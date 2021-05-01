طريقه كفته البطاطس بالجبن بخطوات سهله داخل المنزل

تعتبر البطاطس من الأكلات الشهية والمحببة علي السفرة اليومية وتعتبر من المقبلات الشهية ويوجد منها أنواع كثيره ومنها كفته البطاطس بالجبن، ويمكن تحضيرا بطريقه سهله وشهيه وهي غير مكلفه ماديا وأيضا لا تأخذ وقت في التحضير والإعداد ويعتبر هذا الطبق من الأطباق الشهيرة في الهند بسبب البهارات الكثيرة التي تستخدم في تتبيلها ويوجد أنواع كثيره لكفته البطاطس، يمكن أن يتم عملها بالدجاج أو التونة أو اللحم وأيضا يمكن تقديمها بجانب الباستا والسلطة وأيضا يتم عملها بالجبن كما يمكن معرفه طريقه عمل كفته البطاطس باللحم المفروم .

نقوم بإحضار نصف كيلو من البطاطا المسلوقة.

نقوم بإحضار تلاث بيضات يجب أن يكون البيض مخفوق.

بعد ذلك نقوم إحضار بصله يجب أن تكون مبشوره.

إحضار عدد 1 من ثمره الفلفل.

نقوم بإحضار البهارات ويتم أضافتها حسب الرغبة.

من البهارات نقوم بإحضار بودره ثوم.

نقوم بجلب بعض شرائح الجبنة الموتزاريلا.

وأيضا نقوم بإحضار جبنه كيري.

نقوم بإحضار ملح وفلفل اسود ويتم وضع الفلفل.

نقوم بإحضار البطاطس بع انت تتم عمليه السلق جيدا.

نقوم بهرس البطاطس المسلوقة حتي تصبح ناعمه.

نقوم بإضافة الملح والفلفل إلي البطاطس وأيضا الثوم البودرة.

نقوم بتقليب البطاطس والبهارات جيدا حتي تصبح خليط واحد من البطاطس والبهارات.

نقوم بتشكيل البطاطس حسب الطلب كرات أو أصابع.

يتم حشو البطاطس بالجبن الكيري.

يتم وضع كرات البطاطس بداخل صينيه مدهونه بالزيت ورصها واحده تلو الأخري.

وفي نفس الوقت نقوم بإحضار مقلاه بها زيت ونضعها علي النار، ونقوم بإضافة ثمره الفلفل مع عصير الطماطم مع البهارات ويتم تقليبها جيدا.

بعد أن يتم تقليبها تقوم برفعها من علي النار وتقوم بوضعها داخل الصينية.

نقوم بإدخالها الفرن ونتركها حتي تنضج.

ثم نقوم بأخراجها من الفرن.

المكونات اللازمة لتحضير كفته البطاطس بالجبن.طريقه تحضير كفته البطاطس بالجبن.

الآن يكون لديك اشهي الأطباق ويمكن وضع بجانبها سلطه وهو طبق شهي يحبه الأطفال والكبار ويمكن تزينها وأضافه إليها بعض من الكاتشب.

يوجد أشكال عديده لكفته البطاطس يمكن عملها باللحم يمكن قليها بدلا من وضعها بالفرن.