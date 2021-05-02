تعلمي كيفية إعداد البرجر في البيت زي المحلات حتى لا تحتاجى لشرائة من الخارج

البرجر من الأكلات السريعة الخفيفة البسيطة التي يحبها كثير من الأطفال والكبار، تتميز بأنها كل ما تحتاجه مواد بسيطة، ومن المعروف عن البرجر أنه يحتوي على نسبة من الدهون والسعرات الحرارية العالية، لذا يجب أثناء تناول البرجر لا نكثر من تناوله.

البرجر

يعد البرجر من الوصفات التي تستهلك بكثرة من قبل الأمهات والأولاد وتعد هذه الاكله من الأكلات التي تتناول بمفردها أو في عمل السندوتشات الخفيفة،ونقوم بعرض كل المعلومات التي تهمك في معرفة البرجر.

نصف كيلو لحم مفروم يحتوي على نسبة بسيطة من الدهون بمعدل 20%.

ملعقتان كبيرتان من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

بيضة مخفوقة.

رشة ملح (حسب الطلب).

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

ربع ملعقة بصل بودرة.

ربع ملعقة ثوم بودرة.

رشة بسيطة جوزة الطيب.

ملعقة زيت نباتي.

احضري وعاء عميق وضعي تلك المكونات كاملة وقومي بخلطها كلها حتى ينتج عجينة متماسكة.

ضعي العجينة في قوالب دائرية متساوية، ولكن لابد من أن تدهني هذه القوالب زيت حتى لا تلتصق العجينة بالقوالب.

يعد عمل هذه الدوائر يجب وضعها في الفريزر حتى تمام التماسك، كما يمكن وضع ورق زبدة بين كل طبقة وأخرى لتجنب الالتصاق.

اخرجي البرجر من الفريزر وقومي بإحضار مقلاة وضعي فيها مقدار من الزيت حتى تمام التسخين.

ضعي البرجر في المقلاة وانتظري لمدة دقائق وقومي بقلب البرجر على الجهة الثانية، ثم كرري هذا التقليب حتى تحصلي على لون ذهبي مميز، وبذلك يكون تم النضج ولكن يتم وضعه على نار متوسطة.

يتم رفع البرجر على من على النار، وقومي بتجهيز الخبز ومعه شرائح الطماطم وشرائح الخيار والبطاطس المحمرة بالإضافة إلى الكاتشب، بهذا الشكل يكون جاهز للتقديم.

يمكن تناول البرجر أيضًا بجانب المكرونة والسلطة بالإضافة إلى الكاتشب.

مقادير البرجرطريقة تحضير البرجر