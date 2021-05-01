طريقة عمل بسكويت العيد بالمقادير في المنزل مثل محلات العبد بطريقة سهلة وبسيطة

سوف نتعلم طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل وطعمه مثل أشهر المحلات. أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر المبارك والجميع يستقبل العيد بفرحة وبجهة وسعادة، ويتميز عيد الفطر بإعداد وأكل البسكويت والكحك والغريبة والبتي فور والكثير من هذه الأشياء الرائعة، ولاستقبال هذه الأيام المبهجة سوف نوفر علي كل أم ونعد لها طريقة عمل البسكويت بدل من شراءه من الخارج. طريقة عمل بسكويت العيد طريقة عمل بسكويت العيد سنتعلم معا علي طريقة عمل وإعداد البسكويت وبسكويت النشادر والكوكيز في المنزل، وطريقة عمل وتحضر كحك العيد لاستقبال عيد الفطر المبارك. المقادير ثلاثة كيلو من الدقيق الأبيض

كيلو إلا ربع من الزبدة

كيس بيكينج بودر كامل

كيس وربع من السكر

كيس من الفانليا

كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من بشر البرتقال

كوب من عصير البرتقال

تسع بيضات طريقة التحضير نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه الزبدة مع الزيت ونقلبهم، ولكن يجب أن تكون الزبدة سائحة وبدرجة حرارة الغرفة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض والفانيليا والسكر ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم.

نقوم بوضع الخليط علي الزبدة ونعجنهم مع بعضهم جيدا مع أضافه البيكنج بودر اليهم.

نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق ولكن نضعه جزء جزء ونقوم بالعجن برفق حتي تتجانس المكونات ببعضها.

نقوم بإضافة عصير البرتقال وبشر البرتقال إلي هذا الخليط ونقوم بالعجن مرة ثانية حتي تصبح العجينة يابسة، ثم نشكلها ونضعها في الفرن. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات كيلو من الدقيق الأبيض

كوب كامل من السمن

كوب من السكر الناعم

نصف كوب من الحليب الطازج

رشه صغيرة من الملح

ثلاث بيضات

ملعقتان كبيرتين من النشادر

ملعقتان صغيرتين من الفانيليا

ملعقتان صغرتين من البيكنج بودر طريقة الإعداد نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الزبدة والسكر فيه ونخلطهم مع بعضهم.

نقوم بعد ذلك بوضع الفانيليا ورشة الملح والبيض عليهم ونقوم بخلطهم معا مرة اخرى.

نحضر وعاء عميق ونضيع فيه كل من الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم بعضهم بشكل جيد.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط الموجود داخل الخلاط بسكبه علي الدقيق ونقوم بعجنهم حتي تصبح العجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل العجينة داخل ماكينة البسكويت المخصصة ونقوم بأخذ البسكويت ونضعه في صينية فرن.

ندخل الصينية إلي الفرن درجة حرارته 180 درجة مئوية ونتركه لمدة ربع ساعة حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي.

نقوم بتقديم البسكويت في العيد مع كوب الشاي أو الشاي بالحليب وبالهناء. طريقة عمل الكوكيز طريقة عمل الكوكيز المكونات كوبين من الدقيق

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كيس من الفانيليا

قطع شكولاته

رشه من الملح

بيضتين طريقة التحضير احضري وعاء وضعي فيه كل من الزبدة والسكر و الفانيليا والبيكنج بودر والبيض وقومي بخلط المكونات معا.

قومي بعد ذلك بإضافة الدقيق إلي الخليط بالتدريج واخلطيهم مع بعضهم جيدا مع أضافه الشكولاته اليه.

قومي بوضع العجينة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتي ترتاح العجينة.

