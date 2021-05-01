طريقة صبغ الشعر الأبيض بلون جديد

صبغ الشعر الأبيض بلون جديد، يصاب الشعر باللون الأبيض أو الرمادي نتيجة فقد الخلايا المسئولة عن تلوين الشعر فيظل ينمو بدون حصوله على لون أي باللون الأبيض وتختلف أسباب ظهور الشعر الأبيض ما بين بعض العوامل الوراثية أو التقدم في العمر والحالة النفسية وبعض العادات الغير صحية وسوء التغذية لذلك ترغب النساء في تغيير لون الشعر الأبيض وصبغه لإخفاء اللون الأبيض تمامًا لكي يُظهر المرأة بعمر أقل ونقدم إليكم بعض من طرق صبغ الشعر الأبيض.

صبغ الشعر الأبيض منزليًا

بالنسبة لصبغ الشعر فهناك طريقتين إما الطريقة الكيميائية بالصبغات الجاهزة أو الطريقة الطبيعية باستخدام المواد الطبيعية ومن الأفضل استخدام المواد الطبيعية لصبغ الشعر لأنها لا تحمل أي آثار جانبية للشعر مثلما تفعل الصبغات الكيميائية للشعر.

طرق طبيعية لصبغ الشعر الأبيض طريقة صبغ الشعر بالقهوة

استخدام القهوة في صبغ الشعر يجعل لون الشعر داكنًا مع الوقت ومكونات طريقة القهوة لصبغ الشعر هي:

عشرة ملاعق من البن المطحون.

كوبان ماء مغلي.

بعد غلي الماء نقلل الحرارة لنضع البن المطحون لمدة خمس دقائق.

ومن ثم يرفع القدر عن النار وبعد عشر دقائق عندما تنقع القهوة نستخدم.

ويجب أولًا وضع منشفة حول الكتف والرقبة حتى لا يتلطخ الجسم أو الملابس.

ومن ثم نصب القهوة في وعاء أوسع ليتم قلب الشعر ونقعه في الخليط مع الغسل الجيد له.

ومن ثم يغطى الشعر بغلاف بلاستيك وبعد ساعتين نستخدم ماء بارد لغسله مع البلسم المعتاد.

طريقة الاستخدامطريقة صبغ الشعر بالحناء والأملج

من طرق صبغ الشعر الطبيعية ذات القدرة الترطيبية العالية:

ثلاثة ملاعق مسحوق الأملا أو الأملج.

كوب حناء معجون.

ملعقة بن حجمها صغير.

في طبق بلاستيكي صغير نضع المكونات السابقة معًا ونخلطها حتى نحصل على قوام لين.

نضع القفازات على الأيدي ونبدأ في تطبيق الصبغة على الشعر الأبيض.

عندما يجف الخليط على الشعر يشطف بالماء وشامبو بدون سلفات.

تكرر تلك الطريقة لحين الحصول على لون الشعر المطلوب.

خطوات التحضير