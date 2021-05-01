طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي بمكونات طبيعية في متناول الجميع

يعتبر مزيل العرق الطبيعي ، من مستحضرات العناية بالجسم التي لا غني عنها، يضع الجميع دائماً المزيل في الصباح للحصول علي بشرة خالية من العرق طوال اليوم، فالعرق من أكثر المشاكل التي تسبب إحراجاً، ويجب دائماً استخدام المزيل علي بشرة جافه تماماً، فهو يعطي الجسم رائحة ونعومة غير عادية، ويعمل علي تفتيح الإبط، وتبحث دائماً أغلب النساء علي أفضل طريقة لعمل المزيل في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني، أسهل طريقة لعمل مزيل العرق في المنزل، بمكونات طبيعية في متناول الجميع. مكونات عمل مزيل العرق الطبيعي مكونات عمل مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف علي مكونات طبيعية لعمل مزيل العرق في المنزل وهي كالاتي:- معلقة من الشبه المطحونة.

معلقة من بودرة الثلج.

معلقة من بودرة المسك.

معلقة من النشا.

معلقة من الفازلين الطبي.

معلقة من مياه الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي من خلال السطور الأتية علي أسهل طريقة لتحضير مزيل العرق في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:- أولاً نقوم بإحضار طبق ونضع فيه الشبه وبودرة الثلج وبودرة المسك، نبدأ نقلبهم مع بعض جيداً. بعد كده نضيف عليهم النشا والفازلين الطبي ونستمر في التقليب، ثم نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج. ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز، يتم وضع الخليط في علبة بلاستك توضع في مكان بارد قبل الاستخدام. أهم النصائح عند وضع مزيل العرق علي الجسم تعرفي من هنا علي أهم النصائح عند وضع المزيل علي الجسم وهي كالاتي:- عدم ارتداء الملابس سريعاً بعد وضع المزيل. عدم استخدام المزيل كثيراً خلال الأسبوع. يجب عدم استخدام المزيل بعد الاستحمام مباشرة. ينصح بوضع المزيل باليل لأنه يكون أكثر فعالية. ينصح بوضع المزيل علي بشرة جافه تماماً. الوسوم

يعتبر مزيل العرق الطبيعي ، من مستحضرات العناية بالجسم التي لا غني عنها، يضع الجميع دائماً المزيل في الصباح للحصول علي بشرة خالية من العرق طوال اليوم، فالعرق من أكثر المشاكل التي تسبب إحراجاً، ويجب دائماً استخدام المزيل علي بشرة جافه تماماً، فهو يعطي الجسم رائحة ونعومة غير عادية، ويعمل علي تفتيح الإبط، وتبحث دائماً أغلب النساء علي أفضل طريقة لعمل المزيل في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني، أسهل طريقة لعمل مزيل العرق في المنزل، بمكونات طبيعية في متناول الجميع. مكونات عمل مزيل العرق الطبيعي مكونات عمل مزيل العرق الطبيعي سوف نتعرف علي مكونات طبيعية لعمل مزيل العرق في المنزل وهي كالاتي:- معلقة من الشبه المطحونة.

معلقة من بودرة الثلج.

معلقة من بودرة المسك.

معلقة من النشا.

معلقة من الفازلين الطبي.

معلقة من مياه الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير تعرفي من خلال السطور الأتية علي أسهل طريقة لتحضير مزيل العرق في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:- أولاً نقوم بإحضار طبق ونضع فيه الشبه وبودرة الثلج وبودرة المسك، نبدأ نقلبهم مع بعض جيداً. بعد كده نضيف عليهم النشا والفازلين الطبي ونستمر في التقليب، ثم نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج. ونستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي ممتاز، يتم وضع الخليط في علبة بلاستك توضع في مكان بارد قبل الاستخدام. أهم النصائح عند وضع مزيل العرق علي الجسم تعرفي من هنا علي أهم النصائح عند وضع المزيل علي الجسم وهي كالاتي:- عدم ارتداء الملابس سريعاً بعد وضع المزيل. عدم استخدام المزيل كثيراً خلال الأسبوع. يجب عدم استخدام المزيل بعد الاستحمام مباشرة. ينصح بوضع المزيل باليل لأنه يكون أكثر فعالية. ينصح بوضع المزيل علي بشرة جافه تماماً.

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