طريقة عمل البيتزا الغامضة الإيطالية الخطيرة في المنزل مثل اكبر المطاعم

طريقة عمل البيتزا الغامضة الإيطالية الخطيرة في المنزل ، تعد البيتزا من افضل الوجبات السريعة في الدول العربية بالذات مصر والسعودية وسوريا والأمارات حيث تحتوي علي طعم رائع ومذاق مميز وقوام هش ولذيذ، وتعتبر من اشهر أنواع البيتزا وهي البيتزا الغامضة الإيطالية، وتحتوي علي سعرات حرارية وفيتامينات وعناصر غذائية كثيرة جداً التي تساعد علي نمو الجسم وتعطيه الطاقة المطلوبة، ويحب تناولها الجميع سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل البيتزا الغامضة الإيطالية الخطيرة في المنزل في أقل وقت مثل أكبر المطاعم. مكونات طريقة عمل البيتزا الغامضة الإيطالية الخطيرة في المنزل مكونات طريقة عمل البيتزا الغامضة الإيطالية الخطيرة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل البيتزا الغامضة وهي كالتالي:- 5 أكواب من الدقيق الناعم.

معلقة كبيرة من الخميرة.

كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من السكر. مكونات الحشو كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

نصف كيلو من صدو الدجاج.

3 حبات من الفلفل الأخضر مقطعة شرائح.

نصف كون من صلصة الطماطم.

القليل من الفلفل الأسود.

نصف طبق من الزيتون المخلي المقطع.

طبق من شائح السلامي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي اكثر من طريقة لعمل البيتزا الغمضة الإيطالية وهي كالاتي:- تحضير البيتزا الغامضة العادية نحضر كوب من الماء بداخلة الخميرة والسكر ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس ونتركها لمدة من الوقت. ثم نحضر وعاء عميق ونتضع بداخلة الدقيق والحليب والزيت ونقوم بالعجن جيداً ونضيف الملح والسكر ونسكب كوب الخميرة ونعجن المكونات جيداً حتي تتجانس ونستخدم الماء بتدريج حتي نحصل علي عجينة متماسكة ولينة. ثم نقطع العجين ألي كرات ونغطبها ونضعها في مكان دافئ ونتركها تخمر لمدة من الزمن من ساعة ألي ساعة ونصف حتي تخمر بشكل جيداً. ثم نحضر صينية وندهنها السمن ونفرد طبقة من العجين داخل الصينية ثم ندهن العجينة بالصلصة ونضع الفلفل الأخضر الشرائح بشكل متساوي ونضع طبقة من صدور الدجاج المقطع مكعبات ونضع طبقة من الزيتون وطبقة بسيطة من شرائح السلامي وندهن بالصلصة مرة أخري ونضيف الجبنة المبشورة. نشغل الفرن علي دراجة حرارة عالية وننتظر حتي تسخن ثم ندخل الصينية وننتظر حتي تنضج تماما ونقطعها ساخنة وتقدم علي طبقة وبألف هنا وشفا. طريقة تحضير البيتزا الغامضة رول نفرد العجينة علي شكل مستطيل ونضيف وندهنها بالصلصة وطبقة من شرائح الفلفل وطبة من مكعبات الدجاج وبعض الزيتون وشرائح السلامي وندهنها بطبقة أخري من الصلصة ونضع الجبنة المبشورة ونفل المستطسل علي شكل رول. ثم نحضر صينية أخري وبدهنها الزبدة ونقطع الرول ألي رول صغيرة ونضعها داخل الصينية حتي ننتهي من المستطيل كاملا. ثم نشغل الفرن وننتظر حتي تسخن ونضع الصينية داخل الفرن حتي تنضج جيدا ونخرجها من الفرن وتقدم ويقدم بجانبها الطحينة والمخلل والثومية وتقدم بإلف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل البيتزا الغامضة الإيطالية الخطيرة في المنزل ، تعد البيتزا من افضل الوجبات السريعة في الدول العربية بالذات مصر والسعودية وسوريا والأمارات حيث تحتوي علي طعم رائع ومذاق مميز وقوام هش ولذيذ، وتعتبر من اشهر أنواع البيتزا وهي البيتزا الغامضة الإيطالية، وتحتوي علي سعرات حرارية وفيتامينات وعناصر غذائية كثيرة جداً التي تساعد علي نمو الجسم وتعطيه الطاقة المطلوبة، ويحب تناولها الجميع سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا علي طريقة عمل البيتزا الغامضة الإيطالية الخطيرة في المنزل في أقل وقت مثل أكبر المطاعم. مكونات طريقة عمل البيتزا الغامضة الإيطالية الخطيرة في المنزل مكونات طريقة عمل البيتزا الغامضة الإيطالية الخطيرة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل البيتزا الغامضة وهي كالتالي:- 5 أكواب من الدقيق الناعم.

معلقة كبيرة من الخميرة.

كوب من اللبن السائل.

نصف كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الملح.

معلقة صغيرة من السكر. مكونات الحشو كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

نصف كيلو من صدو الدجاج.

3 حبات من الفلفل الأخضر مقطعة شرائح.

نصف كون من صلصة الطماطم.

القليل من الفلفل الأسود.

نصف طبق من الزيتون المخلي المقطع.

طبق من شائح السلامي. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي اكثر من طريقة لعمل البيتزا الغمضة الإيطالية وهي كالاتي:- تحضير البيتزا الغامضة العادية نحضر كوب من الماء بداخلة الخميرة والسكر ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس ونتركها لمدة من الوقت. ثم نحضر وعاء عميق ونتضع بداخلة الدقيق والحليب والزيت ونقوم بالعجن جيداً ونضيف الملح والسكر ونسكب كوب الخميرة ونعجن المكونات جيداً حتي تتجانس ونستخدم الماء بتدريج حتي نحصل علي عجينة متماسكة ولينة. ثم نقطع العجين ألي كرات ونغطبها ونضعها في مكان دافئ ونتركها تخمر لمدة من الزمن من ساعة ألي ساعة ونصف حتي تخمر بشكل جيداً. ثم نحضر صينية وندهنها السمن ونفرد طبقة من العجين داخل الصينية ثم ندهن العجينة بالصلصة ونضع الفلفل الأخضر الشرائح بشكل متساوي ونضع طبقة من صدور الدجاج المقطع مكعبات ونضع طبقة من الزيتون وطبقة بسيطة من شرائح السلامي وندهن بالصلصة مرة أخري ونضيف الجبنة المبشورة. نشغل الفرن علي دراجة حرارة عالية وننتظر حتي تسخن ثم ندخل الصينية وننتظر حتي تنضج تماما ونقطعها ساخنة وتقدم علي طبقة وبألف هنا وشفا. طريقة تحضير البيتزا الغامضة رول نفرد العجينة علي شكل مستطيل ونضيف وندهنها بالصلصة وطبقة من شرائح الفلفل وطبة من مكعبات الدجاج وبعض الزيتون وشرائح السلامي وندهنها بطبقة أخري من الصلصة ونضع الجبنة المبشورة ونفل المستطسل علي شكل رول. ثم نحضر صينية أخري وبدهنها الزبدة ونقطع الرول ألي رول صغيرة ونضعها داخل الصينية حتي ننتهي من المستطيل كاملا. ثم نشغل الفرن وننتظر حتي تسخن ونضع الصينية داخل الفرن حتي تنضج جيدا ونخرجها من الفرن وتقدم ويقدم بجانبها الطحينة والمخلل والثومية وتقدم بإلف هنا وشفا.

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