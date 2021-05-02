طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن مثل كفتة الحاتي بألذ طعم

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الكفتة الصحيحة فكثيراً ما تصنعها ربات البيوت وتكون جافة، بينما في المطاعم الكبيرة تتمتع الكفتة بطراوة من الداخل، وتعتبر الكفتة من الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير فهي لذيذة الطعم إذا ما تم طهيها بطريقة صحيحة، وتعتبر من الأطعمة الرئيسية على موائد العزائم والمناسبات وخاصة على موائد الإفطار في شهر رمضان وفي الأعياد أيضاً تصبح وجبة غداء أو عشاء مميزة للأسرة والأقارب، وفي السطور التالية نطرح لكم طريقة عمل كفتة الحاتي بوصفة مميزة ستعجب كل من يتذوقها. طريقة عمل الكفتة طريقة عمل الكفتة مقادير الكفتة نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

نصف كيلو من اللحم الضاني المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

بصل كبيرة مبشورة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم فرم ناعم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كوب من البقسماط المطحون. طريقة التحضير يجب أن يكون اللحم طازج قدر الإمكان فكلما كان اللحم طازجاً كلما كان أفضل في عمل الكفتة.

في حالة عدم توفر لحم طازج مفروم، نضيف كوب كبير من الماء المثلج وربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، فتساعد على تماسك القوام خاصة على أسياخ التسوية.

يعجن اللحم جيداً باستخدام اليد حتى يختلط نوعي اللحم معاً.

نضيف البصل بعد تصفيته من الماء جيداً ونضيف ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا لكل كيلو من اللحم، وقليل من الملح.

نضيف الفلفل الأسود والبقدونس المفروم والبقسماط المفروم.

تخلط جميع المكونات وتعجن جيداً مع بعضها ثم ندخلها الثلاجة، فيجب أن تكون اللحمة باردة أثناء تجهيزها.

بعد مرور حوالي ساعة إلى ساعتين نخرج اللحم من الثلاجة ونبدأ في وضعه على أسياخ الشوي.

في حالة استخدام عيدان خشبية بدلاً من الأسياخ يجب أن نضعها في الماء لمدة لا تقل عن ساعة حتى لا تحترق أثناء الشي.

يجب أن تكون نار الفرن مرتفعة أثناء تسوية الكفتة لأن النار المنخفضة تتسبب في تسييح الدهون الموجودة في اللحم وبالتالي سقوطه عن الأسياخ، كما أن درجة الحرارة العالية تساعد على حفظ السوائل داخل الكفتة وتمنحها طراوة.

بعد انتهاء الشي تقدم الكفتة بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء والعيش البلدي. طريقة التحضير

تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الكفتة الصحيحة فكثيراً ما تصنعها ربات البيوت وتكون جافة، بينما في المطاعم الكبيرة تتمتع الكفتة بطراوة من الداخل، وتعتبر الكفتة من الأكلات التي يعشقها الكبير والصغير فهي لذيذة الطعم إذا ما تم طهيها بطريقة صحيحة، وتعتبر من الأطعمة الرئيسية على موائد العزائم والمناسبات وخاصة على موائد الإفطار في شهر رمضان وفي الأعياد أيضاً تصبح وجبة غداء أو عشاء مميزة للأسرة والأقارب، وفي السطور التالية نطرح لكم طريقة عمل كفتة الحاتي بوصفة مميزة ستعجب كل من يتذوقها. طريقة عمل الكفتة طريقة عمل الكفتة مقادير الكفتة نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

نصف كيلو من اللحم الضاني المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

بصل كبيرة مبشورة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم فرم ناعم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف كوب من البقسماط المطحون. طريقة التحضير يجب أن يكون اللحم طازج قدر الإمكان فكلما كان اللحم طازجاً كلما كان أفضل في عمل الكفتة.

في حالة عدم توفر لحم طازج مفروم، نضيف كوب كبير من الماء المثلج وربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا، فتساعد على تماسك القوام خاصة على أسياخ التسوية.

يعجن اللحم جيداً باستخدام اليد حتى يختلط نوعي اللحم معاً.

نضيف البصل بعد تصفيته من الماء جيداً ونضيف ربع ملعقة صغيرة من البيكنج صودا لكل كيلو من اللحم، وقليل من الملح.

نضيف الفلفل الأسود والبقدونس المفروم والبقسماط المفروم.

تخلط جميع المكونات وتعجن جيداً مع بعضها ثم ندخلها الثلاجة، فيجب أن تكون اللحمة باردة أثناء تجهيزها.

بعد مرور حوالي ساعة إلى ساعتين نخرج اللحم من الثلاجة ونبدأ في وضعه على أسياخ الشوي.

في حالة استخدام عيدان خشبية بدلاً من الأسياخ يجب أن نضعها في الماء لمدة لا تقل عن ساعة حتى لا تحترق أثناء الشي.

يجب أن تكون نار الفرن مرتفعة أثناء تسوية الكفتة لأن النار المنخفضة تتسبب في تسييح الدهون الموجودة في اللحم وبالتالي سقوطه عن الأسياخ، كما أن درجة الحرارة العالية تساعد على حفظ السوائل داخل الكفتة وتمنحها طراوة.

بعد انتهاء الشي تقدم الكفتة بجانب سلطة الطحينة والسلطة الخضراء والعيش البلدي. طريقة التحضير

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