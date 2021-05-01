وصفة لتكثيف الحواجب الخفيفة في المنزل مجربة ومضمونة وآمنة على البشرة

وصفة لتكثيف الحواجب الخفيفة في المنزل مجربة ومضمونة ويُمكنك القيام بها والاستمرار عليها إذا كنت تُعاني من خفة الحواجب وتتسبب لك في انزعاج، لذا بدلاً من الذهاب إلى صالونات التجميل ووضع الكثير من المساحيق لإظهار الحواجب بشكل جيد ولكنها غير ثابتة، لذا ننصحك باستخدام الوصفات التي سنسردها خلال مقالنا هذا.

وصفة لتكثيف الحواجب الخفيفة في المنزل

مما لا شك فيه أن الكثيرون يبحثون عن طرق فعالة للحصول على حواجب كثيفه، لذا يُمكنكم استعمال بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة نمو الشعر.

وصفة لتكثيف الحواجب بالحلبة

تُعتبر الحلبة من أبرز الحلول التي يُمكنك اللجوء إليها في حالة الحواجب الخفيفة، لذا يُمكنك استعمالها عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

نمزج بذور الحلبة المطحونة مع كمية من الماء ونضيف أيضاً القليل من ماء الورد.

نوزع الخليط على الحواجب ويترك لمدة مُعينة.

يتم غسل الحواجب بالماء الفاتر ويتم تكرار الوصفة من مرتين لثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة زيت جوز الهند

زيت جوز الهند يُعتبر وصفة لتكثيف الحواجب الخفيفة في المنزل حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات التي تعمل على تعزيز نمو شعر الحواجب ويُمكنك تطبيقه من خلال ما يلي:

يتم تسخين الزيت حتى يتم تدفئته.

نوزع الزيت على الحواجب ويترك لمدة معينة.

نغسل الحواجب بالماء الفاتر.

هُلام الصبار

يُعد هُلام الصبار من أفضل الطرق التي تُساهم في إنبات الحواجب وتكثيفها نظراً لاحتوائه على الكثير من الخصائص التي تعمل على تحفيز نموه ويُمكنك استعماله عن طريق ما يلي:

يتم وضع كمية مناسبة من جل الصبار على الحواجب.

يترك على الحواجب لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نغسل الحواجب ونكرر الوصفة مرة يومياً.

وصفة الثوم وزيت الزيتون

زيت الزيتون والثوم يعملان على تحفيز نمو الشعر حيث يُمكنكم اللجوء إليهم لتكثيف الحواجب بسرعة من خلال اتباع ما يلي:

نخلط ملعقة من زيت الزيتون مع فص من الثوم بشكل جيد.

يتم تطبيق المزيج على الحواجب ويترك لمدة معينة.

تُكرر الوصفة مرتين في اليوم.

يتم إحضار حبة من البصل وتُقشر بشكل جيد.

نعصر البصل ثم نأخذه ونوزعه على الحواجب ويترك لعدة دقائق.

يتم غسل الحواجب بالماء الفاتر جيداً.

تُكرر الوصفة مرة يومياً للحصول على أفضل نتيجة.

عصير البصل