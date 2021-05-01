تعد الأسنان من النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، فهي تمنحه المظهر الجذاب، وهي السبب وراء الابتسامة المشرقة والجميلة، بالإضافة إلى دورها المحوري في مضغ الطعام لتسهيل هضمه وامتصاصه والاستفادة منه.

والحفاظ على صحة الاسنان سليمة ومعافاة من الامراض والمشاكل التي يمكن أن تصيبها، يتطلب رعاية صحية وحياتية متواصلة، تشمل من ضمنها التركيز على الاطعمة الصحية التي تضمن سلامة الاسنان وقوتها.

ومعلوم أن الغذاء يلعب دوراً محورياً في تعزيز صحة كافة أعضاء وأجهزة الجسم، ومنها الاسنان، وتناول الاطعمة الصحيحة بمضمونها الصحي يعزز من قوة ومتانة الاسنان والحيلولة دون تسوتسها او تخلخلها او فقدانها.

في موضوعنا اليوم، يطلعنا الدكتور شريف مسعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بسمة، على افضل الاطعمة الواجب تناولها للاهتمام بالاسنان وضمان صحتها.

افضل 5 اطعمة لأسنان صحية

للنظام الغذائي تأثير مباشر وفعال على صحة الاسنان، لذا فإن الاطعمة الغنية بالمياه، والمعادن، والألياف، والحبوب الكاملة والفيتامينات يساعد في التخلص من البكتيريا والمواد الحمضية من الفم، ما يسهم في العناية بالاسنان ومنع تسوسها والاصابة بالتهاب اللثة وغيرها من مشاكل الفم.

وافضل 5 اطعمة لأسنان صحية دوت الخليج التالية:

مشتقات الألبان: للعاب دور هام في المحافظة على صحة الأسنان وحمايتها. ويعد اللعاب مطهراً طبيعياً، يغسل المواد الحمضية أو البكتيريا التي تتراكم في الفم.

وتساعد منتجات ومشتقات الألبان والحليب والجبن على فَرز المزيد من اللعاب، كونها غنية بالكالسيوم والبروتين، وتساعد أيضاً في الحفاظ على قوة الأسنانك. لذا احرصي على تناول منتجات الألبان الخالية من السكر، كون الأطعمة النشوية والسكرية تعتبر أرضاً خصبة لتكاثر البكتيريا، والتي يمكن أن تسبّب تسوس الأسنان أو أمراض اللثة.

الخضار المقرمشة: تعتبر الخضروات المقرمشة والخشنة الغنية بالمياه مثل الجزر والكرفس، منظفات طبيعية للأسنان. إذ تُحفز على فَرز اللّعاب الذي يزيل المواد الحمضية والبكتيريا وجزيئات الطعام.

وتتكوّن خضار الكرفس والجزر مثلاً من نسيج مقرمش للغاية، مما يحافظ على صحة الأسنان ونظافتها، كما أنها غنية بفيتامينات أ وسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجزر غني بالكالسيوم والكيراتين الذي يساعد على محاربة تسوس الأسنان.

الخضار الورقية: مثل الخس والسبانخ، دوت الخليج من الاطعمة لنظافة الاسنان، كونها غنية بالمعادن والكالسيوم وفيتامين ب وحمض الفوليك. وتماماً مثل الجزر والكرفس، تعتبر هذه الخضار منظفات طبيعية تُحفز على إفراز اللعاب وتحمي مينا الأسنان.

إلى جانب ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية، لذا يمكنك تناول الكثير من الخضار الورقية بالكمية التي تريدين، وسيساعدك ذلك على الإهتمام بأسنانك.

التفاح والإجاص: دوت الخليج فواكه غنية بالألياف وتعمل أيضاً كمنظفات طبيعية للأسنان ومحفزات لفبركة اللعاب. كل هذه العناصر يمكن أن تقضي على حمض الستريك والماليك من جزيئات الطعام في فمك.

وعلى الرغم من أن التفاح والإجاص يحتويان على السكر، فإن طبيعتهما الغنية بالمغذيات والألياف تتغلب على خصائصهما السكرية. ووفقًا لجامعة إلينوي في شيكاغو، فإن "مضغ التفاح الغني بالألياف يقوي اللّثة، ويقلّل من البكتيريا المسببة للتسوس ويزيد من افراز اللعاب في الفم."

المكسرات: نعم، المكسرات مليئة ببعض العناصر الغذائية الرائعة المفيدة لصحة الأسنان؛ فهي غنية بالكالسيوم والفوسفور.

اللوز والكاجو والمكسرات البرازيلية خاصة، لها خصائص مضادة للبكتيريا تحد من تسوس الأسنان. كما يحتوي الجوز على الكالسيوم والفوسفور والزنك والحديد والمغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتامينات إي وب6، بالإضافة إلى العديد من المنافع الأخرى.

ويؤكد د. مسعود ان تواجد هذه المأكولات ضمن نظامك الغذائي اليومي، يشكل نظاماً متكاملاً للإهتمام بالأسنان ويعزز صحة الفم، كما يعطي أسنانك القوة التي تستحقها.