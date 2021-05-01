افضل طرق تحضير كحك العيد في المنزل مثل المحلات الكبري بعيد الفطر المبارك 2021

لنتعرف علي أسهل طرق تحضير كحك العيد في المنزل، نحن الآن في اخر شهر رمضان الكريم ،واقترب عيد الفطر المبارك 2021، عيد الفطر عيد البهجة والفرحة والكثير من الأقارب والأصدقاء يزورون بعضهم البعض، فيقدم الكثير منهم الكحك والبسكويت فيا بنا لنتعرف علي افضل طرق تحضير الكحك في المنزل بأبسط الطرق وأسهلها.

تحضير كحك العيد في المنزل

طرق تحضير كحك العيد في المنزل بأبسط الطرق وأسهلها وبمكونات توجد في جميع المنازل، وطريقة عمل بسكويت العيد أيضا.

المكونات

سمسم.

كيلو دقيق.

2 كوب من السمنة.

2 معلقة سكر كبيرة.

رشه ملح.

كوب لبن للعجن.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

معلقتان رائحة الكحك.

الحشو حسب الرغبة ملبن أو عجوة (تمر).

طريقة التحضير

وضع معلقة الخميرة في ربع كوب ماء. وضع الدقيق والسمسم ورائحة الكحك، وإضافة السمن عليهم مع التقليب ثم دعك الخليط جيدا. عندما يصبح الخليط لينا، إضافة الخميرة وكوب ماء للعجن. إضافة الماء علي فترات لكي لا تزيد كمية الماء. تشكيل العجين وإضافة كور من العجوه (تمر) أو الملبن داخل العجينة أو تركها سادة حسب الرغبة. وضع الكحك في الفرن، عندما يستوي يتم إخراجه ووضعة في إناء محكم الغلق. وعند التقديم يرش عليه سكر بودرة.

طريقة أخري لتحضير الكحك

هناك الكثير والعديد من وصفات الكحك المختلفة ولا توجد طريقة موحدة لعمله، لذلك سوف نتعرف علي طريقة أخري وجديدة لعمل كحك العيد بطريقة بسيطة.

المكونات

نصف كيلو سمنة.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

2 معلقة سكر كبيرة.

معلقة كبيرة محلب محمص.

4 فصوص مستكه.

معلقة كبيرة خميرة.

معلقة كبيرة سمسم محمص.

2 معلقة سمسم كبيرة.

كوب إلا ربع ماء دافئه.

نخل الدقيق جيدا وإضافة معلقة سكر ومعلقة بيكنج بودر. إضافة السمسم مع الخلط جيدا. تحميص المحلب مع السمسم وعندما يبرد، يتم طحنه جيدا مع المستكه، حتي نجعلهم خليط ناعم جدا. إضافة ذلك الخليط إلى الدقيق. تسخين السمنة وأضافتها إلي الدقيق، والتأكد من توزع السمنة علي كل الدقيق. إضافة معلقة سكر والخميرة إلي الكوب إلا ربع الماء الدافئ مع التقليب جيدا حتي يتفاعلوا سويا. إضافة الماء بالخميرة إلي الدقيق وعجنهم جيدا جدا. تشكيل العجين وحشوة عجوه (تمر) أو ملبن، ثم نقشه حسب الرغبة. إذا كانت الخميرة فورية يتم وضعة في الفرن فورا. وأذا كانت الخميرة بيره نتركه ساعه لكي يتخمر. عندما يبرد نضعه في إناء محكم الغلق وعند التقديم يرش علية السكر البودرة.

ملحوظة: كلما زاد العجن في الخطوة السابعة اصبح الكحك افضل وخفيفا.