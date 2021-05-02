طريقة صبغ الشعر بالبيت مثل الكوافير بطريقة سهلة في 4 خطوات فقط ستغيرين من مظهرك

تعرفي على طريقة صبغ الشعر بالبيت، قد يكون صبغ شعرك في المنزل أمرا مخيفا للغاية في بعض الأحيان، حيث قد يكون مجرد اختيار اللون أمرا صعبا ومحيرا. وعندما تكونين مجبرة بتلوين شعرك بالمنزل (بسبب الوقت أو المال أو أي سبب آخر)، فقد حان الوقت لكى نرشدك إلى كل ما تحتاجين معرفته للحصول على لون شعر أحلامك من حمامك المريح.

طريقة صبغ الشعر بالبيت

لكن سنتعرف أولاً: متى يجب صبغ شعرك في المنزل؟ في حين أن صبغ شعرك يعد أمرًا رائعًا للتغيير الطفيفة، إذا كنت تريد تغييرًا جذريًا من لون شعرك الطبيعي (أي الانتقال من اللون البني أو الأسود إلى الأشقر)، فمن الأفضل ترك الأمر للمحترفين ولا تحاولين تغيره في المنزل. وقبل البدا تذكري أن تقرأ تعليمات المكتوبة على علبة الصبغة جيدا، لمعرفة المدة التي ستستغرقها الصبغة في الشعر. ولا تغسلي شعرك قبل الصباغة مباشرة. ومن الأفضل تلوين شعرك عندما يكون متسخا لمنع أي حساسية لفروة الرأس.

الخطوة الأولي: قم بإعداد أدواتك وملابسك ومنطقتك

اصبغي دائما لون شعرك في الحمام، حيث الأسطح يمكن تنظيفها إذا انسكبت عليها الصبغة بسرعة باستخدام المناديل. قومى بتغيير ملابسك إلى قميص قديم ولا تهتمين بتلطيخه، وتغطية الأرضية بمناشف قديمة. اجمعي كل أدواتك على منضدة الحمام، بما في ذلك صناديق تلوين الشعر، ومشابك لتقسيم شعرك، ومشط، والفازلين ، ومناديل مبللة لإزالة المكياج (ستعرفين السبب في غضون دقيقة).

الخطوة الثانية: قومي بتجربة الصبغة أولا

قبل تلوين رأسك بالكامل، يجب أن تختبري اللون أولاً للتأكد من عدم إصابتك بالحساسية. اختاري جزءًا صغيرًا من الشعر في مؤخرة عنقك وقم بتطبيق المنتج للوقت المذكور في الإرشادات لمعرفة ما إذا كانت بشرتك قد أصبحت متهيجة، إنها أيضا طريقة رائعة لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه اللون والتأكد من رضاك ​​عن النتائج.

الخطوة الثالثة: حماية خط شعرك

منع أي تلطيخ عن طريق وضع الفازلين على طول خط شعرك. إن هذا يخلق حاجزًا لا يستطيع لون الشعر اختراقه. إذا حصلت على أي صبغة شعر على بشرتك، يمكنك مسحها على الفور باستخدام منديل مزيل المكياج. يمكنك أيضا استخدام غسول وجه للتخلص من أي لون يشق طريقه عبر حاجز الفازلين.

الخطوة الرابعة: قسمي شعرك وضعي اللون

قومى بتقسيم شعرك لأسفل من المنتصف، ثم قم بإنشاء أربعة أقسام من الأذن إلى الأذن وأسفل الظهر. استخدمي مقاطع التقسيم للفصل بين الأقسام. إن قضاء الوقت في إنشاء أقسام سيوفر الوقت على المدى الطويل ويمنحك دقة أكبر عند تطبيق اللون بعد ذلك، وأخيرا كل ما عليك فعله هو الانتظار حتى يتلون شعرك.

نصائح للحفاظ على صحة لون شعرك

لدينا بعض النصائح الإضافية للتأكد من الحفاظ على لون شعرك.