الذ تشيز تشيز كيك بالشكولاتة مع زبدة الفول السوداني احلي من الجاهز

تشيز كيك الشكولاتة ، مع انتهاء فصل الشتاء تقدم بعض النساء علي صنع الكيك لأطفالهن، ونحن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكي وصفة يفضلها الكثير من السيدات والاطفال، وتذهبن السيدات الي محلات الحلويات الجاهزة لدفع مبالغ باهظة الثمن للحصول علي تشيز كيك الشكولاتة، هذه الوصفة تتكون من بعض البسكوت وقليل من الزبدة، الكريمة، تشييز كيك الشكولاتة سهل ولذيذ ويفضله جميع الاطفال، الان نقدمها لكي بطريقة سهلة وسريعة المكونات كوبان من بسكوت الشكولاتة المطحون

50 جرام زبده بدرجة حرارة المطبخ

ملعقة كبيرة من السكر

2 عبوة جبن كريمي

ربع كوب لبن زبادي

نصف كوب من زبدة الفول السوداني

1 حبة بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

كوب شوكولاتة مفرومة لتزين الوجه

نصف كوب كريمة لتزين الوجه

ملعقة كبيرة زبدة لتزين الوجه طريقه عمل تشيز كيك اولا سخني الفرن على حرارة 350 درجة. جهزي صينية متوسطة تشيز كيك وادهنيها بالقليل من الزبدة. قومي بخلط البسكويت المطحون والزبدة والسكر جيداً ضعي طبقة من البسكويت في الصينية وقومي بالضغط علي البسكوت جيداً ضعي الصينية في الفرن لمدة ٥ دقائق ثم أخرجها من الفرن وتركها حتي تهدأ اخفقي الجبن الكريمي مع لبن الزبادي وزبدة الفول السوداني في الخلاط الكهربي علي سرعة متوسطة حتي يصبح الخليط ناعم ضيفي السكر الي الخليط ثم ضيفي البيض والفانيلا والملح واخفقي المكونات حتى يصبح هشا ومتمازجاً. قسمي المزيج لقسمين، قسم منهم ضعيه فوق قاعدة البسكويت المخبوزة، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل. قومي بتحضير طبقة الشكولاتة عن طريق وضع الشكولاتة المفرومة فوق باقي كمية الكريمة ثم وضع الزبدة ورفعها علي نار متوسطة حتي تمتزج المكونات وتذوب الشكولاتة ثم نترك الخليط يبرد. التقديم المكوناتطريقه عمل تشيز كيك نقوم بتوزيع خليط الشكولاتة علي طبقة البسكوت وتزينها بقطع الشكولاتة المفرومة ويمكن وضع بعض المكسرات وتقدم باردة. الوسوم

تشيز كيك الشكولاتة ، مع انتهاء فصل الشتاء تقدم بعض النساء علي صنع الكيك لأطفالهن، ونحن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكي وصفة يفضلها الكثير من السيدات والاطفال، وتذهبن السيدات الي محلات الحلويات الجاهزة لدفع مبالغ باهظة الثمن للحصول علي تشيز كيك الشكولاتة، هذه الوصفة تتكون من بعض البسكوت وقليل من الزبدة، الكريمة، تشييز كيك الشكولاتة سهل ولذيذ ويفضله جميع الاطفال، الان نقدمها لكي بطريقة سهلة وسريعة المكونات كوبان من بسكوت الشكولاتة المطحون

50 جرام زبده بدرجة حرارة المطبخ

ملعقة كبيرة من السكر

2 عبوة جبن كريمي

ربع كوب لبن زبادي

نصف كوب من زبدة الفول السوداني

1 حبة بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

ربع ملعقة صغيرة ملح

كوب شوكولاتة مفرومة لتزين الوجه

نصف كوب كريمة لتزين الوجه

ملعقة كبيرة زبدة لتزين الوجه طريقه عمل تشيز كيك اولا سخني الفرن على حرارة 350 درجة. جهزي صينية متوسطة تشيز كيك وادهنيها بالقليل من الزبدة. قومي بخلط البسكويت المطحون والزبدة والسكر جيداً ضعي طبقة من البسكويت في الصينية وقومي بالضغط علي البسكوت جيداً ضعي الصينية في الفرن لمدة ٥ دقائق ثم أخرجها من الفرن وتركها حتي تهدأ اخفقي الجبن الكريمي مع لبن الزبادي وزبدة الفول السوداني في الخلاط الكهربي علي سرعة متوسطة حتي يصبح الخليط ناعم ضيفي السكر الي الخليط ثم ضيفي البيض والفانيلا والملح واخفقي المكونات حتى يصبح هشا ومتمازجاً. قسمي المزيج لقسمين، قسم منهم ضعيه فوق قاعدة البسكويت المخبوزة، ثم ضعي الصينية في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل. قومي بتحضير طبقة الشكولاتة عن طريق وضع الشكولاتة المفرومة فوق باقي كمية الكريمة ثم وضع الزبدة ورفعها علي نار متوسطة حتي تمتزج المكونات وتذوب الشكولاتة ثم نترك الخليط يبرد. التقديم المكوناتطريقه عمل تشيز كيك نقوم بتوزيع خليط الشكولاتة علي طبقة البسكوت وتزينها بقطع الشكولاتة المفرومة ويمكن وضع بعض المكسرات وتقدم باردة.

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