكثير من الوقت أو المجهود بجانب مذاقه الشهي واللذيذ ويتم تناوله بجانب الشاي أو القهوة أو الحليب، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على الطريقة الصحيحة التي تساعدك على طريقة عمل بيتي فور المحشي على طريقة منال العالم في المنزل بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل بيتي فور محشي المكونات، كوب دقيق

ربع ملعقة ملح

نصف كوب زبدة سائحة

نصف كوب سكر بودر

حبة كبيرة صفار بيض

ربع كوب حليب

ربع ملعقة فانيليا

ربع كوب نشا. طريقه تجهيز بيتي فور محشي قبل أن نبدأ بتجهيز البيتي فور نقوم بتسخين الفرن أولا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم نقوم بتجهيز الصواني الخاصة بالبيتيفور ونضع عليها ورق الزبدة بعد ذلك نقوم بتجهيز كيس التزيين. ثم نبدأ بتجهيز وعاء ونضع في الدقيق والملح والنشا وتقلب المكونات مع بعضها ونتركها جانباً. الخطوة الثانية تجهيز وعاء آخر نضع في الزبدة والسكر ونقوم بتقليبه بواسطة المضرب حتى يصبح الخليط متجانس وفاتح ثم نضع صفار البيض والحليب والاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس المكونات. ثم نضع الدقيق والاستمرار في التقليب حتى تصبح عجينة متجانسة مع بعضها ثم نضعها في كيس التزيين ونضيف إليها حبات الفستق. بعد ذلك نبدأ بتشكيل العجينة على هيئة كرات ونضع فوق حبة الفستق ويتم تكرار هذه الطريقة حتى تنتهي الكمية الموجودة لديك. ويمكن أيضا اضافة الكرز أو المشمش المجفف أو الفول السوداني أو الزبيب وذلك على حسب الرغبة. ويتم تركه في الفرن لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي، بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن ووضع في أطباق التقديم وتناول وبالهناء والشفاء. طريقة عمل بيتي فور محشيطريقه تجهيز بيتي فور محشي

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