تعرف أمراض القلب بالأمراض التي تستهدف القلب والأوعية الدموية، وتحدث عادة نتيجة تراكم وترسب الدهون داخل الشرايين مسببة تصلب الشرايين.

وخلال شهر رمضان قد تحدث بعض التغييرات المتعلقة بالعادات الغذائية لمرضى القلب، كما تتغير مواعيد الأدوية لينحصر في وجبتي الافطار والسحور فقط، ما يجعل بعض المرضى في حالة خوف وحذر من الصيام، خصوصاً من يعانون من الأمراض المزمنة.

وبحسب ما جاء على موقع "المركز الوطني لامراض القلب"، فإن دراسات عدة بينت التأثير الإيجابي للصيام على صحة مرضى القلب شريطة اتباعهم لنصائح طبية وغذائية محددة من قبل الطبيب المختص.

فلنتعرف سوياً على ابرز واهم هذه النصائح لمرضى القلب في شهر رمضان.

نصائح طبية لمرضى القلب في شهر رمضان

كغيرهم من اصحاب الامراض المزمنة والخطيرة، يحتاج مرضى القلب للالتزام بنمط حياتي وغذائي صحي موصى به من قبل الطبيب حسب حالة كل مريض.

وخلال شهر رمضان، ينبغي على مرضى القلب اتباع بعض النصائح الطبية لتجنب مضاعفات امراض القلب ومنها:

مراجعة الطبيب المختص قبل الصيام وخلاله، لوضع جدول بالادوية الواجب تناولها على وجبتي الافطار والسحور.

الفحص الدوري لحالة القلب قبل الصيام وخلاله، ومراجعة الطبيب فوراً في حال ملاحظة علامات التعب والإجهاد على مرضى القلب في رمضان.

اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول الالياف بالدرجة الاولى، والتي تساعد في تقليل خطر الاصابة بامراض القلب من خلال الوقاية من مشاكل متلازمة التمثيل الغذائي التي تكون مقدمة لمرض السكري.

كما أن الالياف التي نجدها بكثرة في الخضار والفواكه والحبوب الكاملة، تسهم لحد كبير في منع تراكم الدهون في البطن وارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، فضلاً عن الحد من ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر، وجميعها مرتبطة بامراض القلب والسكتة الدماغية.

تناول الدهون الصحية التي تعزز صحة القلب، مثل زيت الزيتون وزيت الكانولا والاسماك والافوكادو والمكسرات والبذور. هذه المنتجات تحوي الدهون الاحادية غير المشبعة المعروفة بأحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الكلي في الدم وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وللاستفادة القصوى من هذه الدهون الصحية يجب تناولها باعتدال.

استخدام الملح والسكر باعتدال، إذ ان الافراط في تناولها يعد من الأسباب الرئيسة للإصابة بأمراض القلب بعد الاستهلاك المفرط للدهون، وكلاهما يتوفر بكثرة بالعديد من الأطعمة المعلبة والمصنعة.

وتجاوز الكمية الموصى بها من الملح مرتبط بخطر ارتفاع ضغط الدم، وهناك صلة مباشرة بين تناول الصوديوم وارتفاع ضغط الدم. وزيادة ضغط الدم في الشرايين يمكن يزيد خطر الاصابة بأمراض أخرى مثل الفشل الكلوي، والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.

كما يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية بخطر الإصابة بمرض السكري والسمنة، وكلاهما يرتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب او تفاقم اعراضها.