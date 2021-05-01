طريقة عمل بسكويت العيد الهش بالزبدة أفضل من المخابز

طريقة عمل بسكويت العيد الهش سهل ولذيذ جداً قدميه لأسرتك وأطفالك في عيد الفطر المبارك، كما يصلح أيضاً كضيافة لذيذة مع المشروب في أي وقت من العام، فالبسكويت من المخبوزات اللذيذة المشبعة التي يمكن استخدامها كوجبة بديلة للإفطار على سبيل المثال، هناك طرقاً كثيرة لتحضير بسكويت العيد فيمكن تحضيره بالنشادر أو بدون نشادر كما يمكن عمل بسكويت النادر بالزبدة أو بالسمن أو حتى بالزيت كل منها له طريقته الخاصة، اليوم نقدم لكم كيفية تحضير بسكويت بالزبدة سهل ولذيذ قدميه في العيد. طريقة عمل بسكويت العيد الهش مقادير بسكويت العيد كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

550 جرام من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

كوبين من السكر “يفضل سكر بودرة”.

خمس بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال “اختياري”.

كوب حليب أو كوب عصير برتقال حسب الرغبة والنكهة المطلوبة.

ملعقة صغيرة نشادر ويمكن استبدالها بملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل بسكويت العيد الهش في العجان أو الخلاط الكهربائي أو بواسطة مضرب البيض اخلطي السكر مع الزبدة لعدة دقائق حتى تصبح كريمة.

أضيفي البيض والفانيليا أو قشر البرتقال أو النكهة المطلوبة واخفقي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي كوب الحليب أو كوب عصير البرتقال ثم اخفقي مرة أخيرة لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط متجانساً.

في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وذرة ملح.

اخلطي مكونات العجانة أو الخلاط مع خليط الدقيق واعجنيها بخفة حتى تتكون عجينة البسكويت اللينة سهلة التشكيل.

شكلي البسكويت باستخدام الآلة أو في كيس الحلواني أو بالقطاعة أو بأي وسيلة متاحة حسب الرغبة.

يرص البسكويت في صينية أو صاج مدهون بالزبدة ثم يدخل إلى فرن ساخن على حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة فقط.

اتركي البسكويت في الهواء حتى يبرد تماماً ولا تحركيه إلا بعد ان يبرد ويجف. طريقة عمل بسكويت العيد الهش مقادير بسكويت العيدطريقة عمل بسكويت العيد الهش الوسوم

طريقة عمل بسكويت العيد الهش سهل ولذيذ جداً قدميه لأسرتك وأطفالك في عيد الفطر المبارك، كما يصلح أيضاً كضيافة لذيذة مع المشروب في أي وقت من العام، فالبسكويت من المخبوزات اللذيذة المشبعة التي يمكن استخدامها كوجبة بديلة للإفطار على سبيل المثال، هناك طرقاً كثيرة لتحضير بسكويت العيد فيمكن تحضيره بالنشادر أو بدون نشادر كما يمكن عمل بسكويت النادر بالزبدة أو بالسمن أو حتى بالزيت كل منها له طريقته الخاصة، اليوم نقدم لكم كيفية تحضير بسكويت بالزبدة سهل ولذيذ قدميه في العيد. طريقة عمل بسكويت العيد الهش مقادير بسكويت العيد كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

550 جرام من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

كوبين من السكر “يفضل سكر بودرة”.

خمس بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال “اختياري”.

كوب حليب أو كوب عصير برتقال حسب الرغبة والنكهة المطلوبة.

ملعقة صغيرة نشادر ويمكن استبدالها بملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل بسكويت العيد الهش في العجان أو الخلاط الكهربائي أو بواسطة مضرب البيض اخلطي السكر مع الزبدة لعدة دقائق حتى تصبح كريمة.

أضيفي البيض والفانيليا أو قشر البرتقال أو النكهة المطلوبة واخفقي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي كوب الحليب أو كوب عصير البرتقال ثم اخفقي مرة أخيرة لمدة دقيقة حتى يصبح الخليط متجانساً.

في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر وذرة ملح.

اخلطي مكونات العجانة أو الخلاط مع خليط الدقيق واعجنيها بخفة حتى تتكون عجينة البسكويت اللينة سهلة التشكيل.

شكلي البسكويت باستخدام الآلة أو في كيس الحلواني أو بالقطاعة أو بأي وسيلة متاحة حسب الرغبة.

يرص البسكويت في صينية أو صاج مدهون بالزبدة ثم يدخل إلى فرن ساخن على حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقة فقط.

اتركي البسكويت في الهواء حتى يبرد تماماً ولا تحركيه إلا بعد ان يبرد ويجف. طريقة عمل بسكويت العيد الهش مقادير بسكويت العيدطريقة عمل بسكويت العيد الهش

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