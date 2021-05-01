أسرار تحضير أصابع زينب في المنزل مثل المحلات

نعتمد في شهر رمضان على تحضير وتجربة جميع الحلويات فهي عادات أن يتم إنتشار الحلويات في رمضان بشكل مستمر مثل الكنافة والقطايف وغيرهم مع إتاحة الفرصة للحلويات القديمة التي تعتبر مميزة لدي البعض مثل أصابع زينب الراسخة في عقول الجميع بسبب إنتشارها في السنوات الماضية في البلاد العربية، فالبعض يعتقد أن بلح الشام هو أصابع زينب نظراً للتشابه الكبير بينهم على هيئة أصابع ولكن تختلف أصابع زينب من حيث المكونات وبسبب إقبال الأمهات للبحث عن طريقة تحضيرها نقدم لكم موضوع اليوم عن كيفية إعداد أصابع زينب من خلال هذا المقال. طريقة تحضير أصابع زينب طريقة تحضير أصابع زينب المكونات: كأس من السميد.

كأس دقيق عادي.

فنجان زبدة سائلة.

ماء دافئ حسب الحاجه أثناء العجن.

كأس من الزيت النباتي للقلي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: يجب قبل تحضير أيّ صنف من أصناف المعجنات أو الحلويات تجهيز الخميرة أولاً عن طريق تحضير نصف كأس ماء دافئ ونضع به الخميرة مع السكر ونقلبهم معاً ونتركهم جانباً في درجة حرارة دافئة بحيث يرتفع حجم الخميرة. نضع الدقيق والسميد في طبق خاص بالعجن معاً ثم إضافة باقي المكونات من الملح وخليط الخميرة والزيت النباتي الخاص بك ثم نبدأ بإضافة الماء تدريجياً وعندما نلاحظ تماسك العجينة نقوم بإضافة الماء حسب الحاجه ونقوم بالعجن بإستخدام اليدين أو العجانة الكهربائية ولكن يفضل استخدام اليدين للتحكم في ملمس العجينة ونستمر بالعجن حتى تصبح العجينة ناعمة، ثم نضع عليها غطاء ونتركها حتى تختمر. بعد كثافة حجم العجينة نقوم بتقطيع العجينة إلي أصابع وبإستخدام الشوكة نقوم بتزيين الأصابع، بعد ذلك نقوم بوضع أصابع زينب في الزيت بعد أن تم تسخينه. بعد نضج الاصابع نقوم بوضعها في الشربات البارد ثم تقديمها أو تركها حتى تصبح باردة. طريقة التحضير: الوسوم

نعتمد في شهر رمضان على تحضير وتجربة جميع الحلويات فهي عادات أن يتم إنتشار الحلويات في رمضان بشكل مستمر مثل الكنافة والقطايف وغيرهم مع إتاحة الفرصة للحلويات القديمة التي تعتبر مميزة لدي البعض مثل أصابع زينب الراسخة في عقول الجميع بسبب إنتشارها في السنوات الماضية في البلاد العربية، فالبعض يعتقد أن بلح الشام هو أصابع زينب نظراً للتشابه الكبير بينهم على هيئة أصابع ولكن تختلف أصابع زينب من حيث المكونات وبسبب إقبال الأمهات للبحث عن طريقة تحضيرها نقدم لكم موضوع اليوم عن كيفية إعداد أصابع زينب من خلال هذا المقال. طريقة تحضير أصابع زينب طريقة تحضير أصابع زينب المكونات: كأس من السميد.

كأس دقيق عادي.

فنجان زبدة سائلة.

ماء دافئ حسب الحاجه أثناء العجن.

كأس من الزيت النباتي للقلي.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: يجب قبل تحضير أيّ صنف من أصناف المعجنات أو الحلويات تجهيز الخميرة أولاً عن طريق تحضير نصف كأس ماء دافئ ونضع به الخميرة مع السكر ونقلبهم معاً ونتركهم جانباً في درجة حرارة دافئة بحيث يرتفع حجم الخميرة. نضع الدقيق والسميد في طبق خاص بالعجن معاً ثم إضافة باقي المكونات من الملح وخليط الخميرة والزيت النباتي الخاص بك ثم نبدأ بإضافة الماء تدريجياً وعندما نلاحظ تماسك العجينة نقوم بإضافة الماء حسب الحاجه ونقوم بالعجن بإستخدام اليدين أو العجانة الكهربائية ولكن يفضل استخدام اليدين للتحكم في ملمس العجينة ونستمر بالعجن حتى تصبح العجينة ناعمة، ثم نضع عليها غطاء ونتركها حتى تختمر. بعد كثافة حجم العجينة نقوم بتقطيع العجينة إلي أصابع وبإستخدام الشوكة نقوم بتزيين الأصابع، بعد ذلك نقوم بوضع أصابع زينب في الزيت بعد أن تم تسخينه. بعد نضج الاصابع نقوم بوضعها في الشربات البارد ثم تقديمها أو تركها حتى تصبح باردة. طريقة التحضير:

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