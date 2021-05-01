طريقة عمل كحك العيد الدايب زي المحلات؛ عند قرب انتهاء شهر رمضان تبدأ مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك ومن أهم مظاهره تحضير الكحك، لذلك يبدأ البحث عن طريقة عمل كحك العيد مثل الجاهز، وذلك توفيراً لثمن شرائه من الخارج حيث ترتفع أسعار شراء من المحلات بصورة كبيرة، كما أن تحضير كحك العيد في المنزل من الأشياء التي تبعث السرور في النفس وتنشر الفرحة والسعادة بمناسبة قرب العيد، ومن خلال التالي نقدم لكن طريقة عمل الكحك الناعم زي المحلات.

طريقة عمل كحك العيد الدايب زي المحلات

يُعد الكحك من أهم مايميز عيد الفطر المبارك لذلك يبدأ الجميع في تحضيره قبل قدوم العيد بوقت قليل، وإليكم طريقة عمل كحك العيد الدايب زي المحلات.

كيلو من الطحين.

نصف كوب من الزبد.

ثلاث ملاعق من السمسم.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من السكر.

كوبان من السمن البلدي.

رشة من الملح.

ملعقة من رائحة الكحك.

سكر بودرة للتزيين حسب الرغبة.

نقوم بوضع السكر والخميرة في كوب الماء الدافئ، ونترك المكونات حتى تختمر. نضع الطحين والملح في بولة عميقة، ثم نضيف السمسم. نقوم بإذابة السمن والزبد على النار، ثم نرفع الإناء من النار. نضيف السمن إلى الطحين ونقلب جيداً حتى تختلط المكونات جيداً، ثم نتركهم جانباً. بعد أن يهدأ الخليط، نضيف مزيج السكروالخميرة ورائحة الكحك إلى الخليط ثم نبدأ بالعجن حتى تتكون لدينا عجينة طرية ناعمة متماسكة. نقوم بتغطية العجين ونتركه حتى يختمر لمدة ساعة تقريباً، ثم نبدأ بتشكيل الكحك إلى كور صغيرة الحجم. ثم نقوم بتشكيل كور الكحك بالمنقاش أو بواسطة قوالب الكحك، ونقوم برصها في صينية الفرن. لابد من طرق مناسبة بين كل كعكة، ثم نضع الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى ينضج تماماً ويصبح لونه ذهبي. بعد أن يهدأ نضعه في طبق التقديم، ثم نرش عليه القليل من السكر البودرة للتزيين.

المكوناتطريقة تحضير الكحك الدايب

هكا نكون قدمنا لكم طريقة عمل كحك العيد الدايب زي المحلات في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.