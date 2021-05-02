أسرار وتكات عمل البيتي فور الناعم في البيت بخطوات سهلة وأحلي من الجاهز

أسرار وتكات عمل البيتي فور، من عادات أغلب الناس في الأعياد وخاصةً عيد الفطر المبارك هو تناول الكحك والبيتي فور في الصباح بعد العودة من صلاة العيد، ويشتري أغلبنا هذه الحلويات ومنها بسكوت العيد من المخابز والمحلات التجارية، ولكن لا داعي لذلك لأن تحضير البيتي فور لا يحتاج إلى وقت أو مجهود، بل أن عملية تحضيره ممتعة ومسلية جداً.

ومن الممكن أن تٌشارك ربات البيوت معها بقية أفراد الأسرة، وفي هذا إظهار لروح العيد في المنزل، وبالطبع فإن البيتي فور المحضر في المنزل له طعم مميز وجودة مضمونة على عكس الذي يتم شرائه من المحلات، لذلك من الأفضل الاعتماد على تحضيره بالمنزل وإليكم طريقة سهلة ومضمونة لتحضيره:

أسرار وتكات عمل البيتي فور الناعم في البيت

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الزبدة الباردة.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

حبتان من البيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب الفاتر.

مربى ومكسرات مطحونة للتزيين.

نقوم بنخل الدقيق مرة أو مرتين ونضعه في طبق كبير ونضيف له الملح والبيكنج بودر ونقلب جيداً.

في طبق آخر نخفق الزبدة مع السكر حتى نحصل على خليط أبيض كريمي ومتجانس.

نضيف البيض والفانيلا إلى الخليط السابق وتعيد الخفق حتى تتجانس جميع المكونات.

نضيف المكونات الجافة إلى الخليط السابق ونخلط مرة أخرى باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نقوم بقسم العجينة السابقة إلى قسمين، ونضع الأول في طبق مناسب ونغطيها.

نقوم بقسم العجينة السابقة إلى قسمين، ونضع الأول في طبق مناسب ونغطيها. نضيف للقسم الآخر من عجينة البيتي فور الكاكاو الخام وملعقة الحليب ونقوم بالخلط مرة أخرى.

تسخن الفرن على درجة حرار 180 درجة مئوية ونحضر صينية فرن مبطنة بورق الزبدة.

نشكل كل العجين باستخدام ماكينة صنع البتيفور والبسكويت ونضع البيتي فور في الصينية.

نخبز البيتي فور في الفرن لمدة لا تزيد عن عشر دقائق، ثم نخرج الصينية ولا نلمس البيتي فور حتى يبرد تماماً حتى لا يتكسر.

نزين البيتي فور باستخدام المربى والمكسرات ويمكن استخدام شوكولاتة الدهن وجوز الهند للتزيين، ويفضل أن يتم التزيين قبل التقديم بفترة بسيطة.

طريقة عمل البيتي فور البيتي