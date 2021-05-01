كيفية صبغ الحواجب في المنزل بطريقة صحيحة

صبغ الحواجب في المنزل، الحواجب هي الإطار الذي يحيط بالعين ليبرز جمالها وجمال الوجه أكثر لذلك فإن بعض النساء يولين الحواجب اهتمامًا أكبر من المعتاد سواء في تكثيف الحواجب وزيادة سمكها أو في صبغ الحواجب وتشقير الحواجب وعند صبغ الحواجب تكون المشكلة في اختيار لون مناسب مع الشعر ومناسب مع لون الوجه ونقدم مجموعة من النصائح في هذا الشأن.

صبغ الحواجب في المنزل

لكي يتم تلوين الحواجب أو صبغها في المنزل يجب أن نراعي بعض النقاط التالية الهامة:

اللون المختار لصبغ الحواجب يجب أن يكون مناسب للوجه والشعر على أن يكون اللون أفتح مرتين من لون الشعر. قبل تطبيق صبغة الحواجب يجب التأكد من أن الوجه نظيف وخالي من أي مكياج. عند رسم شكل الحواجب يفضل استخدام قوالب الحواجب الجاهزة لرسمها وتحديدها بشكل مناسب مع الوجه. قبل التطبيق أيضًا يفضل أن يدهن الوجه بكمية فازلين بسيطة لعدم تأثر الوجه بالصبغة إذا تناثرت. يتم خلط مكونات صبغة الحواجب مع بعضها جيدًا لمدة خمس دقائق وتطبق كما هو مكتوب على العبوة بالضبط. تستخدم أعواد الأسنان لتوزيع الصبغة على الحواجب جيدًا وخاصةً المناطق الفارغة من الشعر. تترك الصبغة لمدة معينة تكون موضحة في العبوة. بعد استخدام صبغة الحواجب وإزالتها ينظف الوجه بالماء والصابون ويجفف جيدًا بعد ذلك.

طريقة صبغ الحواجب بالشكل الصحيح صبغ الحواجب بلون بني أو كستنائي أو أسود

من أشهر صبغات الحواجب هي الأسود أو البني أو الكستنائي وتتم كالآتي:

نستخدم الحناء المخصصة باللون الذي نرغب مع وضع ½ملعقة عصفر و½ ملعقة كركم و½ ملعقة شاي أخضر.

نخلط بشكل جيد بين جميع المكونات بوضع ماء فاتر مقدار مناسب.

بعد الخلط تترك ست ساعات لتختمر ومن ثم تتطبق على الحواجب مدة ساعتين.

نخلط مقدار ملعقة من الحناء مع 2 ملعقة كركديه الناعم وملعقة عصفر ومقدار ماء فاتر للخلط.

بعد الخلط تترك ست ساعات للتخمر.

ومن ثم توضع على الحواجب ساعتين مع التنظيف الجيد بعد ذلك بالماء.

صبغ الحواجب بلون أحمر