اخرجي العجين من الثلاجة وقومي بتشكليها إلي كرات وضعيها في الفرن واتركيها حتي تنضج. الوسوم

سوف نتعلم طريقة عمل بسكويت العيد في المنزل وطعمه مثل أشهر المحلات. أيام قليلة تفصلنا عن استقبال عيد الفطر المبارك والجميع يستقبل العيد بفرحة وبجهة وسعادة، ويتميز عيد الفطر بإعداد وأكل البسكويت والكحك والغريبة والبتي فور والكثير من هذه الأشياء الرائعة، ولاستقبال هذه الأيام المبهجة سوف نوفر علي كل أم ونعد لها طريقة عمل البسكويت بدل من شراءه من الخارج. طريقة عمل بسكويت العيد طريقة عمل بسكويت العيد سنتعلم معا علي طريقة عمل وإعداد البسكويت وبسكويت النشادر والكوكيز في المنزل، وطريقة عمل وتحضر كحك العيد لاستقبال عيد الفطر المبارك. المقادير ثلاثة كيلو من الدقيق الأبيض

كيلو إلا ربع من الزبدة

كيس بيكينج بودر كامل

كيس وربع من السكر

كيس من الفانليا

كوب من الزيت النباتي

نصف كوب من بشر البرتقال

كوب من عصير البرتقال

تسع بيضات طريقة التحضير نحضر وعاء كبير الحجم ونضع فيه الزبدة مع الزيت ونقلبهم، ولكن يجب أن تكون الزبدة سائحة وبدرجة حرارة الغرفة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيض والفانيليا والسكر ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم.

نقوم بوضع الخليط علي الزبدة ونعجنهم مع بعضهم جيدا مع أضافه البيكنج بودر اليهم.

نقوم بعد ذلك بوضع الدقيق ولكن نضعه جزء جزء ونقوم بالعجن برفق حتي تتجانس المكونات ببعضها.

نقوم بإضافة عصير البرتقال وبشر البرتقال إلي هذا الخليط ونقوم بالعجن مرة ثانية حتي تصبح العجينة يابسة، ثم نشكلها ونضعها في الفرن. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات كيلو من الدقيق الأبيض

كوب كامل من السمن

كوب من السكر الناعم

نصف كوب من الحليب الطازج

رشه صغيرة من الملح

ثلاث بيضات

ملعقتان كبيرتين من النشادر

ملعقتان صغيرتين من الفانيليا

ملعقتان صغرتين من البيكنج بودر طريقة الإعداد نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع الزبدة والسكر فيه ونخلطهم مع بعضهم.

نقوم بعد ذلك بوضع الفانيليا ورشة الملح والبيض عليهم ونقوم بخلطهم معا مرة اخرى.

نحضر وعاء عميق ونضيع فيه كل من الدقيق والبيكنج بودر ونقلبهم بعضهم بشكل جيد.

نقوم بعد ذلك بوضع الخليط الموجود داخل الخلاط بسكبه علي الدقيق ونقوم بعجنهم حتي تصبح العجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل العجينة داخل ماكينة البسكويت المخصصة ونقوم بأخذ البسكويت ونضعه في صينية فرن.

ندخل الصينية إلي الفرن درجة حرارته 180 درجة مئوية ونتركه لمدة ربع ساعة حتي ينضج ويصبح لونه ذهبي.

نقوم بتقديم البسكويت في العيد مع كوب الشاي أو الشاي بالحليب وبالهناء. طريقة عمل الكوكيز طريقة عمل الكوكيز المكونات كوبين من الدقيق

نصف كوب من السكر

نصف كوب من الزبدة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

كيس من الفانيليا

قطع شكولاته

رشه من الملح

بيضتين طريقة التحضير احضري وعاء وضعي فيه كل من الزبدة والسكر و الفانيليا والبيكنج بودر والبيض وقومي بخلط المكونات معا.

قومي بعد ذلك بإضافة الدقيق إلي الخليط بالتدريج واخلطيهم مع بعضهم جيدا مع أضافه الشكولاته اليه.

قومي بوضع العجينة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتي ترتاح العجينة.

اخرجي العجين من الثلاجة وقومي بتشكليها إلي كرات وضعيها في الفرن واتركيها حتي تنضج.

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