طريقة عمل بسكويت العيد بجوز الهند والزبدة بخطوات سهلة وبمكونات غير مكلفة

طريقة عمل بسكويت العيد.. من أكثر الكلمات التي يزداد البحث عنها حالياً في الوطن العربي طريقة عمل بسكويت العيد وهذا بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر البسكويت والكحك والبيتي فور والغربية من أشهر حلويات العيد، وبعض ربات البيوت تحرص على إعداد عمل تلك الحلويات في البيت بنفسها لضمان جودتها، والبسكويت من أكثر الحلويات إقبالاً ومحببة جداً من قبل الجميع وتحديداً الأطفال، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل بسكويت العيد ومن بينها طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر، وفي هذا المقال من خلال موقعنا المتميز ثقفني قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد بجوز الهند والزبدة فتابعونا. مكونات بسكويت العيد: كيلو دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

كوب وربع سكر مطحون.

نصف كيلو زبدة.

2 ملعقة صغيرة نشادر.

3 حبات بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة جوز الهند محمص.

2 ملعقة كبيرة لبن.

ملعقة بكينج بودر. طريقة عمل بسكويت العيد: في وعاء يتم خفق الزبدة مع السكر من خلال المضرب الكهربائي أو من خلال اليدين للحصول على خليط كريمي هش.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى والفانيليا ومقدار اللبن ونظل نخفق حتى تتجانس المكونات.

ننخل الدقيق والنشادر والبيكنج بودر ونضيفهم لخليط الزبدة والسكر ونقلب جيدا ونضع جوز الهند ونستمر في الخفق للحصول على عجينة طرية لينة.

يتم تشكيل بسكويت العيد بالطريقة المفضلة سواء بالماكينة أو القوالب الخاصة للبسكويت، ويرص في صواني الخبز.

ندخل الصواني الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة عشرة دقائق حتى ينضج البسكويت تماماً ويأخذ اللون الذهبي المميز.

نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يرص في علب محكمة الغلق لحين استخدامه. مكونات بسكويت العيد:طريقة عمل بسكويت العيد: الوسوم

طريقة عمل بسكويت العيد.. من أكثر الكلمات التي يزداد البحث عنها حالياً في الوطن العربي طريقة عمل بسكويت العيد وهذا بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يعتبر البسكويت والكحك والبيتي فور والغربية من أشهر حلويات العيد، وبعض ربات البيوت تحرص على إعداد عمل تلك الحلويات في البيت بنفسها لضمان جودتها، والبسكويت من أكثر الحلويات إقبالاً ومحببة جداً من قبل الجميع وتحديداً الأطفال، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل بسكويت العيد ومن بينها طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر، وفي هذا المقال من خلال موقعنا المتميز ثقفني قررنا أن نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد بجوز الهند والزبدة فتابعونا. مكونات بسكويت العيد: كيلو دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

كوب وربع سكر مطحون.

نصف كيلو زبدة.

2 ملعقة صغيرة نشادر.

3 حبات بيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة جوز الهند محمص.

2 ملعقة كبيرة لبن.

ملعقة بكينج بودر. طريقة عمل بسكويت العيد: في وعاء يتم خفق الزبدة مع السكر من خلال المضرب الكهربائي أو من خلال اليدين للحصول على خليط كريمي هش.

نضيف البيض واحدة تلو الأخرى والفانيليا ومقدار اللبن ونظل نخفق حتى تتجانس المكونات.

ننخل الدقيق والنشادر والبيكنج بودر ونضيفهم لخليط الزبدة والسكر ونقلب جيدا ونضع جوز الهند ونستمر في الخفق للحصول على عجينة طرية لينة.

يتم تشكيل بسكويت العيد بالطريقة المفضلة سواء بالماكينة أو القوالب الخاصة للبسكويت، ويرص في صواني الخبز.

ندخل الصواني الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة عشرة دقائق حتى ينضج البسكويت تماماً ويأخذ اللون الذهبي المميز.

نخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً ثم يرص في علب محكمة الغلق لحين استخدامه. مكونات بسكويت العيد:طريقة عمل بسكويت العيد:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت العيد بجوز الهند والزبدة بخطوات سهلة وبمكونات غير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.