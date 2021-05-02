التعافي من كورونا وعلاقته بتساقط الشعر

ما أن يدخل فيروس كورونا إلى جسم الإنسان إلا ويسبب عدد من الأعراض سواء أعراض بسيطة أو خطيرة أو أعراض طويلة الأمد، بما في ذلك مضاعفات صحية تظهر بعد التعافي منه، وفي التالي نتعرف على أسباب تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا.

تساقط الشعر وكورونا:

أكدت دراسات متعددة أن تساقط الشعر هو أحد الآثار اللاحقة لفيروس كورونا، ففي الوقت الحالي تظهر مشاكل مثل تساقط الشعر بسرعة كأحد الآثار الجانبية الشائعة لهذا الوباء، ويُبلغ الأشخاص غير المصابين بفيروس كورونا أيضًا عن تساقط الشعر بسبب الإجهاد الناجم عن تهديد كورونا.

وأعرب أطباء من الهند عن قلقهم من حدوث ارتفاع حاد في عدد حالات تساقط الشعر المؤقتة، والمعروفة أيضًا باسم تساقط الشعر الكربي، في مرضى كورونا بعد التعافي.

وفقًا لجراح التجميل ومدير العيادات التجميلية في مومباي الدكتور ديبراج شوم يبدأ تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا عادةً بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من تعافي المريض، وقال إن تساقط الشعر الملحوظ يبدأ عادة بعد نحو 55 يومًا من التعافي.

أسباب تساقط الشعر بعد كورونا:

يحدث تساقط الشعر بسبب الحمى أو بسبب العدوى، أو تغيير النظام الغذائي، أو الإجهاد بسبب العزلة، أو القلق، أو الخوف من فقدان الوظيفة، ويُعرف تساقط الشعر هذا باسم تساقط الشعر الكربي.

وأوضح الدكتور شوم أن هذه الحالة دوت الخليج شكل مؤقت من أشكال تساقط الشعر وغالبًا ما تظهر في مرضى كورونا بسبب الصدمة التي يعاني منها الجسم نتيجة للحمى وأعراض أخرى، مضيفًا أنهم رأوا نحو 20 مريضًا يعانون من تساقط الشعر هذا مؤخرًا.

ويحدث تساقط الشعر عادة من جميع أنحاء فروة الرأس، ويعد تساقط الشعر الكربي حالة مؤقتة تتحسن في نحو ثلاثة إلى ستة أشهر بعد ظهور تساقط الشعر.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.