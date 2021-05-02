اعرفي أسرار طريقة عمل القشطة للحلويات في المنزل بسهولة

طريقة عمل القشطة للحلويات ، سوف نقوم بتقديمها الآن بهذه المقالة، لكي تتعرف كافة النساء عليها ولكي يستطيعون من تجهيزها بالبيت، فتشتمل القشطة على العديد من الفوائد التي تتشابه مع فوائد الحليب، إذ أنها تشتمل على الكالسيوم الذي يتناسب مع صحة الإنسان، كذلك فإنها تكون بديلًا ملائمًا للأشخاص الذين هم لا يستطيعون أن يقوموا بتناول الحليب لأنه محتوي على الكثير من اللاكتوز، إذ أنهم الآن باستطاعتهم أن يقوموا بتناول القشطة بدلًا منه بغير الإحساس بالانزعاج بالمعدة إلى جانب أن القشطة تعد مصدر للدهون، فإنها تشتمل على فيتامين A الصحي للبشرة والمفيد للجهاز المناعي.طريقة عمل القشطة للحلويات
يتم استعمال القشطة لمائدة الإفطار برمضان، حيث أن العديد يقوم بتفضيلها دونًا عن الحلويات الأخرى، ومن الممكن أن تُحضر من المنزل بكل سهولة بعدة خطوات سلسة بغير الذهاب لشرائها من الخارج، فبالمكونات القليلة تستطيعون أن تُعديها بالمنزل بالمكونات الصحية المنزلية المتوفرة لدى كل بيت وبكل أسرة.مكونات عمل القشطة للحلويات
- زبدة “عدد ملعقتان كبيرتان”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- حليب “عدد ثلاثة أكواب”
- سكر “عدد ملعقة واحدة كبيرة”
- نشا “عدد خمس ملاعق صغيرة”
- ماء “½ كوب”
- في البداية قومي بمزج الحليب والسكر بإناء على نار منخفضة.
- بعد ثم قومي بإضافة الزبدة والفانيليا مع التحريك إلى أن يبدأ السكر بالذوبان والخليج بالغليان.
- ومن ثم قومي بمزج النشا مع الماء إلى أن تذوب.
- بعد ذلك قومي بإضافة مزيج النشا إلى إناء الحليب والتقليب إلى أن يصير الخليط كثيفًا.
- في النهاية قومي برفع الإناء من النار وترك القشطة إلى أن تبرد ومن قم يتم حفظها بالثلاجة إلى أن يتم استعمالها قريبًا، وهكذا تكون القشطة المتعلقة بالحلويات جاهزة تمامًا.
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طريقة عمل القشطة للحلويات ، سوف نقوم بتقديمها الآن بهذه المقالة، لكي تتعرف كافة النساء عليها ولكي يستطيعون من تجهيزها بالبيت، فتشتمل القشطة على العديد من الفوائد التي تتشابه مع فوائد الحليب، إذ أنها تشتمل على الكالسيوم الذي يتناسب مع صحة الإنسان، كذلك فإنها تكون بديلًا ملائمًا للأشخاص الذين هم لا يستطيعون أن يقوموا بتناول الحليب لأنه محتوي على الكثير من اللاكتوز، إذ أنهم الآن باستطاعتهم أن يقوموا بتناول القشطة بدلًا منه بغير الإحساس بالانزعاج بالمعدة إلى جانب أن القشطة تعد مصدر للدهون، فإنها تشتمل على فيتامين A الصحي للبشرة والمفيد للجهاز المناعي.طريقة عمل القشطة للحلويات
يتم استعمال القشطة لمائدة الإفطار برمضان، حيث أن العديد يقوم بتفضيلها دونًا عن الحلويات الأخرى، ومن الممكن أن تُحضر من المنزل بكل سهولة بعدة خطوات سلسة بغير الذهاب لشرائها من الخارج، فبالمكونات القليلة تستطيعون أن تُعديها بالمنزل بالمكونات الصحية المنزلية المتوفرة لدى كل بيت وبكل أسرة.مكونات عمل القشطة للحلويات
- زبدة “عدد ملعقتان كبيرتان”
- فانيليا “ملعقة صغيرة”
- حليب “عدد ثلاثة أكواب”
- سكر “عدد ملعقة واحدة كبيرة”
- نشا “عدد خمس ملاعق صغيرة”
- ماء “½ كوب”
- في البداية قومي بمزج الحليب والسكر بإناء على نار منخفضة.
- بعد ثم قومي بإضافة الزبدة والفانيليا مع التحريك إلى أن يبدأ السكر بالذوبان والخليج بالغليان.
- ومن ثم قومي بمزج النشا مع الماء إلى أن تذوب.
- بعد ذلك قومي بإضافة مزيج النشا إلى إناء الحليب والتقليب إلى أن يصير الخليط كثيفًا.
- في النهاية قومي برفع الإناء من النار وترك القشطة إلى أن تبرد ومن قم يتم حفظها بالثلاجة إلى أن يتم استعمالها قريبًا، وهكذا تكون القشطة المتعلقة بالحلويات جاهزة تمامًا.
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