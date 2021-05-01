ماهي اسباب الخمول بعد الافطار في رمضان، عدد من الأسباب وراء الخمول في رمضان وهو عرض صحي شائع الحدوث وتتكرر الإصابة به على مدار شهر رمضان، وله أسباب مرضية وأخرى ترتبط ببعض الأمور غير الصحية التي يفعلها الصائم، وكل ذلك سنتعرف عليه في التالي:

ماهي اسباب الخمول بعد الافطار في رمضان:

أورد موقع "كل يوم معلومة طبية" مجموعة من أسباب الخمول بعد الافطار في رمضان، وهي:

تناول وجبة إفطار ثقيلة أو دسمة تسبب امتلاء المعدة بسرعة مما يرهق الجسم في عملية الهضم.

تناول كميات كبيرة من الطعام وامتلاء المعدة حيث يشكل ذلك عبء على الجهاز الهضمي.

سوء التغذية وعدم تناول أطعمة صحية في رمضان يسبب الشعور بالخمول بعد الإفطار.

انخفاض الضغط ما بعد الوجبات هو حالة صحية تؤدي إلى عدم قدرة القلب والأوعية الدموية على ضخ الدم، لأجهزة الجسم المختلفة، بما يكفي لتعويض ذهاب الدم للجهاز الهضمي، مما يترتب عليه انخفاض ضغط الدم والشعور بالهبوط.

انخفاض سكر ما بعد الوجبات وفي هذه الحالة يكون الشعور بالخمول ناتج عن انخفاض نسب الجلوكوز في الدم بشكل كبير، مما يؤدي إلى عدم إيجاد الخلايا لطاقة كافية للعمل بكفاءة، ويعتقد أن هذه المشكلة ناتجة عن خلل في التوازن الهرموني المنظم لمستويات الجلوكوز في الدم بين هرموني الأنسولين والجلوكاجون.

تناول الأدوية في مواعيد غير مناسبة قد يؤدي إلى شعور بالهبوط، ويعتبر من اسباب الخمول.

التعب والإرهاق خلال فترة الصيام يسبب خمول بعد الإفطار.

جفاف الجسم وقلة شرب السوائل والماء أو التعرض لأشعة الشمس والبقاء في مكان ذو طقس حار خلال فترة الإفطار يؤدي إلى الخمول.

في بعض الحالات يكون الشعور بالخمول نتيجة لأسباب نفسية سواء أسباب عرضية أو دائمة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.