طريقة عمل البتي فور بالشوكولاتة بمكونات اقتصادية في البيت مثل الجاهز

يعتبر البيتي فور من أشهر أنواع الحلويات الشرقية المختلفة تماماً عن الأنواع المعروفة، وعادة ما يقدم بجانب كوب الشاي أو القهوة، ويحتل البيتي فور مكانة متميزة بين حلويات العيد المختلفة طريقة عمل بسكويت العيد بجوز الهند والزبدة، وأصبح من الضروري تقديمه في العيد، وتشهد طريقة عمل البيتي فور عمليات بحث مكثفة حالياً عن أسهل طريقة والغير مكلفة للبيتي فور يكون مثل الجاهز تماماً، وفي هذا المقال قررنا من خلال موقعنا ثقفني أن نستعرض عليكم طريقة عمل البيتي فور بالشوكولاتة بسهولة جداً وبمكونات اقتصادية نتمنى أن تنال إعجابكم. مكونات البيتي فور بالشوكولاتة: كوبين ونصف دقيق أيبض منخول.

كوب زبدة طرية.

2 بيضة.

نصف كوب سكر مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كلعقة ونصف كبيرة كاكاو خام.

رشة ملح. مكونات التزين: نصف كوب شوكولاتة مذابة.

نصف كوب فورماسيل.

نصف كوب مكسرات مفرومة.

نصف كوب مربى مشمش. طريقة التحضير: في وعاء كبير نضع السكر والزبدة ونقوم بخفقهما جيداً بالمضرب الكهربائي للحصول على خليط هش ذات لون فاتح.

نضيف البيض والفانيليا تدريجياً مع الخفق حتى يختفي البيض تماماً وتتجانس المكونات.

نضيف مقدار الدقيق والملح والبيكنج بودر ليختفي الدقيق تماماً.

نقوم بتقسيم العجينة لقسمين، ونضيف لواحد منهما مقدار الكاكاو مع إضافة ملعقتين لبن حتى تصبح العجينة ناعمة.

نشكل البيتي فور من خلال وضع العجينة في كيس الحلواني، ونرصع البيتي فور في صينية الفرن.

ندخل الصواني الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة عشرة دقائق حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

نزين البيتي فور من خلال لصق واحدة كاكاو مع واحدة بيضاء من خلال المربى ونضعها في الشوكولاتة المذابة ونرش عليها الفورماسيل أو المكسرات المطحونة. مكونات البيتي فور بالشوكولاتة:مكونات التزين:طريقة التحضير: الوسوم

يعتبر البيتي فور من أشهر أنواع الحلويات الشرقية المختلفة تماماً عن الأنواع المعروفة، وعادة ما يقدم بجانب كوب الشاي أو القهوة، ويحتل البيتي فور مكانة متميزة بين حلويات العيد المختلفة طريقة عمل بسكويت العيد بجوز الهند والزبدة، وأصبح من الضروري تقديمه في العيد، وتشهد طريقة عمل البيتي فور عمليات بحث مكثفة حالياً عن أسهل طريقة والغير مكلفة للبيتي فور يكون مثل الجاهز تماماً، وفي هذا المقال قررنا من خلال موقعنا ثقفني أن نستعرض عليكم طريقة عمل البيتي فور بالشوكولاتة بسهولة جداً وبمكونات اقتصادية نتمنى أن تنال إعجابكم. مكونات البيتي فور بالشوكولاتة: كوبين ونصف دقيق أيبض منخول.

كوب زبدة طرية.

2 بيضة.

نصف كوب سكر مطحون.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

كلعقة ونصف كبيرة كاكاو خام.

رشة ملح. مكونات التزين: نصف كوب شوكولاتة مذابة.

نصف كوب فورماسيل.

نصف كوب مكسرات مفرومة.

نصف كوب مربى مشمش. طريقة التحضير: في وعاء كبير نضع السكر والزبدة ونقوم بخفقهما جيداً بالمضرب الكهربائي للحصول على خليط هش ذات لون فاتح.

نضيف البيض والفانيليا تدريجياً مع الخفق حتى يختفي البيض تماماً وتتجانس المكونات.

نضيف مقدار الدقيق والملح والبيكنج بودر ليختفي الدقيق تماماً.

نقوم بتقسيم العجينة لقسمين، ونضيف لواحد منهما مقدار الكاكاو مع إضافة ملعقتين لبن حتى تصبح العجينة ناعمة.

نشكل البيتي فور من خلال وضع العجينة في كيس الحلواني، ونرصع البيتي فور في صينية الفرن.

ندخل الصواني الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة عشرة دقائق حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي.

نزين البيتي فور من خلال لصق واحدة كاكاو مع واحدة بيضاء من خلال المربى ونضعها في الشوكولاتة المذابة ونرش عليها الفورماسيل أو المكسرات المطحونة. مكونات البيتي فور بالشوكولاتة:مكونات التزين:طريقة التحضير:

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