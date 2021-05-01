طريقة بسكوت العيد بالبرتقال نكهة مختلفة ومميزة

يعد بسكويت العيد من أهم طقوس عيد الفطر المبارك كل عام حيث نجب تناوله كل صباح بعد صلاة العيد مع كوب من اللبن أو الشاي ويعد بسكوت العيد بالبرتقال من أشهى الطرق التي يمكن تحضير هذا البسكويت بها ،تابعي معنا في هذا المقال لمعرفة الطريقة الصحيحة التي يمكنك تحضير تلك الوصفة بها بكل سهولة.

بسكوت العيد بالبرتقال

اجعلي عيد هذا العام مختلف وحضري البسكويت بنكهة مميزة يعشقها أولادك وينبهر بها ضيوفك.

كيلو من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

كوبان من الزبد بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من السمنة البلدي بدرجة حرارة الغرفة.

أربع أكواب إلا ربع من السكر البودر.

نصف كوب من عصير البرتقال الطازج.

أربع بيضات كبيرات في الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة بشر قشر البرتقال

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ضعي الزبدة مع السكر معاً في وعاء واخلطيهم معاً بالمضرب الكهربائي حتى يمتزجا. يضاف البيض والفانيليا وتخفق المكونات جيداً. أضيفي قشر البرتقال وعصير البرتقال بالتدريج مع الخفق. في وعاء منفصل قومي بنخل الدقيق لتنظيفه من الشوائب والتكتلات. يضاف الملح والبيكنج بودر واللبن البودر وتقلب المكونات. يضاف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة بالتدريج مع التقليب باستمرار. تعجن العجينة باليدين جيداً لبعض الوقت ثم تترك لترتاح لمدة نصف ساعة. أحضري قالب البسكوت أو ماكينة صنع البسكوت وضعي بها العجين. شكلي العجين على سكل قطع البسكوت المعروفة ثم ضعيها في الصواني مع ترك مسافة بينها. أدخلي الصواني الفرن الساخن لمدة عشر أو ربع ساعة حتى ينضج البسكوت ويحمر من أعلى ويسهل فصله عن الصينية.

المقادير اللازمة لتحضير البسكويت:خطوات تحضير بسكوت العيد بالبرتقال: