طريقة بسكويت العيد اللذيذ بطريقة سهلة وغير مكلفة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك أمتلائت الأفران ومحلات المخبوزات برائحة بسكويت العيد اللذيذ حيث يحضر بشكله المعهود وطعمه الذي لا يقاوم ويباع بأسعار عالية، إذا كنت ترغبين في الاستمتاع بفطور يوم العيد بالقليل من البسكوت مع كوب من الشاى أو اللبن دون دفع مبالغ كبيرة فتابعينا سنطلعك على طريقة سهلة لعمل هذا البسكوت.

بسكويت العيد اللذيذ

لا يحتاج بسكوت العيد إلى الكثير من الوقت أو الجهد فمبقادير بسيطة سيصبح لديك منية كبيرة منه تكفي العائلة.

كيلو من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

نصف كيلو من الزبدة البلدي بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كيلو من السكر المطحون ناعم.

أربع بيضات كبيرات في الحجم.

رشة من الفانيليا السائلة أو البودر.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصق ملعقة من النشادر.

ضعي كلاً من السكر والزبدة معاً في وعاء. أحضري المضرب الكهربائي وقومي بخلط المكونات معاً حتى يذوب السكر ويتكون لديك خليط ذو قوام ناعم وفاتح. أضيفي البيض والفانيليا واخلطي جيداً حتى تتجاني المكونات. في طبق منفصل قومي بإضافة النشا إلى اللبن السائل. قلبي حتى تذوب النشادر ثم أضيفي الهذا الخليط للخليط السابق. قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الدقيق إلى الخليط بالتدريج مع الخلط بشكل مستمر حتى يختفي الدقيق. قومي بعجن المكونات باليدين لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تصبح جاهزة. تترك العجينة مغطاه لترتاح لمدة نصف ساعة. أحضري ماكينة البسكوت وشكلي العجين فيها ليأخذ شكل البسكوت. إذا لم يكن لديك ماكينة يمكنك استخدام كيس الحلواني بالقمع المناسب. ضعي البسطوت في الصينية ثم أدخليه الفرن الساخن حتى ينضج ويحمر.

المقادير اللازمة لتحضير البسكوت:خطوات تحضير بسكويت العيد اللذيذ: