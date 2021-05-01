طريقة عمل كعك العيد الناعم زي الجاهز دايب في البيت وأنواع حشو الكحك

طريقة عمل كعك العيد الناعم في المنزل له أكثر من طريقة ومكونات لتحضير كعك العيد الدايب في البيت، من تكات كحك العيد هو المقادير التي تجعله ناعم، وكانت جدتي تسميه كعك مبسوس الذي يتم بس العجينة في السمن السائح على النار، وتوضع على الدقيق وهي ساخنة ثم فركهم جيدا حتى المزج التام، ونقدم لكم بالخطوات كيف تعملي عجينة كعك العيد مثل الجاهز هش وناعم، وكيفية حشو الكحك بالمكسرات أو بالعجوة المصنعة من البلح، والملبن.

طريقة عمل كعك العيد الناعم زي الجاهز

من الحلويات الشعبية طريقة عمل صوابع زينب، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك 2021- 1442 المرتقب موعده فلكياً يوم الخميس 13 مايو 2021 حتى رؤية هلال شهر شوال 1442 تبدأ النساء في البحث عن طريقة عمل كحك وبسكويت العيد في المنزل والمقادير المظبوطة، كما تقوم قنوات الأكل بتقديم الخطوات، ومن ذلك حضرنا لكم طريقة عمل عجينة كعك العيد وحضري هذه المكونات والمقادير:

1 كيلو دقيق أبيض ناعم (زيرو)

1/2 كيلو سمن سائح

ملعقة كبيرة ريحة الكعك

ذرة ملح

ملعقة صغيرة خميرة فورية أو قطعة من الخميرة البيرة

1 ملعقة كبيرة سكر

ا كوب لبن

3 ملاعق كبيرة من السمسم (حسب الرغبة)

كوب ماء دافئ

الحشو

خطوات تحضير عجينة كعك العيد الناعم

بعد تحضير المكونات السابقة وهي مكونات بسيطة إليكي طريقة عمل كعك العيد الناعم الدايب بخطوات سهلة وبسيطة من موقع ثقفني.

قومي بنخل الدقيق جيدا في طبق عميق

ضعي على الدقيق ريحة الكعك وذرة الملح والسكر، والسمسم ويقلب جيدا

قومي بتسييح السمن على النار حتى الغليان

ضعي الخميرة البيرة في كوب اللبن وقلبيها جيدا أو الخميرة الفورية قلبيها على المكونات

ثم قلبيهم جيدا

ضيفي السمن السائح وهو ساخن وقلبي جيدا

استمري في التقليب حتى تحصلي على عجينة متماسة

قومي ببس العجينة جيدا حتى تمتزج جميع المكونات مع السمن

ضيفي الماء جزء جزء وقلبي العجينة حتى تحصلي على عجينة ملساء

اتركي العجينة ترتاح قليلا وغطيها

ثم أبدأي في تشكيلها كما تشائين واتركيها حتى تخمر

ثم أبدأي في تسويتها على نار 160 درجة حتى يصبح لونها ذهبي

أنواع حشو عجينة كحك العيد

حسب الرغبة في حشو الكعك، قومي بوضع الحشو داخل العجينة وانتي تقومي بتقطيعها، وهناك من يفضل أن يكون الكعك سادة ثم يرش عليه السكر البودرة الناعم، وهناك من يفضل وضع حشو مكسرات داخل العجينة، أو إضافة العجوة والملبن وتشكيل الكعك بطريقة كعك مدور أو تقطيع مستطيلات صغيرة.