الكريم السحري لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف كالحرير وداعاً للكيراتين، الشعر يعد تاج جميع النساء لذا تقوم بالعناية به علي أكمل وجه وذلك حتي تشعر بقدر كبير من الثقة في النفس، كما يجعلها تطل دائماً بمظهر جمالي جذاب ولكن كثرة تعرض الشعر للعوامل الخارجية مثل الطقس أو الرطوبة العالية أو أشعة الشمس الضارة، مما يجعله يتعرض للتلف والجفاف ولذلك تبحث عن حلول للتخلص من مشاكل الشعر، ولكن يعد الشعر المجعد من أصعب أنواع الشعر حيث يتطلب الاهتمام به حتي لا يفقد رونقه، وعلي الرغم من أنه يعطيك شكل مميز إلا أنه قد يسبب مشكلة لبعض الفتيات مما يجعلها تشعر بالإحباط، ولذلك يجب استخدام مواد طبيعية تمنحك النتيجة المثالية للشعر الحرير.

أقوي كريم منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف لشعر حرير من أول مرة

فرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف من أكثر الأمور التي تسبب إزعاج لأصحاب هذا النوع من الشعر، مما يضطرها إلي استخدام أدوات التصفيف كالمكواة أو الاستشوار لتنعيم وتمليس خصل الشعر وتجعلها مفرودة، أو في بعض الحالات الشديدة يتطلب عمل كيراتين لتنعيم الشعر الجاف والخشن ولكن علي الرغم من نتائجه إلا أن له أضرار أخري تتسبب في ضعف وتقصف الشعر، ولهذا سوف أقدم لكم كريم منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الخشن يجعله كالحرير بديلاً للكيراتين الصناعي.

كريم منزلي من السمسم المطحون وهلام الصبار لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف

يعد السمسم واحد من أفضل العلاجات الطبيعية للشعر المجعد الجاف، حيث يساهم في علاج الطبقة الخارجية المتضررة من الشعر كما يقوم بفرد خصل الشعر المصابة بالتجعد والتموج، وهذا لاحتوائه علي أحماض دهنية هامة وفيتامينات تعمل علي حماية الشعر من التقصف وتمنحه تغذية مما تساعد في تنعيمه.

هلام الصبار يساعد علي فرد الشعر المجعد الخشن وحمايته من الجفاف، لأن به فيتامينات وأحماض تعالج الشعر المجعد كما يعد مرطب طبيعي للشعر مما يجعله أملس وناعم كالحرير.

3 ملاعق كبيرة من السمسم المطحون.

3 ملاعق كبيرة من هلام الصبار الطبيعي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مكونات كريم منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف

في وعاء نظيف ضعي السمسم المطحون وزيت الزيتون واخلطيهم جيداً، ثم تركيهم جانباً لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك أضيفي هلام الصبار وامزجي المكونات حتي تصبح كريمي.

يوضع الكريم علي فروة الرأس مع التدليك ثم علي كامل الشعر، ويلف الشعر ويغطي لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو ويستخدم مرة أسبوعياً وسوف تحصلي علي نتيجة مذهلة من أول مرة.

طريقة تحضير الكريم المنزلي وكيفية التطبيق علي الشعركريم منزلي من النشا والعسل لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجاف

النشا يحتوي علي العديد من الفيتامينات والأحماض التي تساعد علي تنعيم الشعر وفرد الخصل التي بها تموجات أو تجعد، كما يقوم بحماية الشعر من الجفاف لقدرته علي توفير الرطوبة اللازمة لتحصلي علي شعر ناعم، والعسل من المكونات المفيدة جداً للشعر حيث يمنح الشعر النعومة واللمعان كما يساعد في فرد الشعر بسهولة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

قومي بخلط المكونات بالتدريج حتي تحصلي علي قوام الكريم، ثم يمشط الشعر ويقسم إلي أربعة أجزاء.

يوضع الكريم علي الشعر من أعلي إلي أسفل مع التركيز علي الأطراف، ثم يمشط بمشط ذو أسنان واسعة.

يلف الشعر ويتم تغطيته بمنشفة ساخنة حتي يتغلغل الكريم داخل الشعر، ويترك لمدة من ساعتين إلي 3 ساعات.

يغسل الشعر بالشامبو ثم يمشط ويترك ليجف، ويستخدم مرتين في الأسبوع لشعر ناعم وصحي.

مكونات كريم منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد الجافطريقة تحضير الكريم المنزلي وكيفية التطبيق علي الشعر