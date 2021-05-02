بالرغم من أن الأطعمة الصحية كثيرة الفوائد وتناولها مهم إلا أن كيفية ووقت تناولها هو الأهم، وهذا ما يخفى على الكثيرين، وعدم تناولها في أوقات مناسبة يجعلها أطعمة ضارة بالجسم، وفي التالي مجموعة من الأطعمة التي يمنع تناولها قبل النوم تحديدًا.

أطعمة صحية لكن يمنع تناولها قبل النوم:

أورد موقع "Healthline" الصحي مجموعة من الأطعمة التي يمنع تناولها قبل النوم وسبب ذلك، وهي في التالي:

الأطعمة المليئة بالماء مثل الكرفس والبطيخ والخيار كونها تسبب كثرة التبول والاستيقاظ من أجل ذلك مما يؤثر على جودة النوم.

الأطعمة الحريفة مثل الفلفل والتوابل تناولها قبل النوم يسبب عسر الهضم ويعمل على تحفيز حرقة المعدة ورفع درجة حرارة الجسم مما يعيق عملية النوم.

الموز من الأطعمة التي يفضل عدم تناولها قبل النوم حيث يسبب ذلك تكوين المخاط وعسر الهضم وألم في المعدة، وبالتالي عدم القدرة على النوم بشكل مريح.

التفاح وبسبب احتوائه على الألياف والسكريات فيصعب هضمه خلال النوم، كما يمكن أن يسبب حموضة بالجسم.

البروكلي والقرنبيط اطعمة غنية بالألياف غير القابلة للذوبان والتي تحتاج إلى وقت طويل للهضم، ولذلك سيبقى الجهاز الهضمي يعمل حتى أثناء النوم، مما يعيق النوم الجيد.

المكسرات خاصة اللوز والفستق والجوز وبالرغم من فوائدها المتعددة إلى أن تناولها قبل النوم يسبب زيادة في الوزن نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

الشوكولاتة الداكنة يعرف أنها تحتوي على كمية جيدة من مادة الكافيين والأحماض الأمينية التي تعمل على تحسين اليقظة، وتناولها قبل النوم يمكن أن يعيق الدخول في النوم أو يسبب الأرق.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.